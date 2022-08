Такер Карлсон: экономика США в упадке, а Байден заврался

01:07 02.08.2022 Fox News

США



Американская экономика сегодня в катастрофическом состоянии



ВВП США сокращается два квартала подряд, и это свидетельствует о рецессии в экономике, напоминает обозреватель Fox News Такер Карлсон. Однако Байден пытается представить печальную для Америки статистику в выгодном для демократов свете.



Такер Карлсон



Думаете, у вас тяжелая работа? Вы только представьте на минуту себя в роли одного из помощников Байдена. Вам целый день приходится оттаскивать этого парня от включенных микрофонов. А это непросто. Байдену микрофоны нравятся не меньше, чем золотистому ретриверу мясо из кастрюльки. Оставьте один такой микрофон на журнальном столике, и он вцепится в него. А это не сулит ничего хорошего. Байден может объявить войну России или заявить израильским руководителям, что надо "блюсти честь Холокоста". Честно говоря, он уже делал и то, и другое.







Так что никаких плюсов от публичных выступлений Джо Байдена нет. Но к несчастью для Белого дома, иногда у него просто нет выбора. Когда случается катастрофа, общество рассчитывает, что кто-нибудь притворится президентом. Американская экономика сегодня в катастрофическом состоянии. Следовательно, Джо Байден должен выступать. Поэтому президентские помощники, как и полагается, выпустили его сегодня на сцену, чтобы он с высокой трибуны рассказал об этом что-нибудь назидательное. То, что произошло дальше, стало одним из самых странных президентских брифингов за всю историю.



Новые экономические цифры указывают на то, что наш ВВП сокращается два квартала подряд. Согласно определению, это уже рецессия. Мы в состоянии рецессии. Именно поэтому Джо Байдену пришлось проводить брифинг. Тем не менее, он ни разу не упомянул эти цифры, ни единого раза. Это невероятно. Вместо этого Байден просто объявил, что никакой рецессии в США нет, и неважно, что вы наблюдаете в своей собственной стране. Я повторяю, рецессии нет. На самом деле, благодаря уверенному руководству Джо Байдена мы можем объявить о рекордном урожае картофеля в регионах. Люди счастливы, люди благоденствуют. И точка. На этом Байден закончил свое выступление и покинул сцену. Вот послушайте.



Президент Байден: Позвольте мне поднять другой вопрос. Позвольте мне поднять другой вопрос, про ВВП и про то, есть у нас рецессия или нет. Председатель ФРС Пауэлл и многие ведущие банкиры и экономисты говорят, что у нас нет рецессии. Позвольте мне просто представить вам факты о состоянии экономики. Первое. У нас рекордный рынок труда с рекордно низкой безработицей в 3,6%. Закон о снижении инфляции добавит еще 370 миллиардов долларов в виде налоговых скидок за чистую энергию в рамках выверки, включая стимулы для ускорения отечественного производства солнечных панелей, ветряных турбин, аккумуляторов и обработки важнейших материалов. Мне это рецессией не кажется. Большое спасибо.



Видите, тупицы, вам ведущие банкиры говорят, что нет у нас рецессии. Плюс к этому, ветряные турбины. Да, ветряные турбины, а если не верите, то у нас еще и безработица всего 3,6%. Мы побеждаем. Не обращайте внимания на миллионы бывших работников, которым платит государство, чтобы они сидели дома, а компании в это время остаются без персонала. Почему посреди июля возле вашего дома закрыли киоск, где продавали мороженое? Да потому что социальное пособие больше, чем зарплата у мороженщика. Но не обращайте на это внимания. В экономике все замечательно.



Если и есть что-то, что может обеспечить ей больший рост, чем ветряные турбины, то это дополнительные миллиарды напечатанных, то есть, фальшивых долларов. Эти доллары ни в коем случае не ускорят нашу и без того ужасающую инфляцию. У нас даже закон так называется – о снижении инфляции. Потому что чем больше денег в системе, тем ниже инфляция. Да, ниже, потому что мы так сказали, потому что важно не реальное положение вещей, а слова, которыми мы описываем вещи и явления.



