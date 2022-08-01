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Таджикистан не может получить оплату за поставленную в Афганистан электроэнергию
14:23 02.08.2022

"Барки точик": мы не можем получить в полном объеме оплату за поставленную в Кабул электроэнергию

Муллораджаб Юсуфзода

Глава холдинга "Барки Точик" говорит, что из-за санкций, наложенных на афганские банки, таджикская сторона не может получить в полном объеме оплату за поставленную в Кабул электроэнергию.

Проблема с оплатой за поставляемую в Афганистан электроэнергию возникла после того, как талибы захватили власть в стране, и ограничительные меры в отношении "Талибана" стали затрагивать всю страну в целом. Вот уже год, как таджикский энергохолдинг и афганская энергетическая компания "Брешна" не могут решить эту проблему.

Махмадумар Асозода, глава компании "Барки Точик", заявил 1 августа на пресс-конференции, что за первые шесть месяцев текущего года Таджикистан поставил в Афганистан более 734 млн кВтч электроэнергии. По словам руководителя госэнергохолдинга, электроэнергия поставляется в Афганистан в основном с мая по сентябрь.

"Вместе с тем, - отметил Асозода, - из-за геополитической ситуации в регионе и мире, когда некоторые финансирующие покупку электричества банки попали под санкции, стало сложно переводить средства из компании "Брешна" в "Барки Точик". В настоящее время сотрудники компании "Брешна" работают над этим вопросом. Задолженность по оплате составляет 28 млн долларов США. В июле мы получили денежные средства на сумму 2 млн долларов".

Министерство энергетики правительства талибов еще в мае этого года заявляло, что оно должно более 100 млн долларов за электроэнергию, которую поставляют в Афганистан Таджикистан и Узбекистан. Представитель этого министерства Ахтар Мухаммад Нусрат заявил, что они готовы оплатить долг за электроэнергию, но, по его словам, банковские системы в Таджикистане и Узбекистане в настоящее время испытывают проблемы с денежными переводами из-за рубежа. Сейчас же глава компании "Барки Точик", наоборот, говорит, что проблема с переводом денег имеется у афганских банков.

Кабул является одним из двух основных покупателей электроэнергии у Таджикистана. В последние годы подача электроэнергии в Афганистан иногда прерывалась из-за подрыва линий электропередач на территории Афганистана. Находившееся в то время у власти правительство Афганистана всегда обвиняло в таких случаях группировку "Талибан". После прихода к власти самих талибов эта проблема почти сошла на нет.

По словам Асозода, "в этом году, в сравнении с прошлыми годами, случаев внезапных обрывов линий электропередач компании "Брешна" в Афганистане стало меньше. К началу сезона со стороны этой компании проводятся ремонтно-профилактические работы".

Таджикистан является одним из основных поставщиков электроэнергии в Афганистан. И несмотря на то, что Душанбе является одним из критиков политики нового руководства Афганистана, подача электроэнергии в Афганистан после прихода к власти талибов в августе прошлого года не прекращалась. Таджикские власти говорят, что поставки электроэнергии в Афганистан "носят социальный характер".

Еще одним из потребителей электроэнергии Таджикистана является Узбекистан. По данным компании "Барки Точик", за первые шесть месяцев текущего года было экспортировано 321,2 млн кВтч электроэнергии.

Экспорт электроэнергии в соседние страны вызывает критику внутри Таджикистана. Одним из постоянных нареканий в адрес властей Таджикистана является тот факт, что в холодные дни, когда таджикистанцы ограничены в подаче электричества, электроэнергию продолжают продавать в Афганистан и другие соседние страны. Власти же постоянно связывают отсутствие электричества в холодное время в стране с техническим обслуживанием линий электропередач и ремонтом электрических сетей, но такому объяснению в последнее время все больше и больше не доверяют.

Источник - Радио Озоди
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