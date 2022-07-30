Кишинев и Бухарест готовятся объявить Тирасполю войну

00:25 02.08.2022 Зачем Молдавия хочет прекратить миротворческую операцию на Днестре



Дмитрий Родионов

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Владимир Букарский

Владимир Сапунов



Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков.



"Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию", - отметил он.



Беляков добавил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.



Напомним, что Кишинев не раз требовал вывода российских миротворцев. Называя их присутствие незаконным. Однако сам из операции до сих пор не вышел. Может ли выйти теперь?



На фоне спецоперации на Украине и угрожающих заявлений Владимира Зеленского о том, что Киев может провести операцию по зачистке Приднестровья, это вполне реальный сценарий. К тому же, к этому может подключиться Румыния.



Как заявила президент Молдавии Майя Санду, ее страна обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы со стороны России.



"Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь", - сказала она.



Санду также добавила, что правительство республики анализирует внешние угрозы, а также внутренние источники потенциальной дестабилизации. Она обратила внимание на положение вещей в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, где весной произошло несколько терактов.



Как это понимать? Открытая угроза Москве и Тирасполю?



- Кишинев на протяжении двух десятков лет пытался разделять российских миротворцев и Оперативную группу российских войск (ОГРВ), охраняющую склады бывшей 14-й армии в Колбасной, - отмечает исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский.



- Разговоры о "незаконном присутствии оккупационных войск" начались еще при президенте-коммунисте Владимире Воронине во время его заигрываний с Западом (середина "нулевых"). Такие заявления, в частности, делал министр иностранных дел Андрей Стратан. Однако, начиная с 2009 года, новая прозападная власть начала критиковать саму миротворческую операцию и требовать замены военных миротворцев на "гражданскую миссию под эгидой ООН или ОБСЕ".



Особенно оголтелой критика миротворцев и создание препятствий для ротации российского миротворческого контингента началась в 2017 году по инициативе тогдашнего теневого правителя Молдовы Влада Плахотнюка. Сейчас, когда выстраивается однопартийный диктаторский режим Майи Санду и ее партии, атака на миротворцев и на само соглашение 1992 года началась с новой силой.



Почему Кишинев участвует в этой "незаконной" миссии? А куда ему деваться? Соглашение 1992 года формально функционирует. Его односторонний разрыв создаст новую реальность на Днестре, крайне невыгодную, в первую очередь, для самой Молдовы.



"СП": - Может ли Кишинев сейчас выйти из операции?



- Если Запад прикажет, режим Санду сделает все, в том числе и выйдет из соглашения 1992 года. Нынешнее руководство Молдовы - это часть антироссийского "штрафбата" Запада. Не даром бывший посол США в Молдове Дерек Хоган из кожи лез вон, чтобы Санду стала президентом. Поддержку надо отрабатывать.



"СП": - Что будет, если выйдет? Это поставить международную легитимность операции под сомнение?



- Нет, это поставит под сомнение саму государственность Республики Молдова. Это создаст ситуацию, при которой у России просто не останется другого выбора, кроме признания Приднестровской Молдавской республики и создания коридора до границы Приднестровья. Выход Молдовы из Соглашения 1992 года - это самоубийство. Но если Запад вложил пистолет в руку Санду и поднес дуло к виску, выбора у молдавской государыни не останется.



"СП": - По словам Белякова, миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции. Каким образом?



- Выход из Соглашения 1992 года создаст ситуацию вооруженного конфликта. И тогда, я думаю, перестраивать миротворческую операцию на Днестре будет группировка, осуществляющая специальную военную операцию на территории одной соседней страны. Повторяю, для меня, как для жителя Молдавии, как для гражданина и патриота этой страны, это будет самым нежелательным сценарием.



"СП": - При этом Санду заявляет, что страна обратится за помощью к Румынии в случае угрозы от России. Что может быть объявлено угрозой? И что ответит Румыния?



- "Угрозой" может быть объявлено все что угодно, в том числе любая самодельная провокация в Зоне безопасности при использовании каких-либо "активистов" или журналистов провластного телеканала TV8, которая спровоцирует ответные действия со стороны военнослужащих. Что ответит Румыния, будет напрямую зависеть от степени независимости этой страны от США, ЕС и особенно Польши, у которой чешутся руки повоевать с Россией (но опять же, желательно, чужими руками). Искренне уповаю на то, что в Румынии, несмотря на то, что ее руководство с удовольствием вживается в роль "южной гиены НАТО", есть достаточно здравомыслящих политиков, не желающих сделать свою страну пушечным мясом в интересах Запада.