Мы можем изменить действительность, просто дав ей другое название. Назовем мужчину женщиной, и все – он это она. Назовем открытую границу безопасной границей, и все – такой она и будет. А если вам скажут, что крах экономики есть экономический подъем, что ж, надо радоваться нашему новообретенному благополучию и спокойно покупать шампанское на свое пособие. Все зависит от нас. Оказывается, если ты считаешь себя богом, важно только то, что ты говоришь, твои команды. "Вначале было слово". Но сейчас это слово определенно не "рецессия".



Это важное слово. Но оно устарело и, говоря откровенно, вызывает небольшое смущение. Это как стюардесса вместо бортпроводницы, как огнеборец вместо пожарного, как ориенталистика вместо востоковедения. Людям необразованным такие слова не говорят. Поэтому, провозглашая новые важные изменения в нашем языке, Белый дом 21 июля официально изменил определение рецессии. Он так сказал, значит, это правда. Официальные лица в интернете объяснили, что если ВВП сокращается два квартала подряд, то это уже "не официальное определение рецессии". "Экономисты уже иначе оценивают состояние цикла деловой активности". Что, не убедили они вас? Значит, вы не смотрите телевизор, ибо все до единого чиновники из администрации Байдена, все эти заслуженные и почетные экономисты прямо на камеру поклялись, что так оно и есть.



Джанет Йеллен: Хочу подчеркнуть, что на самом деле означает слово "рецессия". Это всеохватывающее сокращение в экономике, и даже если эта цифра отрицательная, у нас сейчас все равно нет рецессии.



Брайан Диз: И конечно, в рамках технического определения это не рецессия. В техническом определении учитывается гораздо более широкий спектр значений.



Джаред Бернстайн: Неверным является представление о том, что сокращение ВВП два квартала подряд соответствует техническому определению рецессии.



Питер Дуси: Но если у нас все так замечательно, то почему чиновники из Белого дома пытаются изменить определение рецессии?



Карин Жан-Пьер: Нет, мы не меняем определение рецессии.



Дуси: Все мы считали, что рецессия – это когда два квартала подряд рост ВВП со знаком минус. И вдруг встают чиновники из Белого дома и заявляют: "Нет, нет, это не рецессия, это что-то другое". Разве это не изменение определения рецессии?



Жан-Пьер: Потому что это не определение.



Ладно. Забудем высказывания Джанет Йеллен. Не надо было вообще ее цитировать. Ясно мыслить с ней не получается. Забудьте, какое стойкое отвращение она вызывает, не обращайте внимания на всю ту работу, которую она проделала в целях разрушения американской экономики, когда руководила Федеральным резервом. Послушайте, что они говорят. Спад ВВП два квартала подряд – это не определение рецессии. Неужели? А мы думали, определение. Мы думали так почти полвека. Оказывается, мы не в своем уме. У нас галлюцинации. Небо в алмазах, и все такое. СМИ это подтверждают.



Вот что пишет Politico: "Белый дом совершенно очевидно прав, говоря о том, что даже снижение ВВП два квартала подряд не доказывает переход экономики в состояние рецессии". Это пишет Бен Уайт (Ben White), а он в Politico главный репортер по экономическим вопросам. И его поддерживает Associated Press, все вполне реально. Сегодня это агентство сообщило: "Американская экономика сокращается второй квартал подряд, и это вызывает опасения, что страна приближается к рецессии".



Ага, мы только приближаемся. Иными словами, если спад длится два квартала, это еще не рецессия. Так сказал Белый дом, и это звучит окончательно и бесповоротно. Так было всегда, если вы помните только то, что было на прошлой неделе, потому что несколько недель тому назад Белый дом говорил совсем другое, и все говорили другое, в том числе, Бен Уайт и Associated Press. Они тогда все еще пользовались словом "огнеборец", пользовались старым определением. Примеры нужны?



Как насчет такого? 22 июня этого года тот самый Бен Уайт, если исходить из того, что это реальный человек, написал на страницах Politico, я цитирую: "С сожалением должен сообщить, что созрели условия для снижения валового внутреннего продукта, причем такое снижение длится как минимум два квартала, а это уже техническое определение рецессии". О, Бен Уайт! Тот ли самый это Бен Уайт, то ли это издание Politico? Возможно. А в январе этого, то есть, 2022 года Associated Press сообщила то же самое, я опять цитирую: "Экономика Мексики вступила в полосу технической рецессии в конце прошлого года, потому что там два квартала подряд было сокращение".



