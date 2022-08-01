Новая пандемия или попытка нажиться на страхе? - А.Бектенова

06:27 02.08.2022 Новая пандемия или попытка нажиться на страхе?

Количество заражений оспой обезьян в мире продолжает расти, при этом во многих странах уже озаботились вакцинами.



Чем больше становится заболевших, тем активней обсуждается заговор фармацевтических компаний и чиновников, готовящихся "распилить" очередные бюджеты, выделенные на производство вакцин. Тем не менее, какие бы теории не носились в воздухе, напомним, что еще в начале 2020 года коронавирус называли "страшилкой" и "обычным гриппом".



Казахстан рапортует о готовности



Во всяком случае, большинство стран не склонны пускать ситуацию на самотек. На днях в Минздраве сообщили о приобретении ПЦР-тестов для диагностики оспы обезьян.



"Действительно, более месяца назад мы получили от наших коллег из Роспотребнадзора ПЦР-тест-системы для диагностики обезьяньей оспы. На сегодня во всем мире диагностика обезьяньей оспы проводится лабораторно на основании ПЦР-теста. Учитывая, что для обезьяньей оспы есть характерная клиническая картина, то для тех, кто условно захотел без клинической картины прийти и протестироваться на обезьянью оспу, это проводиться не будет", – пояснила вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.



То есть, по ее словам, диагностика будет проводиться только при наличии симптомов. Однако, как успокоила Есмагамбетова, Казахстан имеет низкий риск распространения болезни. Вице-министр также считает, что получившие прививку в детстве могут не беспокоиться.



"Что касается вакцинации, то все мы до 1980 года получали вакцину против натуральной оспы. Это близкородственные вирусы, и, по данным ученых, все, кто получал вакцину от натуральной оспы, считаются защищенными и от обезьяньей оспы. В случае заражения у таких людей заболевание будет протекать легче", – отметила вице-министр. Между тем, существует мнение вирусологов о необходимости обновления вакцины для эффективной защиты. Кроме того, казахстанские дети и молодежь не вакцинированы вовсе.



Общенациональной прививочной кампании пока не планируется. "Не нужно вакцинироваться всему населению, так как передача вируса идет при очень тесном физическом контакте, соответственно, быстро она в обществе не распространяется. Можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте – это те, кто находится в домашнем контакте с теми, кто болен оспой, и медработники, оказывающие медпомощь больным с оспой", – добавила Есмагамбетова.



В свою очередь, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения разъяснили клинический протокол диагностики и лечения оспы обезьян, а также меры по недопущению завоза инфекции в страну. В ведомстве заявляют, что ситуация находится под контролем.



Сегодня, согласно данным ведомства, на 39 санитарно-карантинных пунктах в аэропортах (17 пунктов), по железнодорожным путям (5), морских пунктах (2) и автопереходах (15), расположенных на государственной границе республики, проводятся мероприятия по выявлению и предупреждению "завоза больных с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии". Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других государств, где зарегистрированы завозные случаи. Список неблагополучных стран постоянно обновляется.



Продолжительность болезни составляет две-три недели, при нетяжелых формах характерно спонтанное излечение, летальность не превышает 10%, рассказывают в Минздраве.



В настоящее время разрабатывается клинический протокол диагностики и лечения оспы обезьян. В него входят жаропонижающие и обезболивающие препараты, симптоматический уход за кожей, за полостью рта, за глазами, по показаниям при присоединении вторичной инфекции – антибиотики, витамин С и другие поливитамины.



Как заверяют в Минздраве, запас необходимых препаратов вполне достаточен, также обеспечена готовность лабораторной службы к проведению исследований, создан запас реагентов для диагностики. Кроме того, в июне 2022 года совместно со специалистами ВОЗ проведены каскадные онлайн-семинары для организаций здравоохранения по этиологии, патогенезу, клинике, диагностике и лечению новой опасной болезни. Как уже упоминалось, в рамках действующего соглашения о сотрудничестве "Национальный центр экспертизы" на безвозмездной основе получил тест-системы "Вектор" российского производства.



