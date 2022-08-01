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В Ираке политикой опять занялась армия. Исход очередного кризиса может оказаться кровавым, - НГ
13:06 02.08.2022

1.08.2022

Геннадий Петров

Сторонники ас-Садра проводят в парламенте то, что они называют сидячей забастовкой.
В Ираке усугубляется политический кризис. Сторонники шиитского клирика Муктады ас-Садра третий день удерживают здание парламента в Багдаде. Правительство ввело в город войска, однако применить силу пока не решается. Ситуация может так или иначе разрешиться в ближайшее время. Не исключено, что исход будет кровавым.

В понедельник, 1 августа, по иракскому телевидению показали колонны бронетехники, по-видимому, направляющиеся в Багдад. Собственно, некоторые военные и до этого находились в столице. Они охраняют так называемую Зеленую зону, где находятся правительственные здания, в том числе резиденция премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кязими. Теперь же введены более масштабные силы. Причина очевидна. За неделю сторонники ас-Садра взяли в настоящую осаду Совет представителей (парламент) Ирака.

Они разбили палаточный городок у его стен и в субботу, 30 июля, пошли на штурм. Министерство здравоохранения сообщило об одном погибшем в столкновениях протестующих и охраны. Вот уже три дня сторонники ас-Садра находятся в парламенте, проводя то, что они называют сидячей забастовкой, а их лидер – революцией. Протесты проходят и в других городах – например, в Басре. Ас-Садр призвал иракцев не сидеть дома, а выходить на улицы и выражать свое недовольство.

Происходящее сейчас – это, по-видимому, кульминация политического кризиса, начавшегося еще в прошлом году. Его причиной называют то непомерные амбиции ас-Садра, то козни его конкурентов за влияние на шиитское большинство, часть из которых поддерживает Иран. Как бы то ни было, уже девять месяцев страна живет без правительства.

На досрочных выборах 10 октября прошлого года победил блок "Ас-Сайирун" Муктады ас-Садра. Однако его попытки провести на высшие государственные должности своих соратников и союзников натолкнулись на решительное противодействие. Шиитские организации, выступающие против усиления влияния садристов, объединились в коалицию под названием "Координационная структура". В результате в июне блок "Ас-Сайирун" ушел из парламента. Его 78 депутатов сложили свои полномочия, что ас-Садр объяснил желанием не провоцировать политический кризис в стране. Дескать, пусть его противники сами возьмут на себя ответственность за сложную экономическую и политическую ситуацию в Ираке. Тем не менее его политическая сила не растеряла свое влияние, взяв на себя, по выражению ее представителей, "контрольные функции" за властью.

Непосредственной причиной штурма парламента стало то, что "Координационная структура" попыталась провести в главы правительства экс-министра труда и социальных вопросов Мухаммеда Шайю ас-Судани. Садристы считают его ставленником бывшего премьер-министра Нури аль-Малики. Тот является давним и открытым оппонентом ас-Садра.

Штурм парламента сорвал голосование по кандидатуре ас-Судани. Пройдет ли оно теперь, непонятно. Аль-Кязими в своем заявлении постарался продемонстрировать, что понимает всю сложность создавшейся ситуации. Ас-Садр располагает не только значительным числом сторонников и большой популярностью, но и серьезными военным потенциалом. Его "армия Махди", в свое время доставившая столько неприятностей американцам, формально распущена, но фактически располагает и оружием, и возможностями, чтобы возобновить гражданскую войну. Оружие есть и у многих других потенциально противостоящих ас-Садру группировок. Тем не менее пускать его в ход никто не торопится, прекрасно понимая последствия.

Не спешит проливать кровь и действующая власть. Канцелярия Аль-Кязими разъяснила журналистам, что армии запрещено применять дымовые шашки, резиновые и тем более боевые пули. А само Министерство обороны в своем заявлении обрисовало свою задачу так: защищать как демонстрантов, так и государственную, а также частную собственность. И пресекать действия "злоумышленников, пытающихся, используя обстоятельства, дестабилизировать обстановку". Ни премьер, ни военные не выражают намерения силой очистить парламент от сторонников ас-Садра. Пока они рассчитывают на достижение компромисса. Заинтересованность в том, чтобы в Ираке не возобновлялась гражданская война, демонстрируют и за рубежом. Белый дом не спешит как-либо комментировать события в Багдаде. Есть лишь сообщения о том, что остающиеся в Ираке немногочисленные американские войска приведены в состояние боевой готовности.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани на брифинге в понедельник заявил, что Тегеран считает события в соседней стране внутренним делом, которое касается только иракского народа. При этом он выразил надежду, что иракские политики все-таки найдут компромисс путем переговоров.

Источник - НГ
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