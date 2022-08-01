 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конфедерация Польши с Украиной - война и смерть, - Анджей Ротманн
14:09 02.08.2022

Анджей
Ротманн

1 августа 2022 |
Аннотация
Воссоединение с Восточной Малопольшей - мир и благополучие.
На прошедшем 11–12 апреля в Миколайках Европейском конгрессе местных органов власти произошло то, что и должно было произойти. Выступившие на оном конгрессе политики второго-третьего эшелона высказали практически единое мнение - а именно, заявили: "Мы за польско-украинский союз". Особо рьяно за конфедерацию с юго-восточным соседом выступали глава PSL Владислав Косиняк-Камыш, Цезарий Пшибыльский, маршал Нижнесилезского воеводства, Мацей Гдула, депутат от Новой Левицы, председатель Porozumienia Ярослав Говин и Чеслав Белецкий. Аналогичного мнения придерживался инициатор и организатор мероприятия Зигмунт Бердыховский. Эти прекрасные люди готовы были "бросить под ноги украинским авантюристам, спровоцировавшим войну с Россией, всю Польшу, от Гданьска до Закопане и от Тересполя до Швецко - чтобы и она сгорела в пламени бушующей на Украине войны". Что ни сделаешь ради того, чтобы понравиться Большому Брату и тем оттеснить от корыта старших товарищей! Для того чтобы доказать хозяевам, что в Польше клиническая русофобия может запросто перерасти в фазу национального суицида, - можно и с воюющей Украиной конфедерацию состряпать…

Уважаемое паньство, очевидно, не в курсе, что на Востоке к Польше ныне относятся, мягко говоря, недостаточно уважительно - и такие заявления отнюдь не прибавляют доверия к нашей республике со стороны всех наших соседей за Бугом. Более того, подобные политические инициативы вполне могут быть рассматриваемы Россией как casus belli; поставки нашего оружия на Украину уже подтолкнули нас к этому опасному рубежу, а любые попытки практического осуществления идеи создания украинско-польской конфедерации вполне могут стать последним роковым шагом в пропасть. Одна надежда - что господа Моравецкий и Дуда найдут в себе остатки здравого смысла, чтобы остановиться на этом опасном краю и не совершить смертельно опасной ошибки. Разговоры об Укрополе политиков второго и третьего эшелона - это одно, а публично обнародованные первыми лицами государства подобные идеи - это уже совсем другое…

Любые попытки создания польско-украинской конфедерации - это тотальное и безусловное вступление Польши в войну с Россией на стороне Украины, с неизбежной гибелью нашего государства. Бомбить Киев русские не готовы - все же это "мать городов Русскiх", а вот в отношении Варшавы, Кракова, Познани, Лодзи, Гданьска или Вроцлава подобного пиетета они явно не испытывают. Даже без использования ядерного оружия российские военно-космические силы способны вернуть Польшу в каменный век - и хорошо бы участникам вышеозначенного Европейского конгресса местных органов власти вбить это в подкорку головного мозга….

А вот ирредента Восточной Малопольши, пяти западноукраинских областей - вызовет ровно обратный эффект. Вырвав из кровавых лап шайки Зеленского эти территории и воссоединив их с Польшей, мы сможем остановить войну, прежде всего, тем, что лишим безумную труппу киевских клоунов призывных контингентов - то есть возможности пополнять свои полки и бригады новым "пушечным мясом". Граница по Збручу - единственный разумный выход из полыхающей сейчас на востоке войны. И именно от Польши зависит ее завершение!

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659438540


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