Успокоительным заявлениям Минздрава очень хочется верить, однако у населения еще не изгладились из памяти события 2020 года, когда из аптек исчезли даже маски и парацетамол, закрывались лаборатории, к ним выстраивались огромные очереди, больницы и морги были переполнены.



К слову, в соседней России первый случай заражения был выявлен еще 12 июля. Оспу обезьян нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по Европе.



ВОЗ второй раз за два года объявляет ЧС



Совсем недавно Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией. Но не успел глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделать заявление, как положение стало еще тревожней. По последним данным, в 78 странах зарегистрировали почти 19 тысяч случаев новой инфекции.



Как сообщает ВОЗ, значительная часть заболевших приходится на европейские государства. Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что США стали страной с самой высокой в мире частотой распространения вируса. В США уже выявлено 3846 случаев оспы обезьян. На втором месте находится Испания, где обнаружили 3125 случаев, на третьем – Германия и Великобритания, там зафиксировали по две тысячи заболевших.



Напомним, что первые симптомы обнаружили 7 мая у британца, вернувшегося из Нигерии. После этого были зарегистрированы вспышки в США, Испании, Швеции, Бельгии, Израиле, ОАЭ, Португалии, Финляндии, Польше и ряде других стран.



Из Африки на гей-парад



История этого заболевания полна загадок, строго говоря, оспа обезьян далеко не новая напасть, хотя, как в 2020 году широкая общественность узнала о коронавирусах, так и теперь мир знакомится с этой заразой, давно привычной в Центральной и Западной Африке.



Свое название болезнь получила в 1958 году. Тогда ученые обнаружили в зоопарке новый вирус (Monkeypox virus) у макак-крабоедов из Сингапура. Как сообщают источники, один из первых случаев передачи вируса от животного к человеку был зарегистрирован в 1970 году в Заире. Отметим, что обезьянью оспу заприметили на фоне беспрецедентной в мировом масштабе кампании по искоренению черной (натуральной) оспы, которая на обезьянью очень похожа.



Не лишним будет упомянуть, что до сих пор черная оспа считалась единственным такого рода недугом, побежденным усилиями всего человечества. Огромный вклад в эту победу внесли ученые и медики Советского Союза. Хотя вакцинация внутри страны прекратилась в конце 70-х годов, ввиду полного уничтожения оспы, советское правительство активно выступало за 100% прививку жителей развивающихся стран Африки и Азии.



Сегодня появляются идеи о повторной повсеместной вакцинации. Кстати, как заверяют ученые, обезьяньей эту болезнь назвали зря, так как, вероятнее всего, распространяют ее белки и другие африканские грызуны. Именно от них и заражаются приматы. Тем более неприятно, что теперь, когда официально штамм черной оспы хранится всего в двух городах (Атланта, США и Новосибирск), страшная болезнь возвращается в другой форме.



Ученые рассказывают, что менее заразная оспа обезьян в странах Африки не прекращала циркуляцию. От нее прививали в 1990-х годах, но вспышки время от времени происходили. В 2003 году, сообщают источники, вирус вышел за пределы континента и отметился в США, поскольку туда завезли крыс из Ганы для продажи в зоомагазинах.



Между тем, в Африке в "нулевых" годах были зафиксированы случаи заболевания сотен людей, а в развитых странах отмечались единичные проявления. Сегодня изоляция вируса в Африке окончательно завершилась. Как утверждает пресса, основная масса европейцев подцепила оспу на грандиозном гей-параде на Канарских островах. В первых числах мая там развлекались 80 тысяч человек, и вскоре были зафиксированы заболевшие в Бельгии, Испании, Великобритании, Франции и так далее. На тех же Канарах заразился и первый заболевший австралиец. Ранее, пишут ученые, никакой связи между сексом и инфицированием не замечалось.



Как бы там ни было, само слово "оспа" обладает гигантским влиянием на людей. В какой-то мере сказываются передаваемые из поколения в поколение истории о том, как эпидемии десятками лет косили население Европы, Азии и Африки. Летальность натуральной оспы достигала 30-40%, доходя до 90% в некоторых локациях. Кроме того, избежавшие смерти часто оставались изуродованными на всю жизнь. В европейских криминальных сводках в списке особых примет зачастую указывалось "не имеет следов оспы" – отметины были настолько распространены, что их отсутствие считалось удивительным.



