В Росправительстве нашли замену российским рабочим. Северокорейцы работают лучше, - МК

14:27 02.08.2022

Вице-премьер Марат Хуснуллин раскрыл один большой секрет, но тут же загадал еще две загадки. "Один плиточник из Северной Кореи заменяет двух-двух с половиной плиточников российских", - поделился Марат Шакирзянович своим открытием с изданием РБК. Вице-премьер назвал рынок труда КНДР очень интересным, и интерес этот, без сомнения, непраздный. Короче говоря, насчет секрета, думается, все ясно. Ясно, как нам поднять и ускорить экономику: с такими молодцами, если их заполучим, и отступать?!



Северокорейцы работают лучше



Теперь - о загадках. О том, почему северокорейцы столь трудолюбивы и производительны, Хуснуллин, увы, ничего не сказал. В этом вице-премьер кардинально отличается от лесковского Левши, который, помнится, не только установил, что английское стрелковое оружие эффективнее отечественного, но и сообщил причину: "Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят".



И дело, конечно, не в том, что Марат Шакирзянович скрывает важное для государя и государства знание. Знал бы, неужели бы не сказал, неужели бы сам не внедрил прогрессивный метод? Ведь тогда бы и северокорейцев импортировать не пришлось. Вырастили бы передовиков-рекордсменов в своем коллективе.



А вот и еще один нераскрытый вице-премьером секрет: северокорейцы "очень хорошие рабочие, но они очень закрытые". И в самом деле: с чего бы этим неутомимым стахановцам закрываться? Почему они необщительны и неулыбчивы?



Если уж у вице-премьера не получилось найти отгадку, то нам, пожалуй, не стоит и начинать. Но все же - чем черт не шутит! - попробуем. Есть подозрение, что высокая производительность и закрытость как-то связаны между собой. И одновременно - с существующим в Северной Корее политическим режимом.



Известно, например, что работающие за пределами страны северокорейцы большую часть своего заработка (70%) обязаны отдавать своему государству. И тем не менее земляки страшно им завидуют. "В КНДР недоедают или истощены около 11 миллионов человек, 43% населения, - сообщает сайт Организации Объединенных Наций. - Около 10 миллионов не имеют доступа к чистой воде".



Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет называет эти показатели выходящими из ряда вон: "Такие цифры редко увидишь, даже когда речь идет о странах, охваченных конфликтом".



И это еще не все беды северокорейцев. Несмотря на голод, власти жестоко наказывают подданных за любую несанкционированную экономическую деятельность. "Жители КНДР не имеют права свободно передвигаться в пределах собственной страны без специального разрешения, - отмечают в ООН. - За нарушение установленных правил людей помещают за решетку, где их подвергают пыткам и унижениям...



Вся система построена на взяточничестве госслужащих, которые способны обеспечить жителям КНДР возможность обойти государственные ограничения и работать в частном секторе".



Клевещут ооновские комиссары, сгущают краски? Но судя по излюбленному виду спорта северокорейцев - бегству за границу, - данным ООН вполне можно верить. Кстати, косвенным подтверждением их достоверности можно считать и слова Хуснуллина о необычайно высокой производительности труда северокорейских гастарбайтеров. Как говорится, жить захочешь - еще не так раскорячишься. Не только двух с половиной россиян заменишь, а и четырех с четвертью.



Можно ли применить северокорейское ноу-хау в России? В принципе почему нет? Рецепт ведь очень прост: чтобы рабсила работала по-северокорейски, с огоньком и без больших запросов, ее надо меньше кормить и больше бить. Причем последний фактор следует считать решающим. Битие, как говорят в народе, определяет сознание.



Рано или поздно власть и бизнес-элита, можно не сомневаться, "допрут" до этого лежащего не поверхности решения. Если уже не "доперли". В силу присущего им гуманизма с битьем, конечно, торопиться не будут. Оставят на крайний случай. Ну, или для самых несознательных.



Но что касается кормежки, поблажек, пожалуй, ждать не стоит. У всякого гуманизма есть пределы. Причем тут даже не придется вводить какие-то специальные ограничения. Когда в Россию валом повалят сделанные из стали, работящие, послушные и невзыскательные северные корейцы, российским рабочим воленс-ноленс самим придется умерить аппетиты. Как минимум в два с половиной раза.



Авторы: АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