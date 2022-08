Кроты или страусы? Немного о западных спецслужбах, - Николай Сорокин

07:10 02.08.2022 Кроты или страусы?

немного о западных спецслужбах

Николай Сорокин



Мы вышли из сталинской шинели, и учили нас, и воспитывали, опираясь на некоторые маркеры, предложенные всей русской тысячелетней историей, с пометками, замечаниями и исправлениями Великого Кормчего. Там было много разнообразных уточнений и пояснений. В частности, делался упор на рационализм, на институционализацию мышления, о чем мы уже писали, как бы сейчас сказали философы, на желательность соответствия принципу "бритвы Оккама" - не стоит плодить сущности.



Это означает, что в ситуации, когда одно и то же явление возможно объяснить десятью разными способами, следует выбирать самое простое объяснение, а все более путаные оставлять на самой дальней полке и применять их лишь в случае полного исчерпания нормальных версий.



Но если это касается обычных граждан, то спецслужб это должно касаться вдвойне, ведь они несут ответственность перед своими правительствами за доставку объективной беспристрастной информации, лишенной фантастических конструкций и идеологических домыслов. На основании их донесений и последующего анализа принимаются важнейшие глобальные решения.



В равной степени, основываясь на всем понятной и непреложной истине об открытости 99% источников информации, спецслужбы, согласно тому же принципу Оккама, по всей видимости, должны начинать именно с анализа того, что находится перед глазами, а уж потом воровать совсекретные донесения из сейфов высокопоставленных чиновников. То есть на первое место в современном мире выходит именно аналитика, обойдя в своей значимости чисто оперативную работу, и это тоже один из значимых элементов сталинского наследия.



Вроде бы все ясно и однозначно: с такими утверждениями трудно спорить. Но в англосаксонском и покоренном им широком западном мире логика принципиально иная. Рационализм и прагматизм остались в далеком прошлом, им на смену пришел субъективный идеализм, доведенный до своего крайнего проявления - солипсизма. Солипсизм - это философское течение, которое настаивает на том, что реально существуете только вы, остальное - иллюзия. Политический же солипсизм признает реальностью лишь англосаксонский мир, его представления о происходящих процессах и их трактовки, его идеологию, взгляды на политическое устройство стран, так называемые правила, полностью подменяющие собой международное право и все базисные системы взглядов на мироустройство. У солипсиста есть ключевое понятие - Луна есть, пока я на нее смотрю, а когда я к ней поворачиваюсь спиной, сзади уже ничего нет. У англосаксов в политическом аспекте - ровно то же самое.



Не реальность определяет действия, а действия подгоняются под выстроенную в головах у элит псевдореальность. Мир вечного благополучия, нерушимых "ценностей" и господства англосаксов не может быть поколеблен. Все, что противоречит этой аксиоматике, будь оно хоть сто раз подтверждено любыми источниками, - ложь. Вот таким образом и достигается психологический комфорт небожителей.



Сюрреалистический постмодерн плотно захлестнул западный мир. А повсеместные PR-компании полностью погрузили их же заказчиков в приятную прохладу безумных иллюзий. Эти два фактора, накладываясь друг на друга, породили нынешних homo politicus, тупорылых инфантильных чудовищ из сказок про Гарри Поттера, Бэтмена и Железного человека.



Вот два непосредственных примера из жизни англосаксонских спецслужб. О возможности контрнаступления Вооруженных сил Украины, которая может появиться через несколько недель, заявил глава Службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур во время выступления на форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо (там на большую конференцию собрались все ведущие бонзы англосаксонского мира).



"Я считаю, что они (российские войска) скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства", - сообщил подунывшей было публике Ричард Мур. По словам главы службы, российским войскам скоро придется взять паузу, что даст ВСУ возможность нанести ответный удар. Также он подчеркнул, что Киев начал получать все больше "отличных вооружений".



У вас не складывается впечатления, что для вундеркинда Ричарда все происходящее - будто компьютерная игра? Следите за словами: "придется взять паузу", "дать возможность", "все больше отличных вооружений", то есть присоединяются новые юниты, игровые единицы.



