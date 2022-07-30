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    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Почему в "набеге на Россию" побеждают таджики
01:02 02.08.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на то, что падение уровня жизни в РФ закончится не скоро, соискателей гражданства страны из государств Центральной Азии становится больше.

Когда анализируешь ситуацию с получением российского или иного гражданства иностранцами, либо с трудовой миграцией, в частности в РФ, невольно возникает ассоциация со стихотворением Лермонтова "Парус", где есть такие вечные строки: "Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?" Уж не "бури" ли?

Но человеку свойственно надеяться на лучшее. Уезжая, например, из государств Центральной Азии на постоянное или временное местожительство в Россию, люди, возможно, именно от бури и спасаются. Бегут от нищеты, а то и террористических угроз в более благополучные страны, где не слишком сложно легализоваться. Для многих на постсоветском пространстве такой остается Россия, несмотря на то, что в результате двухлетней пандемии коронавируса, а теперь еще и украинских событий, уровень жизни в ней заметно понизился.

Тем не менее, за шесть месяцев текущего года, по данным МВД РФ, гражданство России получили 121 089 жителей государств Центральной Азии, и более всего - Таджикистана: 74 162 человека. Граждан Казахстана заметно меньше - 21 647, Узбекистана - 13 099, Киргизии - 10 632, а Туркмении - 1 549. Всего за первое полугодие обладателями российского паспорта стали почти 288 тыс. человек, в том числе 104 168 - граждан Украины.

Если учесть, что за весь прошлый год российское гражданство было предоставлено порядка 205 тыс. жителям республик Центральной Азии, то быстрые темпы роста соответствующего процесса налицо. Причем и в минувшем, остро пандемийном году, опять же лидировали жители Таджикистана - 103, 7 тыс. Второе место заняли казахстанцы, за ними следуют уроженцы Узбекистана и Киргизии. Поскольку туркмены в 2021-м получили незначительное количество российских паспортов (на их родине этому всячески препятствовали), они вошли в категорию "других стран".

Вообще же граждане Таджикистана отличаются активностью не только в "добывании" гражданства РФ, но и в трудовой миграции, что, кстати, весьма устраивает Россию. По данным министра труда, миграции и занятости РТ Ширина Амонзода, количество граждан республики, выехавших в первом полугодии на заработки за рубеж, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего пандемийного года. 90% из них осели в России, 5% - в Казахстане, и столько же пришлось на "другие страны". Соответственно, заметно увеличился и объем денежных переводов таджиков из РФ на родину.

По официальным данным, таджикских трудовых мигрантов в России сейчас около 700 тыс. человек, а по оценкам некоторых экспертов - вдвое больше. Селятся они, в основном, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и на юге России, а заняты, преимущественно, в строительстве, сельском хозяйстве, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и торговли.

С учетом того, что Россия к 2024 году планирует привлечь и трудоустроить до 5 млн трудовых мигрантов, а гражданство они, скорее всего, получат по упрощенной системе, отток как квалифицированных, так и кадров с низким образовательным цензом из Центральной Азии, а, особенно из Таджикистана, возрастет еще больше. И это неудивительно: в РТ - удручающая безработица, хотя, к примеру, педагогов, врачей и среднего медперсонала катастрофически не хватает. Люди с образованием горбатиться за гроши (а средняя зарплата в Таджикистане, по официальным данным, едва достигает $160) не хотят, соответственно, они ищут лучшей жизни.

Кстати, в конце июля этого года в республике родился ее 10-миллионный житель. Между тем эксперты Всемирного банка еще четыре года назад (об этом писал "Росбалт") настойчиво советовали властям Таджикистана ограничить рождаемость в стране, демонстрирующей самый высокий прирост населения на постсоветском пространстве. По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения РТ составит порядка 15 млн человек.

Президент Эмомали Рахмон за несколько лет до озвучивания предупреждения экспертов ВБ, сказал, что ресурсы страны рассчитаны максимум на 10-миллионное население. Но эта цифра видится сильно завышенной: хоть Таджикистан не может пожаловаться на дефицит сырьевых ресурсов, однако их добыча сильно затруднена, и толку от залежей полезных ископаемых - нет: 93% территории страны занимают горы, а инфраструктура добычи - едва ли не на нуле. Вот и бежит народ из Таджикистана - благо, большинству возраст позволяет это сделать: 70% его населения - люди до 35 лет.

Словом, получается, что улучшение материального положения таджиков и облегчение демографического бремени РТ взяла на себя Россия. Не скажем, что бескорыстно: ей позарез нужны рабочие руки, так сказать, без претензий - россияне не спешат заменять мигрантов на тяжелых работах, хоть на них, бывает, больше заработаешь, чем сидя в чистом офисе.

Так что конкурентов у мигрантов на многих рабочих позициях - нет, но их все равно недостаточно, особенно в сферах строительства, ЖКХ, агросекторе: по разным данным, в последнем "недобор" составляет от 150 до 200 тыс. человек.

Почему еще России выгодно приваживать мигрантов, особенно таджикских, для которых 8-10 детей в семье, особенно на селе, - дело обычное? Да потому, что демографическая обстановка в РФ десятилетиями не меняется к лучшему, и в ближайшие 10 лет, считают эксперты, прогресса не будет. Sputnik приводит данные МВД РФ, в соответствии с которыми количество иностранцев и лиц без гражданства, вставших на учет в миграционной службе, составило, с января по июнь текущего года, 6,6 млн - это вдвое больше, чем в 2021-м.

Говорят, что власти Таджикистана не одобряют принятие гражданами республики российского гражданства. То есть поработать в РФ и присылать деньги домой - это пожалуйста, а уезжать с концами, с семьями - не стоит. Вряд ли слухи соответствуют действительности - достаточно ознакомиться со статистикой, демонстрирующей рост в предоставлении таджикам российских паспортов. Ведь невозможно, например, сравнить количество российских паспортов, полученных уроженцами Таджикистана и Туркмении, хотя последние рвутся на "российские просторы": как говорят в Ашхабаде, "за волей и деньгами". Но их выезд из страны туркменские власти блокируют.

Что оставляют таджики в "краю родном?" О нищете, безработице, отсутствии элементарных условий жизни уже было сказано неоднократно. Но еще, если говорить об образованных слоях населения, они оставляют на родине проваленными целые отрасли: в сфере образования не хватает около 4 тыс. педагогов, здравоохранения - свыше 3 тыс. врачей и около 2 тыс. медсестер, и т. д. Таким положением дел Таджикистан во многом обязан миграции в Россию, но, заметим, она не была бы столь масштабной, если бы в самой стране труд квалифицированных кадров ценился более или менее адекватно. А для простых рабочих предложение трудоустройства - вообще редкость.

Таким образом, ответ на вопрос, "Что ищет он в стране далекой?", хоть и переживающей "бури", понятен. А вот насчет того, что "кинул он в краю родном?" - многослойный. Хотя бы потому, что понятие "родного края" для каждого - свое.

Ирина Джорбенадзе

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659391320


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