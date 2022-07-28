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Завод сыновей казспикера Нигматулина скрыл от экологов факт крупной аварии
11:30 02.08.2022

– Завод по производству удобрений ТОО "Казфосфат", который контролируют сыновья экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, скрыли от экологов факт крупной аварии, передает КазТАГ.

"Предприятие не сообщило в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о произошедшей аварии, потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и его масштабе в течение двух часов с момента их обнаружения", - сообщили во вторник в департаменте экологии по Жамбылской области.

Факт аварийной ситуации на предприятии подтверждается обращениями государственных органов, а также самим предприятием. Тем самым, нарушены требования пункта 2 статьи 211 Экологического Кодекса РК.

"За данное нарушение предусматривается административная ответственность по части 1 статьи 327-1 (нарушение требований по представлению обязательных сведений, предусмотренных экологическим законодательством) КоАП РК. Департаментом дано предписание об устранении: провести полную ревизию технологических оборудований, сооружений, оборудовании для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ, обеспечить целостность и герметичность оборудовании, соблюдать технологический регламент по всем параметрам. Срок исполнения: до 26 августа", - уточнили экологи.

Также отмечено, что лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля (ПЭК), обязано обеспечить ведение на объекте или на отдельном участке работ журналов ПЭК, в котором работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства, с указанием сроков их устранения.

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"Однако в ходе проверки ответственным лицом предприятия в данном журнале запись об аварийном выбросе, произошедшем 11 июля 2022 года в цехе КСК не зафиксирован, что является нарушением пункта 1 статьи 188 Экологического кодекса РК. За данное нарушение предусматривается административная ответственность части 1 статьи 324 нарушение экологических требований по охране окружающей среды) КоАП РК. Департаментом дано предписание об устранении: назначить приказом ответственное лицо за ведение журналов ПЭК. Срок исполнения: 26 августа", - сообщили в департаменте.

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Напомним, 5 апреля антимонополисты заявили о начале расследования в отношении ТОО "Казфосфат" по факту значительного и необоснованного завышения цен на аммофос – одно из самых востребованных сельскохозяйственных удобрений. После редакция КазТАГ выяснила, что выгодополучателями завышения цен на сельскохозяйственные удобрения ТОО "Казфосфат" оказались сыновья экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – Нурхан и Нуржан Нурлановы. Материал по данному расследованию антимонополисты передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Добавим, что цена на сельхозудобрения напрямую влияет на стоимость продуктов питания в стране. 14 июля о незаконном доходе "Казфосфата" в своем выступлении на расширенном заседании правительства упомянул и Токаев.

Это не единственный скандал за последнее время, связанный с "Казфосфатом". Например, на заводе в последнее время регулярно гибнут люди. 7 июня на заводе "Касфосфат" погиб рабочий. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 2 июля стало известно, что на "Казфосфате" произошла новая трагедия – на этот раз погибли сразу двое рабочих. Еще один человек погиб 7 июля. Таким образом, в трех разных инцидентах в течение месяца на "Казфосфате" погибли уже четыре человека.

11 июля после жалоб жителей Тараза на едкий дым в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что зафиксировано повышенное загрязнение атмосферы города диоксидом азота и сероводородом. Источником химического загрязнения воздуха в Таразе оказался завод сыновей экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – "Казфосфат", после аварии на котором было выявлено трехкратное превышение фтористого водорода. Примечательно, что 12 июля минэкологии поменяло показания по химическому загрязнению воздуха в Таразе заводом "Казфосфат" – теперь ведомство отрицает свое же заявление о превышении норм по содержанию сероводорода.

15 июля стало известно, что сын экс-спикера Нигматулина – Нурхан Нурланов стал фигурантом уголовного дела. 18 июля генеральная прокуратура раскрыла детали по данному делу, уточнив, что речь идет о незаконном доходе в Т697 млн.

21 июля КазТАГ сообщал, что "специалист по рейдерству" Болата Назарбаева оказался связан с Нигматулиными.

Источник - КазТАГ
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