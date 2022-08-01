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    Кыргызстан   | 
Как в Кыргызстане появился и работает черный валютный рынок
14:21 02.08.2022

"У нас свои каналы".

Камилла Валиева

Официально купить американскую валюту в Кыргызстане сейчас практически невозможно. Банки вводят лимиты: некоторые, к примеру, не продают больше ста долларов одному человеку. В обменниках валюты и вовсе нет. Зато в стране появился черный рынок валют: доллары продают в специальных телеграм-группах – немного дороже, чем в банках и обменных бюро. Если официальный курс Нацбанка Кыргызстана – 83 сома 1 тыйын за доллар, то в самой крупной телеграм-группе по продаже валюты в Кыргызстане доллар в среднем продают по 85 сомов. Каждый участник группы может опубликовать свое предложение: купить можно и 200, и 2000 долларов.

"Здравствуйте! Я насчет долларов. Я в группе вас увидела. У вас еще есть доллары?" – спрашиваю участников.

"Здравствуйте! Продали, к сожалению", – ​отвечают мне.

"А вы не знаете, где можно взять? Мне просто квартиру покупать. Мне нужно 30 тысяч, хотя бы частями", – ​жалуюсь я.

"​Срок какой у вас? – ​уточняют в группе. И получив ответ "два дня", отвечают: "Мы можем собрать вам, по 85 пойдет? Это будут стодолларовые купюры, не мелочь, все нормально, чтобы мы могли в банк перечислить. Можете через любой банк проверить".

"А у вас из обменок, да? Как вы будете собирать?" – ​осторожно интересуюсь у валютчиков.

"У нас свои каналы", – туманно отвечают они.

Создатели этой группы сразу сообщают, что не несут ответственности за последствия сделок. А вот представители официальных обменных пунктов говорят, что в телеграм-группах "крутятся большие деньги". Они называют такие группы черного валютного обмена конкурентами и уже подали на них жалобу в Нацбанк и МВД Кыргызстана.

"В обменных бюро идет официальная операция. Есть офис, есть официальный обмен чеками. Может быть, даже не выбить чек, но возникает ответственность между клиентом и обменным бюро! – возмущается Думан Рыскулов, глава Ассоциации обменных бюро (Бишкек). – ​А когда деньги меняют на улицах разные элементы, они могут, грубо говоря, дать по башке и забрать деньги или подсунуть фальшивые купюры".

Национальный банк также сообщил, что обмен валюты в "черных обменниках", которые работают без лицензии, незаконен.​ "Были направлены письма в правоохранительные органы о рассмотрении деятельности отдельных лиц по осуществлению обменных операций, в том числе через телеграм-каналы, на соответствие законодательству Кыргызской Республики. По имеющейся информации в настоящее время данный вопрос изучается и будет принято соответствующее решение", – заявили в ведомстве.

Но жители Кыргызстана все равно идут на рискованные шаги, пытаясь купить или продать валюту. А представители обменников считают, что причиной появления черного рынка стали именно действия Нацбанка Кыргызстана, который запретил обменным бюро проводить операции с валютой с банками в течение дня в размере, превышающем оборотные средства бюро. Финансисты говорят, что сейчас в Кыргызстане большой дефицит долларов – их массово вывозят за границу. Например, в Россию, где Центробанк из-за войны в Украине продлил валютные ограничения еще на полгода.

"Официальному бизнесу работать тяжело, много расходов, много потерь. Людям тоже неудобно. Часть экономики может стремиться уйти в тень, – ​объясняет финансист Арсланбек Кененбаев. – ​Наше правительство же хочет экономику выбелить, чтобы все официально меняли, официально декларировались, в банках обслуживались, наличные не использовали. А когда черный рынок,​ больше людей уходят в тень, больше налогов, меньше прозрачности".

В итоге сейчас в Кыргызстане действует сразу четыре обменных курса иностранной валюты. Первый касается безналичной конвертации, второй – курс банка при продаже наличной валюты, третий – курс обменных бюро и четвертый – черного рынка.

Источник - Радио Озоди
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