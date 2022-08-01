 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Живущий в Австралии таджикский ученый Одиназода признал вину по обвинению в призывах к терроризму
11:54 02.08.2022

Ученый из Таджикистана - преподаватель Университета Западной Австралии Абдусалом Одиназода признал себя виновным в подстрекательстве к терроризму за рубежом, сообщает новостное агентство West Australian. Одиназода был задержан 22 декабря 2020 года у себя дома в австралийском городе Перт по обвинению в пропаганде терроризма и распространении материалов экстремистского характера в интернете. 54-летнему ученому-биохимику грозит до 6 лет тюремного заключения

Агентство West Australian 1 августа сообщило, что Абдусалом Одиназода, который по мнению властей, является одним из самых опасных людей в стране, признался в подстрекательстве к экстремистским нападениям за рубежом. Согласно официальному сообщению, в феврале полиция Австралии начала расследование в отношении Абдусалома Одиназода после того, как он выложил в интернете "видео с призывом к насилию".

"Абдусалом Одиназода попал в поле зрения федеральных властей в феврале 2020 года после того, как стало известно о размещении им в соцсетях контента, "призывающего к совершению актов политически мотивированного насилия" в Таджикистане. Спустя два месяца Федеральная полиция Австралии провела обыски в доме 54-летнего ученого и изъяла ряд электронных устройств. Однако только в декабре бывшему биохимику было предъявлено официальное обвинение в подстрекательстве к терроризму, за которое предусмотрен до 6 лет тюремного заключения", пишет West Australian.

Агентство отмечает, что гражданин Таджикистана должен был предстать перед судом в следующем году, но 1 августа окружной суд штата Вашингтон объявил, что процесс продолжаться не будет. В ходе слушаний прокуроры сообщили суду, что они после признания подсудимого себя виновным сняли с него два обвинения и теперь он должен предстать перед судом по трем обвинениям. О каких обвинениях, кроме подстрекательства к терроризму, идет речь – неизвестно. Сообщается, что преступления ученый-биохимик совершал в период с января по март 2019 года. Приговор Абдусалому Одиназода будет вынесен в этом месяце.

Одиназода более десяти лет работал преподавателем Университета Западной Австралии в городе Перт и с момента задержания находится за решеткой.

Реакции властей Таджикистана на последнее признание Одиназода не последовало. Однако в начале 2018 года в Душанбе сообщили, что в отношении Абдусалома Одиназода возбуждено уголовное дело по двум статьям УК – публичных призывах к насильственному изменению конституционной власти и призывах к экстремистской деятельности через Интернет. Несмотря на это, когда Одиназода критиковал в соцсетях лидеров ныне запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана, администраторы страниц, близких к таджикскому правительству, делали репост его видео и поддерживали ученого.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659430440


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