Вот так. Оказывается, это определение действовало, но только в прошлом месяце и раньше. На самом деле, оно существует и применяется на протяжении десятилетий. На самом деле, его можно найти во всех когда-либо написанных учебниках по экономике. Его повсюду можно увидеть в архивах Associated Press. Нам за это платят, поэтому мы еще приведем примеры. Вот один. "Французская экономика вернулась в состояние рецессии", - сообщило агентство Associated Press в 2013 году. Это дословная цитата из статьи "Рецессия определяется как два квартала отрицательного роста подряд".



Нет, вы не съехали с катушек. И вас никто не опаивал. И галлюцинациями вы не страдаете. Даже CNN об этом говорила. Ее корреспондент в Белом доме Джон Харвуд (John Harwood) написал 20 августа 2019 года, когда делами заправлял оранжевоголовый Трамп: "Рецессия – это когда экономика сокращается два квартала подряд". Ох и ах.



Чтобы не рассусоливать на эту тему, даже Брайан Диз, ныне работающий главным экономическим советником в Белом доме, четко указал на это определение в 2008 году. Я опять цитирую: "У экономистов есть техническое определение рецессии, это негативный рост два квартала подряд". Он это давно написал. Но, к сожалению, для него, мы все равно это нашли. Тем не менее, на этой неделе все иначе, потому что уже нельзя говорить "огнеборец". Таким образом, появилось новое определение: "Негативный рост два квартала подряд не является техническим определением рецессии".



Вау. Ладно. Как скажете, потому что вначале было слово, а вы теперь бог. Но в связи с этим возникает вопрос. Если это не рецессия, то что? Ну, по этому и по всем другим важным вопросам, включая интимные и гендерные, мы обращаемся к пресс-секретарю Белого дома, которая информирует нас, что это не рецессия. Это "переход".



Карин Жан-Пьер: Если посмотреть на эти данные шире, то мы увидим, что находимся в состоянии перехода.



В состоянии перехода. Значит ли это, что вся страна сегодня принимает ингибиторы полового созревания и превращается в девочку? Нет, это переход иного рода. Это переход к зеленой энергетике и к возобновляемым источникам. Джо Байден объявил сегодня, что в процессе этого перехода мы передадим Китаю свою энергосистему. Вот это переход. Кто-то может назвать это крахом империи и катастрофой, потому что нами будут править люди, которые нас ненавидят. В результате этого перехода Китай получит контроль над производством ветряных турбин, лития, солнечных панелей. Гм.



А что об этом думают избиратели? Да наплевать, ведь это важно только в демократической стране. Но мы все равно вам скажем. Американцы не хотят отдавать Китаю свою энергосистему, не хотят отказываться от кондиционеров в летнее время, не хотят ездить на этих дурацких маленьких электромобилях. Все правильно. Потому что никто не верит экспертам, которые уже полвека уверяют нас, что конец света близок, а сами продолжают покупать недвижимость на берегу моря.



Большинство людей вроде бы понимают, что случится дальше. Они могут превратиться в Шри-Ланку, которая сама себя уничтожила, совершила общенациональное самоубийство в погоне за высокими оценками по шкале экологического, социального и корпоративного управления. Оказывается, реальные люди из обеих партий и все нормальные люди хотят, чтобы был дешевый бензин, и чтобы было доступное жилье.



То, что сказал сегодня Джо Байден, существенно приблизит нас к Шри-Ланке. С этим вроде никто не спорит. Мы также знаем, что из-за расходов предыдущих администраций и уж точно администрации Байдена, при которой они существенно увеличились, доллар обесценился до такой степени, что мы получили мощную инфляцию и спад ВВП. Ведь деньги теряют свою ценность, а товары дорожают, и в какой-то момент люди уже не могут покупать столько, сколько покупали раньше. Вот тогда начинается сокращение ВВП.



