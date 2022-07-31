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Несмотря на всю критику спец-борт с амер-фурией Пелоси уже летит на Тайвань
06:13 02.08.2022

Названа дата прибытия Пелоси на Тайвань

1 августа 2022, Алексей Дегтярев
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник, сообщают тайваньские СМИ.

Пелоси прибудет 2 августа на Тайвань, она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а в среду уже покинет остров, передает РИА "Новости" со ссылкой на портал ETtoday.

Отмечается, что политик прибудет во главе делегации примерно из 20 человек, она приземлится около 22.30 по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В среду она посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), там у нее намечены встречи с руководством острова, включая руководителя администрации Цай Инвэнь.

В субботу появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.

Спецборт с Пелоси прибыл в Сингапур.

Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.

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Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвет отношения между Китаем и США, заявил китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь.

Чжан Цзюнь заявил, что "Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая", а вопрос территориальной целостности является "красной линией", которую Пекин "никому не позволяет пересекать". Он подчеркнул, что Китай "жестко противостоит любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР", передает РИА "Новости".

Пекин считает, что "визит подрывает принцип неделимости Китая, подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, подрывает стабильность и мир в Тайваньском проливе". Поездка носит провокационный характер и направлена против основополагающих интересов Китая, передает ТАСС.

Чжан Цзюнь выразил уверенность, что США "хорошо понимают, что им придется иметь дело со всеми последствиями этого". Отметив слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон намерен в дальнейшем продолжать придерживаться политики единого Китая, Чжан Цзюнь призвал США "придерживаться взятых обязательств и держать слово".

Он подчеркнул законность и обоснованность возможных ответных мер со стороны китайского правительства и вооруженных сил, "чтобы не позволить Тайваню сделать дальнейшие шаги в неверном направлении к независимости". По его словам, сепаратистские настроения на территории Тайваня в значительной степени подогреваются "внешними силами". Он не уточнил, что именно китайские власти будут готовы предпринять, указав, что Пекин сделает "все, что сможет".

Кроме того, Чжан Цзюнь считает, что реализация проекта трехстороннего военного союза AUKUS (партнерство Австралии, Великобритании и США в области безопасности) может привести к гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, эта идея вызывает беспокойство, а объяснения участников недостаточны, чтобы развеять опасения.

Напомним, СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Источник - vz.ru
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