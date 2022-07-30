КазЖелезнодорожники вышли на забастовку в Мангистауской области

21:32 01.08.2022

Работники Бейнеуской дистанции пути Мангистауского отделения магистральной сети объявили забастовку с требованием о 100%-ном повышении заработной платы, передает Zakon.kz.



Требования инициативной группы о 100%-ном повышении заработной платы компания выполнить не может из-за отсутствия финансовых средств. Доходы АО "НК "КТЖ" в основном формируются за счет установленных тарифов. Как ранее сообщалось, вся полученная прибыль за прошлый год направлена на увеличение заработной платы.

Пресс-служба АО "НК "Казахстан темир жолы"

Сообщается, что диалог с работниками ведется и компания принимает все возможные меры для урегулирования ситуации в правовом поле.



В пресс-службе также отметили, что, начиная с февраля, компания занимается решением вопросов ПЧ-12 (Бейнеуской дистанции пути). В апреле текущего года была создана примирительная комиссия, в рамках которой приняты меры по удовлетворению ряда законных требований работников.



Между тем железная дорога работает в штатном режиме.