В Актобе скандал - Инвесторы из Словакии не хотят по-хорошему отдавать государству Ледовую арену

06:32 02.08.2022

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ

Вторник, 02 Авг 2022,



Инвесторы из Словакии не хотят по-хорошему отдавать государству Ледовую арену

С начала этого года актюбинцы ждали, что Ледовая арена, построенная в 2018 году по программе государственно-частного партнерства, наконец-то станет государственным предприятием. В марте начальник облуправления физкультуры и спорта Евгений ГОНЧАРОВ пообещал актюбинцам, что с этого года Ледовая арена досрочно перейдет на баланс областного бюджета. Акимат, погасив перед банком долг инвестора и заполучив Ледовую арену, хотел организовать там детско-юношескую спортивную школу. В которой, по задумке начальника облспорта, дети будут заниматься ледовыми видами спорта бесплатно. Сейчас же работают только платные группы.



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Кроме того, областной бюджет перечисляет Ледовой арене ежегодно немалую сумму за то, что там тренируется областной хоккейный клуб "Актобе".



По договору, в собственность облакимата Ледовая арена должна была перейти только в 2024 году. Но чиновники решили ускорить процесс и, договорившись с инвесторами, из областного бюджета выплатили банку 800 миллионов тенге – остаток долга фирмы, которые та брала на строительство. Чиновники даже отрапортовали, что уже идет оформление Ледовой арены в собственность государства. Но сейчас ледовый дворец стал ареной скандала. Вместо того, чтобы отдать ключи акимату, инвесторы потребовали с бюджета еще порядка 300 миллионов тенге. Мало того, эта сумма может даже удвоиться. Без этих денег словацкая фирма наотрез отказывается отдавать Ледовую аренду государству.



- Эти деньги инвесторы требуют за то, что якобы содержали арену и оказывали бесплатные услуги актюбинцам. К примеру, Ледовая арена должна была предоставлять время для бесплатного катания горожанам. Но при проверке мы выявили, что этого не было. Не оказывались и другие услуги, за которые бюджет исправно оплачивал деньги. Мы это выявили и забрали эти деньги. Тогда инвесторы с этим были согласны. А теперь требуют с нас себе эти деньги. Получается, что мы помогли этим инвесторам покрыть долг перед банком, который, по их словам, их душил, и еще теперь должны им оказались, - прокомментировал Евгений Гончаров.



В областном акимате сейчас рассматривают только два варианта решения проблемы. Первый – это силовой, по нему власти просто назначают своего директора в ледовую арену. А после это меняют там вывеску - делают из Ледовой арены КГУ (казенное государственное учреждение) детско-юношескую школу по ледовым видам спорта. Второй вариант – это судебный путь. Там, уверены чиновники, у инвесторов шансов практически нет. Идти на компромиссный вариант с инвесторами-владельцами Ледовой арены областной акимат не намерен.



Фото: © / Дмитрий Матвеев.