В настоящее время истерия вокруг "младшей сестры" черной оспы только нарастает. Источники сообщают, что из-за опасности положения ВОЗ посягнула на "святое" для западных стран, посоветовав мужчинам нетрадиционной ориентации воздержаться от контактов.



По данным ВОЗ, подавляющее большинство случаев оспы обезьян приходится именно на геев. "Эта вспышка может быть остановлена, если страны, сообщества и отдельные лица проинформируют себя, серьезно отнесутся к риску и предпримут шаги, необходимые для прекращения передачи инфекции и защиты уязвимых групп. Для мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, на данный главная рекомендация – сокращение числа сексуальных партнеров и отказ от секса с новыми партнерами", – заявил недавно Тедрос Аданом Гебрейесус.



Гонка вакцин на старте



Как говорилось ранее, США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных. Что самое важное, в Штатах уже готовы потратить огромные средства на борьбу с новым врагом. По оценкам администрации президента Джо Байдена, для борьбы со вспышкой обезьяньей оспы в США может потребоваться около 7 млрд. долларов, сообщает агентство Reuters. Кроме того, в стране рассматривают возможность объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.



Буквально за день до этих новостей появилась информация о том, что Европейская комиссия дала разрешение на продажу вакцины против этой инфекции датской биотехнологической компании Bavarian Nordic (BAVA.CO).



"Наличие одобренной вакцины может значительно повысить готовность стран к борьбе с возникающими заболеваниями, но только при условии инвестиций и структурированного планирования биологической готовности", – сказал исполнительный директор Bavarian Пол Чаплин.



Кроме того, в 2022 году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило для лечения оспы обезьян препарат тековиримат, разработанный для лечения натуральной оспы. Как сообщается, лекарство пока не получило широкого распространения, точно также пока нет в свободном доступе и вакцины. Вакцина же от натуральной оспы, считают некоторые ученые, с эффективностью около 85% защищает от оспы обезьян.



Но ВОЗ пока не располагает данными об эффективности вакцин против оспы обезьян. На сегодняшнем этапе в Канаде, США и Евросоюзе рассматриваются для применения еще два препарата. Хотя ВОЗ не рекомендует массовые прививки, в организации уже выразили обеспокоенность по поводу отсутствия должного количества вакцин. "В мире в наличии около 16 миллионов доз", – сообщили в ВОЗ.



В странах СНГ, особенно в России, также имеется определенное число вакцин от натуральной оспы, однако, учитывая, что нужды в массовом использовании не было более 40 лет, запасы едва ли велики. Также появились данные о том, что специалисты государственного научного центра "Вектор" разработали универсальную вакцину нового поколения, действующую в том числе против актуального штамма оспы обезьян. Препарат успешно прошел доклинические испытания.



Нет нужды подчеркивать, что за два года пандемии ковида фармацевтические компании значительно обогатились, а новый виток паники может мгновенно раскрутить и новую кампанию вакцинации. К тому же в западных странах заражаются отнюдь не только геи. ВОЗ сообщает об участившихся случаях инфицирования медицинских работников (253 человека), также заболели 72 ребенка.



Российские ученые, между тем, успокаивают население, заявляя, что вспышка в скором времени самоликвидируется. Сообщается, что оспой нельзя заболеть, просто взявшись за ручку двери, или постояв возле больного в торговом центре. Для возникновения недуга необходим длительный тесный контакт, прикосновение к коже больного, к его предметам одежды и гигиены.



Остается надеяться, что прогнозы специалистов оправдаются, и нам не придется в бешеном ритме, с которым при пандемии коронавируса Казахстан не справился, производить вакцину и вводить новые локдауны. А пока ВОЗ собирается переименовать болезнь, так как подчеркивание ее происхождения от приматов "стигматизирует чернокожих и геев", из-за чего они могут не обращаться к врачам.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

01.08.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659410820





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