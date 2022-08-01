Экс-президент РФ Медведев пишет о геноциде русских в Казахстане?

14:16 02.08.2022

Взлом, фейк или?.. Страница экс-президента РФ взорвала информационное пространство



Елена Острякова



Несколько агрессивных провокационных постов появилось сегодня ночью на странице ВКонтакте заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева.



Эти записи провисели 10 мин, после чего были удалены.



"Ни у кого не должно остаться сомнений, что роковая ошибка, произошедшая в начале девяностых, будет исправлена, никаких парадов суверенитетов никогда не будет и все народы, населявшие когда-то большой и могучий Советский союз, снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании…



И мы уже начали двигаться по этому пути. После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедовавших придуманное ими украинство, Русь вновь станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства.



После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются. Все земли, отобранные у нас, были политы кровью наших предков, завоеваны в многочисленных сражениях на протяжении веков. И никому их уступать не собираемся", – написал якобы Медведев.



В посте утверждается, что "до присоединения Грузии ее вообще не существовало", а "Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшаяся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".



"В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет", – утверждает автор.



Этот пост вызвал самый большой резонанс, несмотря на то, что провисел всего 10 мин, особенно в Казахстане. Фракция Демпартии "Ак жол" в парламенте поторопилась заявить, что направит официальный запрос в МИД России.



"Появление таких вбросов – уже не шутки. Это не "словесный понос" несдержанных телеведущих или отдельных местечковых депутатов. Речь об экс-президенте соседней страны, т.е. о персоне, вроде бы с большим политическим опытом", – заявил депутат мажилиса Азат Перуашев.



На странице Медведева ВКонтакте был как минимум еще один пост. Его заметил и заскринил молдавский политолог Эрнест Варданян.



"Мы не можем не переживать за Приднестровскую молдавскую республику, которая продолжает быть непризнанной и находится в блокаде лишь потому, что не поддалась на манипуляции заокеанских кукловодов и пожелала остаться в составе Советского союза.



Люди вынуждены страдать, не имея права жить, как им хочется. Но ждать осталось недолго. После разгрома националистов в Одессе наконец-то у России с ПМР появится общая граница и чаяния народа о возвращении в большую могучую русскую семью будут реализованы. Никто не сможет остановить Россию на этом пути", – говорится в посте.



"Все как по нотам. Я писал об этом сценарии сразу после начала войны в Украине", – прокомментировал свою находку Варданян.



Первой (сразу в полночь) усомнилась в подлинности записей скандальная журналистка Ксения Собчак.



"Каким бы февральским ястребом тот ни был, северный Казахстан он бы наверняка не стал трогать, тем более учитывая его личные (!) встречи с Токаевым. Да и риторика тут даже для него ту мач", – написала Собчак в своем ТГ-канале.



На утро эту версию подтвердил помощник Медведева в интервью РИА Новости.



"С тем, кто взломал страницу, разберется администрация VK и те, кому положено", – заверил помощник.



Действительно странно, что концептуальный пост появился ВКонтакте, где Медведев публикует только записи, посвященные своим поездкам, встречам и другим событиям. Рассуждения о геополитике он приберегает для "ТГ". Вчера, например, зампред Совбеза публично усомнился в необходимости переговоров с США по ядерному разоружению.



Кроме того, бросаются в глаза синтаксические ошибки в фальшивых постах и неправильное написание полных названия СССР и ПМР. Ранее нигде у Медведева такого не наблюдалось.



Между тем нашлись эксперты, которые поверили в подлинное авторство удаленных записей и выдвинули свою версию их появления.



"Фрагмент текста про Казахстан из удаленного скандального поста блогера Медведева в VK является рерайтом одного из последних интервью Жириновского. Есть заимствования и из иных источников. То, что Медведев имеет виды на ЛДПР, уже говорилось ранее.



Вчера о том, что ЛДПР должна стать в России партией №2, заявил Рамзан Кадыров.



Так что возникает интересный вопрос - кто же это в Кремле так отчаянно пытается вытянуть ЛДПР из электоральной трясины, привлекая к этому Медведева и Кадырова?", – написал политолог Максим Жаров.



Нашлись и такие эксперты, кто поддержал зажигательную риторику ЛжеМедведева.



"Прочитал пост Медведева, который он удалил потом. А что он такого написал с чем вы не согласны? Что из этого не обсуждается на кухнях, в гаражах и курилках? Не был бы он прав, не отправлялись бы десятки тысяч россиян добровольно на СВО на Украине", – считает Марат Баширов.



"Поосторожнее надо с заявлениями. Тогда и никто не будет думать, что такие заявления могут быть правдой. Жестче надо быть в делах, а не на словах", – подлил воды на угли Сергей Марков.