Это не какая-то безумная теория. На самом деле, даже Федеральный резервный банк Сан-Франциско, который вряд ли можно назвать учреждением правого толка, отмечает, что расходы Байдена в первый год президентства увеличили инфляцию, по меньшей мере, на 3%. Это больше, чем у многих других развитых стран, включая Германию, Канаду и Британию. Итак, каковы последствия для всех нас? Сейчас они могут говорить, что рецессии нет, и что слово это как "огнеборец", его просто не употребляют. Но как выглядит Америка? Я не знаю. Давайте проверим в вашем местном продовольственном благотворительном фонде.



Есть все шансы на то, что ваш местный продовольственный фонд работает на пределе. Например, благотворительный продовольственный фонд Meridian в Бойсе, штат Айдахо, сообщает, что если в прошлом году они обслуживали 2 800 человек в месяц, то сейчас эта цифра увеличилась до 4 200 человек. Соседний благотворительный продовольственный фонд Care House Food Bank сообщает об аналогичном увеличении. Его представитель рассказал, выступая на местной телевизионной станции: "Мы выяснили, что с ростом квартплаты и цен на бензин квартплата съедает больше всего, а бензин на втором месте. Поэтому у семей остается очень мало денег на покупку продуктов питания".



Как вы считаете, это богатая страна, процветающая, если она может себе позволить отдать свою энергосистему Китаю? Нет. Та же самая ситуация по всей стране. Аллентаун, штат Пенсильвания. Его продовольственный фонд сообщает о резком увеличении числа семей, нуждающихся в продуктах питания. Но разве мы не на первом месте в мире по производству продуктов питания? Да, это все про нас, но директор этого продовольственного фонда рассказала на местной радиостанции: "С октября мы утроили количество обслуживаемых ежемесячно фондом семей". Она добавила, что 300 из 1 800 семей, которые она обслужила в этом месяце, пришли в фонд впервые. Раньше они за благотворительной помощью не обращались. А теперь вынуждены это делать, потому что экономика – прошу прощения за используемое слово – в состоянии рецессии.



Associated Press сообщает, что в этом месяце в Финиксе у входа в благотворительный продовольственный фонд Девы Марии выстроилась очередь из сотен семей. Очередь растянулась на весь квартал. Главный распределительный центр фонда всего за одну неделю в прошлом месяце обслужил 4 270 семей. Это на 78% больше, чем в прошлом году. Вот что сообщает Associated Press: "Каждый рабочий день у распределительного центра собирается более 900 семей, чтобы получить от государства коробку с продуктовым набором, куда входит консервированная фасоль, арахисовое масло и рис". Между прочим, это очередь за бесплатным питанием. Очередь за бесплатным питанием в США. В вечерних новостях NBC это показывали? Наверное, нет. А это происходит повсюду.



Продовольственный банк Alameda в Калифорнии, аналогичные цифры. В январе по пятницам они обслуживали 890 домохозяйств. В прошлом месяце в пятницу они обслужили более 1 400 семей. В центральной Флориде работает благотворительный продовольственный фонд Second Harvest, который обслуживает около 500 партнеров в своем регионе. Так вот, его представители говорят, что в прошлом месяце количество обратившихся за едой людей увеличилось на 25%. Они просили не путевку в Антигуа и не новую "Теслу", а еду, чтобы выжить.



Раньше этот продовольственный фонд распределял в целом 150 000 обедов в день. Сейчас эта цифра перевалила за четверть миллиона и продолжает расти. Директор фонда говорит, что это из-за инфляции. Он объясняет: "Это очень дорого стоит – каждую неделю и каждый месяц готовить для раздачи миллионы и миллионы фунтов продуктов". Расскажите это местным СМИ. Замечает ли все это Белый дом, знает ли он, что происходит? Нам неизвестно, что он знает. Но этим людям точно все равно. Они говорят об этом вслух.



Главный экономический советник Джо Байдена Брайан Диз говорит, что это неважно. Вас беспокоит инфляция? Что ж, найти еду американцам очень просто, заявляет Брайан Диз. Вы послушайте.



Брайан Диз: Соединенные Штаты в лучшем положении, чем любая другая страна, чтобы сосредоточить внимание на борьбе с инфляцией. Например, что касается продовольствия, то наша страна чистый экспортер сельскохозяйственной продукции. Наверное, высокие цены очень больно бьют по американцам, но не так, как в некоторых других местах, где, например, возникает голод.



