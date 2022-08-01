 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Это не коррупция? Дочь каз-вице-премьера Султанова купила сразу пять квартир в элитном ЖК
06:34 02.08.2022

ДМИТРИЙ ШИШКИН
01 Авг 2022,

Доходы от госзакупок позволили 33-летней дочери вице-премьера купить сразу пять квартир в жилом комплексе "Royal Expo apartments"
Дочь вице-премьера Бахыта СУЛТАНОВА купила сразу пять квартир в элитном ЖК за 161,5 млн тенге. Но теперь стала участницей коллективного иска по делу о мошенничестве вокруг строительства МЖК "Royal Expo apartments" в Нур-Султане.

О чем писал задержанный по подозрению в вымогательстве блогер
Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в последние месяцы не сходит с экранов телевизоров и страниц газет, сайтов и телеграм-каналов.

В стране огромная продуктовая инфляция, а с некоторыми товарами и вовсе образовалась напряженка – сахар в магазинах отпускают как в худшие советские годы – по килограмму-два в одни руки.

При этом, когда дефицит только начал проявляться, Султанов заявлял, что у него и акиматов все под контролем. Потом стал говорить, что казахстанцы сами создают ажиотаж – ну, мы к этому привыкли, что во всем вокруг виновато население, то есть мы сами.

Последняя его фраза про сахар и вовсе добила – он в стиле легендарной фразы королевы Франции Марии Антуанетты – "если у них нет хлеба, пусть едят пирожные" - заявил, что сам он пьет чай с медом.

Мы продолжаем помогать нашим чиновникам декларировать бизнес своих семей – пока декларирование не стало обязательным. И сегодня с Маргарита БОЧАРОВА проверили семью Бахыта Султанова – насколько у них большой опыт в торговле.

И оказалось, что его вообще нет. Заодно вскрылся интересный факт: дочь Султанова Анель владеет и управляет образовательным центром A&M, но он занимается… обеспечением двух госучреждений отоплением и горячей водой. Но зато доходы от госзакупок позволили 33-летней дочери вице-премьера купить сразу пять квартир в жилом комплексе "Royal Expo apartments" в Нур-Султане. Но… в этом году она стала участницей коллективного иска по делу о мошенничестве вокруг строительства МЖК "Royal Expo apartments" в Нур-Султане. Согласно судебным документам, ее совокупный ущерб составил 161,5 млн тенге (речь идет о покупке двух четырехкомнатных, двух трехкомнатных и одной двухкомнатной квартиры).

Источник: Telegram-канал Дмитрия Шишкина @Shishkin_like. Публикуется с разрешения автора.

Источник - ratel.kz
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