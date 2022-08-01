Bloomberg: Германия на грани катастрофы. Осталось всего три месяца

14:25 02.08.2022 Bloomberg

США



У Германии есть три месяца, чтобы спастись от газового кризиса зимой



Правительство Олафа Шольца проявило медлительность, когда Россия сократила поставки газа, пишет Bloomberg. Теперь, отмечают авторы статьи, чтобы избежать катастрофы, городские власти в срочном порядке ограничивают подачу света и горячей воды.



Ванесса Дезем (Vanessa Dezem)

Уильям Уилкес (William Wilkes)

Арне Делфс (Arne Delfs)



Немецкий президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам. Власти Ганновера отключают подачу горячей воды в душевых бассейнов и спортзалов. По всей стране муниципалитеты готовят обогреваемые убежища, чтобы спасти людей от холода. Все это - только начало кризиса, который прокатится по Европе.



Лето еще в разгаре, но у Германии остается мало времени, чтобы избежать предстоящей зимой энергетического дефицита, который станет для этой развитой страны беспрецедентным. Нагрузку из-за сокращения поставок российского природного газа ощущает бо́льшая часть Европы, однако ни одна страна так не уязвима, как крупнейшая экономика региона. Около половины домов в Германии отапливаются газом.



Администрация канцлера Олафа Шольца проявила медлительность в решении проблемы уязвимости и лишь недавно обнародовала цели по снижению спроса, поскольку усилия по обеспечению альтернативных источников не оправдывают ожиданий. Москва закручивает вентиль все крепче, а Франция с трудом справляется с экспортом электроэнергии своим соседям. Таким образом, времени на отсрочку все меньше, а риски уже выходят за рамки грядущей зимы.



"Стоящие перед нами вызовы колоссальны. Они затрагивают значительные области нашей экономики и нашего общества, - заявил вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек после обнародования проекта плана по переносу повышения затрат с энергетических компаний на конечного потребителя. - Но мы сильная страна и сильная демократия. Это хорошие предпосылки для преодоления этого кризиса".



Кремль, скорее всего, оставит жизненно важные потоки газа в Европу на минимальных уровнях до тех пор, пока продолжается противостояние из-за конфликта на Украине. Об этом говорят источники, знакомые с позицией российского руководства. Это значит, что дефицит в регионе, вероятно, сохранится. Цены на газ за каждый год вплоть до 2025-го уже в этом году побили рекорд.



Опасность нормирования и рецессии в Германии все выше. Власти страны высказывали озабоченность возможными волнениями в обществе, если вдруг нехватка энергии выйдет из-под контроля. Берлин не может рассчитывать даже на Францию, где неисправные атомные реакторы лишь усугубляют ситуацию с газом.



Россия - исторически крупнейший поставщик газа в ЕС, покрывавший около 40% спроса - постепенно сокращала поставки в очевидном стремлении отомстить за санкции. Задача Евросоюза - сохранить поток энергоносителей через границы, что станет проверкой на прочность для европейского единства и решимости противостоять агрессии Владимира Путина.



"Политические шаги России всегда были направлены на разобщение европейцев, потому что это делает ее сильнее, - заявил глава латвийского центробанка Мартиньш Казакс (Martins Kazaks). - Если мы позволим нас разобщить, мы станем слабее".



Последний свой шаг Россия совершила на прошлой неделе, когда "Газпром" сократил подачу по ключевому трубопроводу "Северный поток – 1" до 20% от его мощности, сославшись на проблемы с турбиной. В итоге цены на газ взлетели более, чем на 30%, а стоимость электроэнергии бьет один рекорд за другим.



Хабек, ответственный за энергетическую политику, назвал обоснования "Газпрома" "фарсом", но признал серьезность ситуации и вновь обратился к компаниям и потребителям с просьбой нарастить усилия по сбережению энергии. Чтобы восполнить пробелы, его ведомство также разрешило возродить законсервированные угольные электростанции, что свело на нет усилия по защите климата. Кроме того, министерство рекомендует немцам устанавливать экономные душевые лейки и стирать на более низких температурах.



В случае если меры по "перебалансировке" предложения и спроса не дадут результатов, в полномочиях правительства объявить газовую "чрезвычайную ситуацию". Это позволит властям среди прочего взять под свой контроль распределение газа и самостоятельно принимать решения о том, кому получать топливо, а кому нет.



Домохозяйства и критически важная инфраструктура, такая как больницы, хоть и защищены от отключений, нет никаких гарантий, что температура в помещениях останется на комфортном уровне. Крупнейшая немецкая компания, владеющая и управляющая жилой недвижимостью, уже объявила о планах по снижению уровня отопления в ночное время, и в государственных постройках, таких как рейхстаг в Берлине, уже падают цифры на терморегуляторах.



