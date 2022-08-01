Казахстанскую фигуристку Наурызову дискриминируют из-за партнера россиянина? - Э-К

14:22 02.08.2022

Исключили из сборной: чемпионы РК по фигурному катанию просят помощи у Токаева

Тимур НИТАЛИЕВ



Чемпионы Казахстана по фигурному катанию на льду Гаухар НАУРЫЗОВА и Бойсангур ДАТИЕВ записали видеообращение в адрес Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА с призывом о помощи. Гаухар НАУРЫЗОВА рассказала корреспонденту Экспресс К, что ее исключили из национальной сборной Казахстана.



Гаухар НАУРЫЗОВА не первый год выступает в паре с Бойсангуром ДАТИЕВЫМ - вместе они представляют Казахстан на международных спортивных аренах, завоевывают престижные награды.



ДАТИЕВ уже имеет вид на жительство в Казахстане, однако до сих пор не может получить наше гражданство. Это и стало точкой преткновения в решении Федерации конькобежного спорта Казахстана, рассказала Гаухар НАУРЫЗОВА.



Свое обращение к Президенту спортсмены опубликовали в социальных сетях. В беседе с корреспондентом Экспресс К раскрыли подробности истории.



"Мы, спортсмены Казахстана, выступаем на международной арене, на самом высоком уровне. Мы - единственные в Казахстане, кто смог добраться до такого уровня. После последнего чемпионата мы рассчитывали, что нас зачислят в штатную сборную, будут помогать финансово", - говорит Гаухар НАУРЫЗОВА.



Однако в итоге вышло все далеко не так, как рассчитывали спортсмены. В начале июля Гаухар НАУРЫЗОВА получила письмо от федерации, в котором сообщается, что ее отчисляют из национальной сборной Казахстана.



instagram.com/nauryzova.gaukharinstagram.com/nauryzova.gaukhar

instagram.com/nauryzova.gaukhar

"Они ссылаются на 55-ю статью закона о физической культуре и спорте. В ней говорится, что не граждан Казахстана нельзя финансировать или спонсировать за счет бюджета. Также такие спортсмены не могут числиться в национальной сборной. Но я - гражданка Казахстана. Я родилась и выросла здесь. Мой партнер - гражданин России. Но уже 6 лет как готов принять гражданство Казахстана. Но из-за того, что он россиянин, меня решили исключить из сборной. Хотя формируется она по человеку, а не по паре", - сказала Гаухар НАУРЫЗОВА.



В настоящее время ребята находятся в России, где проходят подготовку к соревнованиям, тренируются. Говорят, что в Казахстане нет должных условий для тренировок фигурного катания на льду.



Более того, на подготовку и тренировки к международным соревнованиям, на которых спортсмены представляют Казахстан, им приходится зарабатывать самим.



"В Казахстане нет условий для тренировок, танцев на льду практически нет. Поэтому мы сами за свой счет выезжаем в РФ на тренировки, сами себя полностью обеспечиваем. То есть представляем Казахстан в мире, привозим награды, а по возвращении нам приходится еще работать и зарабатывать на следующие тренировки. Которые нам нужны опять-таки для выезда на соревнования, где мы будем представлять Казахстан! Вы знаете, на международной арене практикуется такое, что пары в танцах на льду могут получить сертификат-подтверждение, что они действительно спортивная пара и могут выступать с двумя разными паспортами", - сказала Гаухар НАУРЫЗОВА.



Между тем Бойсангур ДАТИЕВ добавил, что получил сертификат о том, что он казахстанский спортсмен.



Есть подтверждение, что я представляю Казахстан, что выступаю я за Казахстан. Наша цель - участие в следующей Олимпиаде. Но для этого мне нужно получить гражданство Казахстана. Я готов это сделать, но никто не помогает,



- заявил ДАТИЕВ.



На протяжении месяца спортсмены пытались решить вопрос исключения НАУРЫЗОВОЙ из сборной мирным путем.



"Связались с Союзом спортсменов, юристами. В Федерации нам даже пообещали, что отзовут письмо. Но это просто слова. Письма об исключении продолжают поступать. Они обещают и все равно пытаются отчислить меня. Уже пройдена точка кипения, такое терпеть нельзя. Из-за всего этого мы пропустили тренировки, пропустим ряд соревнований. Где опять-таки представляли бы Казахстан! Как и всегда", - негодует НАУРЫЗОВА.



Спортсмены не теряют надежды, что Президент обратит на них внимание и поможет с решением проблемы.



instagram.com/nauryzova.gaukharinstagram.com/nauryzova.gaukhar

instagram.com/nauryzova.gaukhar

Корреспондент Экспресс К побеседовал по этому вопросу с главным тренером Казахстана по фигурному катанию на коньках Асем КАСАНОВОЙ. Она подчеркнула, что против принятого решения об исключении НАУРЫЗОВОЙ из национальной сборной. И будет этот вопрос оспаривать.



"В марте этого года Гаухар зачислили в национальную сборную по итогам сезона. Ребята завоевывали престижные награды на международных соревнованиях. Согласно закону о спорте, граждане Казахстана имеют право при завоевании медалей, призовых мест или чемпионских титулов находиться в национальной сборной. В июне мы также формировали сборную по результатам сезона. Почему-то федерация ходатайствовала о том, чтобы исключить их из национальной сборной. Во всем мире есть такая практика, что спортсмен из любой страны может получить сертификат, который дает ему право выступать за другое государство, если его партнер оттуда. К примеру, в паре Гаухар и Бойсангура последний является гражданином РФ. Но у него есть сертификат, который дает ему право выступать за Казахстан", - сказала тренер.



Она подчеркнула, что не может понять, почему Гаухар исключили из состава сборной.



"В этом году сменилось руководство федерации. Я, честно говоря, не могу понять причин, по которым гражданку Казахстана исключают из национальной сборной. Я уже обращалась к руководству с просьбой не исключать Гаухар из сборной. Но, видимо, у руководства свое видение на этот счет. Меня возмущает тот факт, что именно Гаухар убрали из сборной. Я буду оспаривать это решение, буду возвращать ее, я всегда буду за своих спортсменов. Они патриоты. Бойсангур уже шесть лет в Казахстане. Меня это крайне возмущает", - сказала КАСАНОВА.



Экспресс К следит за развитием ситуации.