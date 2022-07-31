Осакаровку в Сарыбел. КазОномасты продолжают все переименовывать

06:06 02.08.2022

Району Карагандинской области вернули историческое название, сообщает министерство культуры и спорта Республики Казахстан.



"Осакаровский район Карагандинской области будет переименован. Местные жители на протяжении двадцати лет поднимают вопрос о возвращении исторического названия – "Сарыбел". Сегодня Республиканская ономастическая комиссия при правительстве РК единогласно приняла положительное решение", - говорится в сообщении в понедельник.



Министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что вопросы ономастики имеют большую социальную значимость.



"Все предложения рассматриваются с участием представителей экспертной и научной среды, а также местных жителей. За последнее время комиссия приняла ряд важных решений, которые, в первую очередь, учитывают мнения граждан", – сказал министр.