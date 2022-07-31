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Китай и Тайвань усиливают военные угрозы в ожидании визита Пелоси. Пекину придется реагировать, чтобы не потерять лицо, - МК
09:24 02.08.2022

Ожидается, что во вторник спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань в рамках неоднозначного визита, который может усилить напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. На этом фоне по обе стороны Тайваньского пролива усиливается военная риторика.

Пекину придется реагировать, чтобы не потерять лицо
Министерство обороны Тайваня предупредило, что будет соответствующим образом реагировать на "вражеские угрозы" на фоне усиления Китаем военных угроз в день ожидаемого весьма спорного визита в Тайбэй спикера США Нэнси Пелоси, пишет The Guardian.

В заявлении, сделанном во вторник, тайваньское министерство обороны заявило, что оно полностью осведомлено о военной деятельности вблизи острова и обладает "решимостью, способностью и уверенностью" для обеспечения национальной безопасности Тайваня. Ведомство добавило в своем заявлении, что разработало различные – какие именно, не указывается – планы на случай чрезвычайной ситуации.

Между тем премьер-министр Тайваня подтвердил, что страна "тепло приветствует" иностранных гостей в преддверии потенциального визита Пелоси. Тайбэй "примет самые подходящие меры" для таких гостей и уважает их планы, заявил во вторник журналистам премьер-министр Су Цзэн-чан, отвечая на вопрос о визите спикера Палаты представителей США.

Эти заявления были сделаны после того, как агентство Reuters сообщило, что несколько китайских военных кораблей и самолетов прошли вблизи срединной линии - неофициальной границы между материком и островом в Тайваньском проливе. Ссылаясь на неназванные источники, в отчете говорится, что суда находились в этом районе с понедельника, а последние полеты произошли утром во вторник, что побудило ВВС Тайваня в ответ поднять в воздух свои самолеты.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Тайваня скорректировало и усилило боевую готовность вооруженных сил в ответ на угрозу со стороны Китая. По сообщению общественного вещателя CNA, формально уровень готовности не менялся, он касается всего двух этапов: текущего штатного этапа и военного времени.

Китай также объявил о проведении нескольких дней учений с боевой стрельбой в регионе, хотя они могут быть связаны с событиями, приуроченными к годовщине основания Народно-освободительной армии (НОАК), которая отмечалась в понедельник.

НОАК также разместила пропагандистское видео, в котором не упоминается Тайвань, но показаны учения с боевой стрельбой и говорится, что армия "похоронит приближающихся врагов".

Во вторник несколько китайских официальных лиц выступили с дополнительными предупреждениями. Посол в США Цинь Ган поделился видеозаписью НОАК, заявив, что военные "не будут сидеть сложа руки, когда дело доходит до защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

Бывший китайский посол в Великобритании Лю Сяомин во многом повторил другие заявления правительства насчет поездки Пелоси. "Ее визит на Тайвань явился бы грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности Китая, бессмысленным попранием принципа одного Китая", - сказал дипломат.

Ночью китайские власти объявили о внезапном запрете на импорт из более чем 100 тайваньских продовольственных компаний, сообщили местные СМИ, что было истолковано как акт возмездия за ожидаемый визит Пелоси – торговые инструменты Китай уже часто использовал в двусторонних спорах.

В многочисленных сообщениях СМИ сообщалось, что Пелоси приземлится в Тайбэе во вторник вечером и встретится с президентом Тайваня в среду в качестве неофициального посещения острова во время ее турне по Азии. Нэнси Пелоси, давний антикитайский "ястреб", станет самым высокопоставленным членом правительства США, посетившим Тайвань за последние десятилетия, и Пекин неоднократно угрожал в ответ принять "контрмеры".

Нэнси Пелоси отказалась подтвердить свою поездку на Тайвань - визит был перенесен после того, как планы на апрель были отложены, когда она заразилась Covid-19, - но отсутствие опровержений и многочисленные утечки в СМИ вызвали гневную реакцию Китая и опасения, что ситуация может обостриться.

Хотя Тайвань никогда не управлялся Коммунистической партией Китая (КПК), Пекин заявляет, что он является китайской провинцией, которую он намеревается "воссоединить", при необходимости силой. КПК решительно возражает против иностранных демонстраций поддержки того, что она называет "сепаратистским" правительством Тайваня, особенно со стороны США.

Источники на Тайване сообщили Guardian, что существует общая обеспокоенность тем, что, если Пелоси не приедет, это будет означать, что США можно запугать словесными угрозами, и это подорвет доверие Тайваня к американской поддержке.

Во вторник Колас Йотака, бывший пресс-секретарь президента Тайваня, заявила, что поддерживает визит Пелоси в Тайбэй. "Никто не имеет права говорить, должен ли спикер Пелоси приехать на Тайвань или нет, - сказала она. – Только она может решать, и она не должна чувствовать угрозу. Я с нетерпением жду ее визита. Это заставляет нас чувствовать себя менее изолированными и верить, что все еще есть люди, которые придерживаются своих убеждений и идеалов".

Реакция Китая на сообщения о визитах Пелоси усилилась, хотя и без конкретики. В ходе продолжительного телефонного разговора на прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин предостерег президента США Джо Байдена от "игры с огнем" по поводу Тайваня, в то время как официальные лица неоднократно заявляли, что НОАК не будет "бездействовать" во время визита. Аналитики на Тайване и за рубежом выразили обеспокоенность тем, что риторика Пекина достигла такого уровня, что вынудит его принять меры, чтобы не потерять лицо.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659421440


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