Ах, не надо возлагать на Америку большие надежды. Вы слышите странные звуки? Это по ходу игры меняются правила. Если раньше мы говорили: "Восстановим лучше, чем было", то сейчас заявляем: "По крайней мере, вы не умираете от голода". Эй, Пауэлл, погоди-ка. Полтора года назад в Америке самолеты не всегда вылетали вовремя, людей каждый день убивали в метро, на улицах было полно грязи, граффити и наркоманов, но народ не беспокоился насчет того, что ему не хватит еды.



У нас были запросы развитой страны, скажем, электричество в летнее время. Да, и голода не было. А теперь нам заявляют: радуйтесь, что нет голода и делайте все возможное, чтобы спасти нас от климатического кризиса, который почему-то никак не отражается на недвижимости в Малибу и на острове Мартас-Винъярд. А еще делайте все, чтобы спасти демократию на Украине. Это намного важнее инфляции и ваших глупых экономических бед.



Знаете, позавчера президент Украины Зеленский, которого называют новым Джорджем Вашингтоном, решил: хватит притворяться, что мне небезразлична Америка. Я считаю, что американцы смешны, что они деградируют, что они зажрались. И я их презираю. Тогда его спросили: погодите минутку, а разве Америке по карману посылать вашей продажной автократии 60 миллиардов долларов, чтобы вы фотографировались на обложку Vogue?



Ну конечно, ответил Зеленский. Я цитирую: "Инфляция, кто думает об инфляции? Мы боремся за абсолютные общие ценности".



Что? Какие ценности? Чувак, у нас с тобой нет ничего общего. Ты руководишь маленькой коррумпированной восточноевропейской страной. Мы имеем право беспокоиться о своей собственной стране, однако Белый дом, он соглашается с Зеленским. Об этом почти слово в слово сказал наш советник по национальной безопасности Джейк Салливан, когда ему 22 июля задали тот же самый вопрос. Американцы встревожены, потому что все эти деньги идут на Украину, а у нас инфляция выходит из-под контроля, и американцам не хватает денег, не знаю, на покупку продовольствия или на оплату жилья. Этот вопрос задал модератор из Института Аспена. И знаете, что ему ответил Джейк Салливан? По сути дела, что ему наплевать. Послушайте.



Модератор: Вас не беспокоит критика, что мы отдаем Украине миллиарды и миллиарды долларов, а не тратим их здесь?



Джейк Салливан: Это моя работа – беспокоиться, так что я беспокоюсь буквально обо всем. Я беспокоюсь о своем ответе на этот вопрос. Так что да, меня это беспокоит, я думаю. Но не стоит об этом говорить.



Модератор: Как-то не очень это все понятно.



Джейк Салливан: А по сути дела, нет. Конгресс выделил 40 миллиардов долларов помощи Украине. Глубок ли, пополняется ли резервуар поддержки Украины в нашей стране на уровне конгресса и исполнительной власти, чтобы делать все необходимое, сколько бы времени на это ни потребовалось, как выразился президент? Да.



Вот вам и Джейк Салливан с Джеффом Голдбергом. Две посредственности, возомнившие себя гениями, ничего особенного в своей жизни не добившиеся, но на публике обсуждающие вопросы, которые станут определяющими для нашей страны и наших внуков. Они заявляют: "Меня это совершенно не волнует", а аудитория хихикает. И возникает вопрос. Будут ли историки прослушивать такие записи, пытаясь понять, что же произошло с нашей процветающей цивилизацией? И слышат ли эти люди, что говорят? Понимают ли они, как выглядят со стороны? Знают ли, насколько они нелепы и смешны? Осознают ли, как их презирает публика, причем презирает, имея на то веские причины?



"Вас не беспокоит критика, что мы отдаем Украине миллиарды и миллиарды долларов, а не тратим их здесь?" По сути дела, Джейка Салливана это не беспокоит, так как он знает, что может назвать инфляцию преходящей, даже если она таковой не является. Он может отрицать, что у нас рецессия, хотя она совершенно определенно присутствует. Все дело в том, что для таких людей важны только слова, но не реальность.



Они же не ходят по Манхэттену, не замечают, как там все отвратительно, хуже, чем в Мумбаи. Они не спрашивают, почему так произошло. Они даже не замечают. Источник - ИноСМИ