Во-первых, в реальной войне никаких пауз наступающая сторона не дает, ее преимущество в вооружениях носит глобальный характер, по артиллерии, например, местами в 40–50 раз, при лучшем качестве стволов, в том числе по сравнению с почти всеми западными образцами.



Да, группировка пока очень невелика, в районе 150 тысяч, практически в три раза меньше численности противника по всей линии соприкосновения, но качественное превосходство абсолютно во всех компонентах нивелирует этот недостаток.



Второе. С чего он взял, что российские войска выдохлись? Идет постоянная ротация, если что. У нашей армии надежные защищенные тылы. А вот противник, который из-за невиданной доселе в истории войн плотности и практической непрерывности артиллерийского огня пребывает половину времени в "мешках", выдохся. Противник, который не может провести полноценную замену бойцов и несет тяжелейшие потери до 1000 бойцов в день, - деморализован.



Третье. Да, группировка крошечная. Но кто сказал, что так будет всегда? Кто сказал, что на границах Белоруссии, Крыма, Белгорода не стоят сотни тысяч войск, предназначенных для работы западнее Днепра? Странно главе одной из самых сильных разведок мира таких вещей не понимать, к тому же, это общеизвестно.



И, наконец: а это вообще нормально, что грядущее контрнаступление обсуждается открыто с какими-то левыми людьми в присутствии прессы? Так и вижу шефа Абвера адмирала Вильгельма Канариса, увлеченно выбалтывающего на конференции Германо-американского союза (German American bund - главной нацистской организации в США в 30-х годах прошлого века) подробности предстоящей "Барбароссы". И точное время начала наступления заодно.



Мне могут возразить, что это провокация, это специально для нас, а будет все по-другому. Но, во-первых, мы сами знаем, как будет, и его курлыканью, кроме спецаналитиков и психологов, никто значения не придает, и изменить оно ничего не может, так что провокация, если это она, - глупая и бессмысленная.



А во-вторых, действительно, все будет по-другому. Но вовсе не потому, что так вещает Ричард. А потому, что на юге готовится большое (с точки зрения Украины и сверхмощных западных разведок) контрнаступление - это из серии следующего "совершенно секретного" (top secret), о котором мы сейчас расскажем.



Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал о новых зловещих планах Москвы в отношении Украины. "Из источников нашей разведки мы получаем явные свидетельства того, что Россия намерена попытаться аннексировать новые украинские территории. Россия действует по "сценарию аннексии" - очень похожему на тот, который мы видели в 2014 году. Россия уже назначает нелегитимных чиновников в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем, каковы будут их следующие шаги", - заявил чиновник.



Джон, ваша разведка вскрыла планы, о которых вся российская пресса и Рунет в открытую говорят уже пару месяцев. Ваша разведка - это либо сборище самозванцев, что вряд ли, либо очередной фронтир по отмыву средств налогоплательщиков, что наиболее вероятно.



У нас каждая нянечка в детском саду знает, что пройдут референдумы и территории будут присоединять.



Сельские работяги на ступеньках магазина, шахтеры в самых глубоких и дальних выработках, старатели под Бодайбо или Мирным - когда перестают обсуждать личные вопросы, немедленно переходят на тему присоединения новых старых земель.



В стране идут дискуссии лишь о том, сколько оставить Украине, что именно оставить и оставлять ли вообще что-то.



Этак вы завтра вскроете, что Россия, не неся серьезных потерь, сметая все на своем пути артиллерией и авиацией, уже четыре месяца наступает, а украинские войска теряют по тысяче бойцов в день.



Но ведь это тоже открытая информация, можно обратиться в ваш же Институт по изучению войны (Institute for the Study of War; ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган, - вам там все подтвердят.



Вот что значит замазюкать себе и своему народу с помощью своих же ручных СМИ очки густой черной краской, естественно, самим поверить в картинку черноты, а потом по пикселю, иголочкой в виде столь же замазюканного разведсообщества эту краску отколупывать. Страусы, выпивающие в подземных норах с кротами, и то менее ангажированы и трусливы.



В целом, ребята выбрали позицию, которую следует охарактеризовать даже не как солипсизм, а, если можно так выразиться, страусизм. Главное - это не выйти из "зоны комфорта", вот в чем цимес. Психологического комфорта, в первую очередь. А придется... Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659413400





