ШОС становится полновесной организацией, способной бросить вызов англосаксонскому миру, - Айнур Курманов

01:19 02.08.2022 ШОС становится полновесной организацией, способной бросить вызов англосаксонскому миру



Айнур Курманов



В пятницу 29 июля в Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел стран ШОС. В западной прессе поспешили назвать переговоры чисто техническим мероприятиям на уровне внешнеполитических ведомств. Хотя как раз именно данные министерства готовят всю повестку и саму почву для принятия решений уже в рамках предстоящего саммита, который состоится в Самарканде 15–16 сентября.



Встреча была со всех точек зрения полезной, так как обсуждались вопросы, связанные с принятием как новых, так и кандидатов в члены Шанхайской организации. Также состоялось согласование проектов документов по переходу на взаиморасчеты в торговле на национальную валюту. По этим судьбоносным темам не было никаких разногласий, что говорит о дальнейшем развитии объединения.



Это подтвердил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.



"Узбекистан рассматривает это как естественный процесс, свидетельствующий об эволюции нашей организации. Хотел бы отметить достигнутый прогресс на пути к полноправному членству Исламской Республики Иран. Запущен процесс изучения заявки Республики Беларусь", – заявил министр.



Для прессы было озвучено и то, что уже есть проекты меморандумов по предоставлению Египту, Саудовской Аравии и Катару статуса партнера по диалогу ШОС. А уже на саммите должны быть приняты решения о передаче Бахрейну и Мальдивам аналогичного статуса. Сейчас государствами-наблюдателями являются: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Государствами-партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.



Также на сентябрьском Самаркандском саммите уже Иран станет полноправным девятым членом объединения и примет активное участие в мероприятии, а примерно через год в него уже вступит и Белоруссия. Известно также, что присоединиться к ШОС теперь хотят и арабские страны, в частности, такое желание выразили правящие монархические семьи Саудовской Аравии и Катара.



Многие эксперты сейчас внимательно следят за приготовлениями к саммиту, как и главы всех стран мира, так как сейчас главным бенефициаром организации становится Пекин, который придает этому объединению более четкие очертания и цельную структуру.



Поэтому наблюдается такое стремление целого ряда государств непременно усилить взаимодействие с ШОС и даже вступить в него, поскольку подобное дает возможность стать не просто членом клуба друзей, но и деловым партнером КНР. Ведь именно Поднебесная сейчас имеет все шансы в ближайшей перспективе превратиться из второй экономики мира в первую.



Не случайно сам Сергей Лавров на брифинге охарактеризовал возрастающую роль ШОС в мире и жгучее желание многих элит присоединиться к нему лаконичными словами:



"Особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу".



Соответственно и сам ШОС наполняется новым смыслом и превращается в реальный политико-экономический блок под эгидой Китая, который будет определять правила игры и формировать новый региональный рынок Большой Евразии, как и создавать новую платежную систему.



Уже сейчас входящие в ШОС восемь стран – Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Индия и Пакистан, Киргизия и Таджикистан – составляют 60% территории Евразии, где проживает половина населения планеты - 3,4 млрд человек.



На первом же этапе будет повсеместный отказ от доллара как платежного средства в совместной торговле в рамках Шанхайской организации. И уже даже это приведет к тектоническим сдвигам и ускорит экономическое ослабление США, так как лишит его рычагов финансового контроля и диктата.



Такого мнения придерживается и Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества, считая, что отказ от доллара и переход на взаиморасчеты в национальных валютах только укрепит внутренний рынок и финансовую систему государств.



"Это серьезный вызов и изменение мировой торговли, потому что торговля в западных валютах это была и форма поддержания этих валют одновременно. То есть когда поставляя свои товары на мировой рынок и продаете его за доллары, то вы доллару таким образом придаете ценность, в то время как ваша собственная валюта может быть инфляционной и проблемной.