Рост цен, который начнет ощущаться по-настоящему уже осенью, ставит в более тяжелое положение бедное население. Каждый четвертый немец уже находится за чертой "энергетической нищеты". По данным Кельнского института экономических исследований, это значит, что цены на отопление и освещение бьют по способности людей покрывать другие расходы. Правительство уже разрабатывает программы поддержки домохозяйств с низким доходом.



За́морозки в Европе и Азии вынудят энергетические компании бороться за поставки СПГ, которого не хватает уже сейчас. Рост цен при таком сценарии может подтолкнуть компании к приостановке работы своих объектов этой зимой и снизить примерно на 17% промышленный спрос на голубое топливо. Об этом предупредила аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Пенни Лик. "Если поставки по "СП – 1" останутся на уровне 20%, страна подойдет еще ближе к опасной зоне", - сказала она.



Хранилища заполнены на 68%, и темпы их пополнения после сокращения поставок на прошлой неделе, вероятно, упадут. Таким образом, Германия рискует не достичь цели правительства по заполнению хранилищ на 95% к первому ноября. По словам немецкого сетевого регулятора, добиться такого уровня без вспомогательных мер едва ли возможно.



Корпоративный сектор страны уже реагирует. Опрос, проведенный Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии среди 3,5 тысяч компаний, показал, что 16% промышленных предприятий рассматривают возможность сокращения производства или отказа от определенных операций в связи с кризисом.



Одно из них - концерн BASF. Химический гигант планирует сократить газоемкое производство аммония - ключевого компонента удобрений - после того, как резко возросшие расходы сделали производство нерентабельным. Также компания планирует частично перевести на мазут производство электроэнергии и пара на своем главном заводе в Людвигсхафене, а высвободившиеся объемы газа продавать энергосетям.



И происходит это не только в Германии. Высокие цены на энергию вынудили производителя удобрений CF Industries Holdings объявить о временном закрытии одного из заводов в Великобритании. Одна из крупнейших сельскохозяйственных корпораций, Cargill, уже закрыла свой британский завод по переработке рапса. Французские супермаркеты, в том числе Carrefour и Monoprix, договорились о сокращении энергопотребления.



По подсчетам Международного валютного фонда, Германия рискует потерять 4,8% ВВП, если Россия перекроет поставки, а Бундесбанк оценил возможный ущерб в 220 миллиардов евро (225 миллиардов долларов). Это будет, безусловно, болезненным ударом, но в Германии больше опасаются структурного снижения конкурентоспособности страны, которое последует за ним.



По словам одного из руководителей крупного немецкого производства, энергоемкие секторы промышленности будут тяготеть к регионам с надежными возобновляемыми источниками, таким как ветреное побережье Германии или богатые солнечной энергией районы Средиземноморья, что может привести к вымиранию промышленных регионов вдоль Рейна и на юге страны. Некоторые руководители химической промышленности говорят, что производство может переместиться в Турцию, где есть доступ к азербайджанским трубопроводам.



"Наша экономическая система находится под угрозой краха, - заявил Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), премьер-министр земли Саксония от оппозиционных консерваторов. - Если мы не будем осторожны, Германии может грозить деиндустриализация", - сказал он газете Die Zeit, повторив свой призыв "заморозить" конфликт на Украине и фактически смириться с военными успехами Путина.



По данным опроса исследовательского института Policy Matters, большинство немцев поддерживают Украину. Около половины из них говорят, что правительство должно продолжать помогать Киеву несмотря на растущие цены на энергоносители. Однако критики вроде Кречмера могут заручиться поддержкой по мере того, как температура будет падать. Это окажет еще большее давление на Шольца.



Несмотря на то, что кризис длится уже не один месяц, его администрация только сейчас начала официально озвучивать цели по снижению спроса на 20%. И в знак признания того, что ситуация становится все более неотложной, власти недавно повысили минимальный целевой показатель по запасам газа в хранилищах - теперь он на 15 процентных пунктов выше, чем в целом по Европе.



В декабре, вскоре после прихода правительства Шольца к власти, десятки новоизбранных политиков из его коалиции социал-демократов, "зеленых" и выступающих за поощрение предпринимательства свободных демократов, сочли разговоры о газовых рисках Германии теорией заговора. Затем они увидели факты: запасов газа на тот момент в случае резкого похолодания хватило бы примерно на десять дней.



Так началась проверка реальностью. На протяжении десятков лет немецкое руководство в лице Герхарда Шредера и Ангелы Меркель утверждало, что теплые энергетические отношения с Россией - это скорее актив, чем пассив. В ходе своей предвыборной кампании в прошлом году Шольц назвал критику немецкой энергетической политики со стороны США "лживой", поскольку в ней не учитывался весь энергетический комплекс. В политических кругах страны возобладало мнение, что если Москва не сокращала поставки во время холодной войны, то не станет этого делать и на фоне конфликта с Украиной.



Но поскольку Европа переходила на возобновляемую энергию и постепенно отказывалась от российских полезных ископаемых, чиновники недооценили готовность Путина воспользоваться этим рычагом, пока он еще у него есть. Не услышали они и главный тревожный звонок.



