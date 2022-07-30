Алжир хочет вступить в БРИКС

22:23 01.08.2022

АЛЖИР ЗАЯВИЛ О ЖЕЛАНИИ ВСТУПИТЬ В БРИКС



Президент Алжира Абдельмаджид Теббун сообщил, что государство заинтересовано в присоединении к БРИКС (BRICS - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).



"У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу", - цитирует канал Al Mayadeen главу государства.



В конце июня текущего года заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран; в июле о намерении присоединиться к экономическому союзу заявили Египет, Турция и Саудовская Аравия.



"Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - отметила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.



По ее мнению, принятие в организацию Аргентины, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Египта может произойти уже на следующем саммите альянса, который состоится в 2023 году в ЮАР.



Президент Алжира участвовал в последнем саммите БРИКС, который прошел в виртуальном формате 23–24 июня. Также на встрече присутствовали, помимо стран-членов и претендентов на вступление в союз, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб, президент Сенегала Макки Салл, премьер Таиланда Прают Чан-Оча, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер Фиджи Вореке Баинимарама и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.