Байден уверяет, что убил очередного главу "Аль-Каиды" - аз-Завахири

06:20 02.08.2022

Байден подтвердил смерть главы "Аль-Каиды" в результате операции США в Афганистане



Президент США Джо Байден заявил, что в результате контртеррористической операции вооруженных сил США в Афганистане 31 июля был ликвидирован Айман аз-Завахири, главарь "Аль-Каиды" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Он возглавил ее после Осамы бен Ладена.



Айман аз-Завахири, египтянин по происхождению, был второй рукой Осамы бен Ладена. После его гибели в мае 2011 года в Пакистане Айман аз-Завахири стал лидером "Аль-Каиды". Тогда власти США назначили награду в $25 млн за любую информацию о новом главаре террористической группировки.



Президент США в ходе брифинга в Белом доме сообщил, что Айман аз-Завахири был убит ударом двух ракет Hellfire на балконе конспиративной квартиры в Кабуле. По его словам, при ликвидации главаря "Аль-Каиды" обошлось без жертв среди местных жителей. Он также сообщил, что родные Аймана аз-Завахири не пострадали.



Ранее Айман аз-Завахири выражал поддержку лидеру движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое), которое в 2021 году пришло к власти в Афганистане. Представитель администрации США на брифинге отметила, что талибы знали о пребывании главаря "Аль-Каиды" в Кабуле.



Господин Байден заявил, что США не позволят, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов. Ранее глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли говорил, что США нанесут удары по Афганистану в случае угрозы национальной безопасности.