До начала украинского конфликта подразделение "Газпрома" контролировало 20% немецких газовых хранилищ, имело значительную долю в австрийском газохранилище и сохраняло право на то, чтобы хранить большие объемы топлива в Нидерландах. Но управляемый государством газовый гигант не стал восстанавливать запасы в преддверии прошедшей зимы. Таким образом, подготовка к тому, чтобы использовать энергию как оружие, проходила у ЕС прямо под носом.



"Если взглянуть в прошлое, мы увидим, что за несколько месяцев до начала своей операции Россия намеренно держала поставки газа на минимально возможном уровне, - сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии и бывший министр обороны Германии. - Россия шантажирует нас".



Как сообщают люди, близкие к канцлеру, Шольц осознал, что у Германии большие проблемы лишь в суматошные дни перед 24 февраля. В ходе своего визита в Москву 15 числа немецкий глава сидел за знаменитым белым столом Путина в шести метрах от российского лидера и путем переговоров пытался разрядить обстановку.



Но признаки напряженности были очевидны. Несмотря на заверения Путина о том, что "Северный поток – 2" - который был полностью готов и ожидал одобрения для начала работы - это "строго коммерческий проект", Шольц дал понять, что готов отказаться от его поддержки в случае нападения.



Канцлер остановил проект лишь несколько дней спустя, когда Путин развеял все надежды на мирное урегулирование, официально признав независимость ЛНР и ДНР на востоке Украины. Остановка "СП – 2" заставила союзников Путина выступить с пугающими предостережениями, и вскоре после этого в сторону Киева двинулись танки.



Но Германия с трудом реагировала на происходящее даже после начала военных действий. Руководство страны было скованно давней политикой сотрудничества с Россией и нежеланием промышленного сектора отказываться от дешевого газа. Эта эпоха подошла к концу.



"Нарушением и сокращением поставок "Газпром" подорвал доверие к России как к надежному поставщику энергоносителей в ЕС, - заявил председатель совета исполнительных директоров немецкой нефтяной компании Wintershall Марио Мерен (Mario Mehren) и призвал потребителей одеваться потеплее вместо того, чтобы повышать температуру. - Это очень удручающие новости".



Сейчас Германия нуждается в поддержке, поскольку страна не соблюдала директивы ЕС по диверсификации источников энергии. Это грозит вскрыть старые противоречия и привести к расколу в блоке. Воспоминания о финансовом кризисе, когда Берлин читал нотации о долге южным странам-членам, по-прежнему свежи в памяти, говорят чиновники, которые попросили сохранить анонимность, поскольку обсуждения проходят в непубличном порядке.



Италия, как и Германия, зависела от России более чем в половине своих поставок, но она быстрее нашла альтернативные источники в таких странах, как Алжир и Катар. А терминалы для импорта СПГ дали стране гибкость в этом вопросе. Министр экологических преобразований Роберто Чинголани (Roberto Cingolani) заявил, что страна в состоянии пережить зиму с минимальным уровнем снижения потребления, даже если Москва полностью перекроет вентиль.



Германия, напротив, в куда более тяжелой ситуации в силу высокого спроса по части отопления и промышленности, а также низкого уровня запасов. Страна только сейчас разрабатывает инфраструктуру для СПГ, но, по информации немецкого энергетического гиганта Uniper SE, финансирующего проект и претендующего на 17-миллиардный спасительный пакет, первый плавучий терминал не будет готов к тому времени этого года, на которое рассчитывало правительство.



Но проблески надежды все же есть. В компании Mercedes-Benz Group AG заявили, что завод в Зиндельфингене, где производятся роскошные седаны S-класса, теперь может работать без природного газа, который обычно используется в покрасочном цехе. Автопроизводитель, возможно, даже располагает достаточными запасами, чтобы помочь покрыть нехватку в других местах.



Европейская солидарность тоже пока держится. Страны ЕС достигли политического соглашения о сокращении газопотребления на 15% в течение этой зимы в случае, если Россия закрутит вентиль. В плане есть определенные исключения, но он делает сокращения обязательными в случае чрезвычайной ситуации.



В Людвигсхафене, промышленном хабе на реке Рейн, чиновники изучают, какие важнейшие объекты инфраструктуры можно оставить открытыми при наихудшем сценарии. Кроме того, они рассматривают возможность переоборудовать городскую арену, на которой проходят разные мероприятия - от концертов до выставок собак - в "оазис тепла". В нем одновременно смогут спастись от холода сотни людей.



"Мы знаем, что многие сейчас встревожены, и мы относимся к таким беспокойствам со всей серьезностью, - заявила мэр города Ютта Штайнрук (Jutta Steinruck). - Каждый уже сейчас может сделать что-то на свое усмотрение, чтобы сэкономить энергию везде, где это возможно. Каждый киловатт-час, сэкономленный сейчас, поможет нам осенью и зимой". Источник - ИноСМИ

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