- Все, что сейчас происходит в Приднестровье, конечно же, необходимо рассматривать в контексте СВО на Украине, в том числе и то уязвимое положение, которое сейчас занимают наша миротворческой группировка, - считает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- Очевидно, что заявление носит провокационный характер, не случайно оно сделано в день тридцатилетия входа русских войск в Бендеры, остановившего войну. Молдавия и ЕС постоянно заявляют о том, что российские войска на левом берегу Днестра гость нежеланный, так что ничего нового тут нет. И такие заявления практически ни на что не влияют.



"СП": - Кишинев постоянно говорит о незаконности присутствия российских миротворцев, ссылается на стамбульский саммит ОБСЕ, но сам же участвует в этой "незаконной" миссии, может ли он сейчас выйти из операции?



- Может, конечно, но это ничего не изменит. Единственным гарантом мира в Приднестровье является российская миротворческая группировка. Все остальные стороны, особенно ОБСЕ и ЕС, играют исключительно деструктивную роль. Стамбульский саммит - это уже история, сейчас ситуация принципиально иная.



"СП": - Беляков утверждает, что миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии. Как?



- Перестроить заставит не решение Молдавии, а сама жизнь. Если в начале 90-х главной угрозой для Приднестровья была Молдавия, то сейчас это Украина и НАТО.



Приднестровье стало ярким примером того, как при развале СССР свободу и независимость, право на национальную культуру, историю, язык, приходилось отстаивать с оружием в руках. И, конечно, давняя мечта Запада - этот русский анклав в районе Днестра ликвидировать.



"СП": - Что скажут в Румынии? Будут воевать с нами? Насколько ВС РФ могут эти угрозы купировать?



- Еще в начале 90-х, когда впервые заговорили о возможности румынского аншлюса Молдавии, стало понятно, что Бухаресту Молдавия без Приднестровья не нужна. Приднестровье - это промышленно развитый регион, который смог сохранить лучшие образцы советской индустрии. А Молдавия сейчас - это сельскохозяйственная страна, достаточно бедная, поэтому Румынии связываться с присоединением, конечно, не хотелось бы они больше рассчитывают на политическую и культурную экспансию. Долгое время уже гражданство Румынии в Молдавии означало возможность безвизового въезда в ЕС (сейчас такую гарантию дает и ассоциация Молдавии с ЕС, румынское гражданство необязательно). Молдавия для Румынии объект мягкой силы, трансграничной экспансии, но сами начинать воевать за Приднестровье (где румын, мягко говоря, очень не любят) по просьбе Кишинева они, конечно, не будут.



Совсем другое дело, если военную операцию в Приднестровье решит начать Украина. Вот тогда к такой операции может присоединиться вполне и Румыния - и тем или иным образом их коллеги по НАТО.



Организовывать и планировать ее Североатлантический альянс будет точно. А соблазн весьма велик, учитывая уязвимость нашей группировки там и необходимость какой-то успешной медийной операции для вооруженных формирований Украины. То, что они объявили контрнаступление на Херсон, сейчас выглядит достаточно утопично, пока все только на бумаге - для медийного эффекта. А вот в Приднестровье зажатая в клещи российская группировка - это достаточно лакомый кусок.



Сейчас Вооруженные силы ПМР насчитывают 15 тысяч человек, в случае мобилизации они могут быть увеличены до 80 тысяч - за счет резервистов и Народного ополчения. Действуют мотострелковые, артиллерийские, авиационные части, войска ПВО и спецназ, тыловое обеспечение. Армия функционирует на смешанной основе - в республике действует всеобщий призыв (срок службы составляет год), другую часть армии составляют контрактники.



Республика является важнейшим оплотом России на юго-западе бывшего Советского Союза. Но оперативная группа российских войск в Приднестровье имеет численность всего в 1700 человек и имеет больше символическое значение.



Что можем противопоставить? Лучший вариант - скорейшее проведение Николаевско-Одесской операции и обеспечение наземного коридора в Приднестровье. И твердое заявление о том, что безопасность региона будет обеспечена любыми средствами. Включая тактическое ядерное оружие. Тогда у потенциальных агрессоров хищнический аппетит убавится. Источник - СвободнаяПресса

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