Для стран ШОС это реальная проблема, так как у них не очень устойчивый внутренний рынок, не очень устойчивые национальные валюты и если торговля будет вестись в собственных валютах, то это даст дополнительную опору, создаваемую их собственной экономикой. То есть они своими собственными товарами будут поддерживать свою же национальную валюту", – отметил Колташев.



Это безусловно выгодно как для России, так и для всех остальных государств-членов ШОС. Так, сейчас у РФ торговля ведется в национальных валютах с Ираном, Индией и Китаем. И скорее всего, в ближайшем будущем все взаиморасчеты в рамках блока БРИКС также будут вестись в собственных валютах. В связи с этим зона использования доллара будет неминуемо сокращаться на всем земном шаре.



Сейчас многие аналитики и наблюдатели задаются вопросом, почему США так быстро поднимают ключевую ставку, когда в целом американскому правящему классу это в корне невыгодно?



А дело в том, что, по мнению экономистов, если и дальше будет происходить обесценивание доллара, то процесс перехода на национальные валюты при торговле сразу же ускорится в мире, и это будет уже не только темой ШОС, но глобальным вопросом для всех. Поэтому такая ситуация смертельно опасна для всех англосаксов.



Но больше всего опасаются на Западе военного сближения ведущих стран ШОС, а именно России и Китая. Так, особое беспокойство вызывает предстоящие Армейские международные игры "АрМИ 2022", которые состоятся на территории двенадцати стран: помимо России и Китая, часть мероприятий примут у себя Иран, Индия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения и даже Венесуэла.



На Дальнем Востоке и Забайкалье учения пройдут с 13 по 27 августа, где подразделения Национально-освободительной Армии Китая (НОАК) будут соперничать с частями из 37 стран.



В связи с этим британское издание Daily Express разразилось панической статьей. При этом западные авторы удивляются, что с момента проведения СВО на Украине Россия не только не оказалась в международной изоляции, но и смогла мобилизовать на международные игры военных из 37 стран, в том числе из бывших британских колоний Руанды и Индии.



"Переброска личного состава и техники из Маньчжурии и Внутренней Монголии в Забайкальск на Дальнем Востоке в преддверии предстоящих Армейских международных игр уже началась, сообщило китайское государственное телевидение.



Мероприятие проводится впервые с начала украинского конфликта 24 февраля. Поезд с личным составом, танками и другими транспортными средствами недавно вышел из Маньчжурии, сообщила государственная телекомпания CCTV, не предоставив дополнительных подробностей", – пишет Daily Express.



Но помимо этого дипломатического и военно-экономического успеха, происходит и явное смещение точки опоры российского влияния в Центральной Азии. Так, можно наблюдать, что более близким для Москвы партнером становится, несмотря на некоторые проблемы, Узбекистан, а не Казахстан, правящая элита которого усиленно цепляется за многовекторную политику, стремясь нарастить экономическое и военное сотрудничество со странами Запада и игнорируя свои союзнические обязательства.



Это сейчас проявляется и в том, что принимающей стороной саммита ШОС выступил именно Ташкент, что стало проявлением особого доверия со стороны Москвы и Пекина. При этом Шавкат Мирзиеев получил и орден Александра Невского из рук Владимира Путина, тогда как Касым-Жомарт Токаев принципиально отказался от данной награды.



Может именно поэтому 1-2 июля была предпринята попытка при участии украинских и казахстанских спецслужб воспользоваться волнениями в Каракалпакии, чтобы раскачать ситуацию в целом в Узбекистане и поджечь всю Центральную Азию? Выходит, что не случайно Узбекистан Запад пытается всячески выбить в качестве пазла из новой создаваемой конструкции, поскольку Ташкент неминуемо в перспективе станет настоящим лидером региона при поддержке России и Китая.



В связи с этим неизбежны изменения и в бывшей советской Средней Азии, где произойдет переформатирование правящих элит, так как ни Москва, ни Пекин не допустят появления для себя тут очередного "южного фронта". Поэтому результаты Ташкентской встречи министров иностранных дел и политическое значение предстоящего Самаркандского саммита ШОС трудно переоценить. Источник - politnavigator.net

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