Появились подробности ликвидации главного террориста Айман аз-Завахири: "Адский огонь". Новым главой Аль-Каеды станет Саиф аль-Адель.

14:34 02.08.2022 Названо имя будущего руководителя террористической группировки



Американцы убили лидера "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири в результате удара беспилотника в Афганистане. Об этом сообщил президент США Джо Байден.



Названо имя будущего руководителя террористической группировки



"Я санкционировал точечный удар, который уберет его с поля боя раз и навсегда", - заявил в понедельник президент Джо Байден в своем выступлении в Белом доме.



Как сообщает CNN, Айман аз-Завахири, которому только что исполнился 71 год, оставался символом группировки спустя 11 лет после того, как США убили его предшественника Усаму бен Ладена. В какой-то момент он выступал в качестве личного врача бен Ладена.



По словам Байдена, Завахири укрывался в центре Кабула, чтобы воссоединиться со своей семьей, и был убит в субботу в результате того, что высокопоставленный представитель администрации США назвал "точно подобранным авиаударом" с применением двух ракет "Хеллфайр" ("Адский огонь"). Удар беспилотника был санкционирован Байденом после нескольких недель встреч с его кабинетом и ключевыми советниками, сказал чиновник в понедельник, добавив, что во время удара в Кабуле не было американского персонала.



По словам чиновника, высокопоставленные деятели талибской ("Талибан" – запрещенная в РФ террористическая организация) фракции Хаккани знали о присутствии Завахири в этом районе, что является "явным нарушением Дохинского соглашения", и даже предприняли шаги, чтобы скрыть его присутствие после успешного субботнего удара, ограничив доступ к убежищу и быстро переместив членов членов его семьи, включая его дочь и ее детей, которые намеренно не пострадали во время удара и остались невредимыми. США не предупредили официальных лиц "Талибана" о субботней операции.



В серии твитов официальный представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил: "31 июля был нанесен авиаудар по жилому дому в районе Шерпур города Кабула".



Он написал, что "сначала характер инцидента не был очевиден", но службы безопасности и разведки Исламского Эмирата провели расследование инцидента, и "первоначальные выводы показали, что удар был нанесен американским дроном".



Твиты Муджахида появились до того, как CNN сообщила о смерти Завахири. Муджахид сказал, что Исламский Эмират Афганистан "решительно осуждает эту атаку под любым предлогом и называет его явным нарушением международных принципов и Дохинского соглашения".



Байден, который был в курсе удара по Завахири, выступил в понедельник на открытом воздухе с балкона Голубой комнаты в Белом доме.



Завахири, по словам Байдена, "принимал активное участие в планировании терактов 11 сентября, будучи одним из главных ответственных за теракты, в результате которых на американской земле погибло 2977 человек. На протяжении десятилетий он был вдохновителем нападений на американцев".



"Теперь правосудие восторжествовало, и этого лидера террористов больше нет. Людям во всем мире больше не нужно бояться злобного и решительного убийцы, - продолжил президент США. – Соединенные Штаты продолжают демонстрировать нашу решимость и нашу способность защищать американский народ от тех, кто стремится причинить нам вред. Сегодня вечером мы снова заявляем, что независимо от того, сколько времени это займет, независимо от того, где вы прячетесь, если вы угроза нашему народу, Соединенные Штаты найдут вас и уберут".



Президент заявил, что точечный удар стал результатом "чрезвычайной настойчивости и мастерства" разведывательного сообщества страны.



"Наше разведывательное сообщество обнаружило Завахири в начале этого года - он переехал в центр Кабула, чтобы воссоединиться с членами своей семьи", - сказал Байден.



Как отмечает CNN, удар был нанесен через год после того, как Байден приказал вывести американские войска из Афганистана, что побудило силы талибов быстро захватить контроль над страной.



Байден заявил в понедельник, что, когда он вывел американские войска из страны, он "принял решение, что после 20 лет войны Соединенным Штатам больше не нужны тысячи солдат на земле в Афганистане, чтобы защитить Америку от террористов, которые стремятся сделать нас вреда, и я дал обещание американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы именно это и сделали".



Старший аналитик по борьбе с терроризмом прокомментировал CNN, что Завахири не мог бы находиться в Кабуле без приглашения и молчаливого согласия по крайней мере небольшого числа талибов, будь то из "сети Хаккани" или другой части группировки.



Аналитик сказал, что этот удар поставил талибов в неловкое положение, поскольку они утверждали, что в Афганистане нет иностранных боевиков и нет "Аль-Каиды".



Теперь возникает вопрос, кто станет преемником Завахири. По сообщениям ООН, считается, что нынешний "человек № 2 Аль-Каиды", Саиф аль-Адель, находился в Иране. По словам аналитика, это подняло насущную проблему для иранцев, которые теперь должны выбирать между изгнанием нового лидера "Аль-Каиды" или его укрыванием.



Бывший чиновник афганского правительства, хорошо разбирающийся в борьбе с терроризмом, сказал, что, насколько ему известно, Саиф аль-Адель уже уехал из Ирана в Афганистан.



По данным New York Times, Завахири происходит из знатной египетской семьи. Его дед, Рабиа аз-Завахири, был имамом в университете аль-Азхар в Каире. Его двоюродный дедушка Абдель Рахман Аззам был первым секретарем Лиги арабских государств.



Сам же Айман аз-Завахири помог организовать самую смертоносную террористическую атаку 11 сентября 2001 года. "Те 19 братьев, которые вышли и отдали свои души Всемогущему Аллаху, Всемогущий Бог даровал им эту победу, которой мы наслаждаемся сейчас", - говорил аз-Завахири в видеообращении, опубликованном в апреле 2002 года.



Это было первое из многих насмешливых сообщений, которые террорист, ставший лидером "Аль-Каиды" после того, как американские войска убили бен Ладена в 2011 году, рассылал на протяжении многих лет, призывая боевиков продолжать борьбу с Америкой.



Завахири постоянно находился в бегах, когда после терактов 11 сентября началось вторжение США в Афганистан. В какой-то момент он чудом избежал нападения американских военных в горном районе Тора-Бора в Афганистане, нападения.



Айман аз-Завахири в качестве исламистского боевика стал известен, когда пропал в тюрьму за участие в убийстве президента Египта Анвара Садата в 1981 году. К тому времени молодой врач годами замышлял свержение египетского правительства и стремился заменить его фундаменталистским исламистским правлением. Он с гордостью поддержал убийство Садата после того, как египетский лидер заключил Кемп-Дэвидский мир с Израилем. Он провел три года в тюрьме после убийства Садата и утверждал, что во время содержания под стражей его пытали. После освобождения он направился в Пакистан, где лечил раненых боевиков, сражавшихся против советских войск Афганистана. Именно тогда он встретил Усаму бен Ладена.



Вместе два этих лидера террористов подписали фетву, разрешавшую и даже обязывавшую убивать американцев и их союзников, будь то гражданских лиц или военных. После устроенных смертниками взрывов в посольствах США в Кении и Танзании, в результате которых погибло более 200 человек и было ранено более 5000 человек, Завахири и бен Ладенк удалось избежать атаки крылатых ракет США в Афганистане, которая была нанесена в ответ.



Затем в октябре 2000 года было устроено нападение на военный корабль США "Коул" в Йемене, в который врезались террористы на лодке – погибли 17 американских моряков, а 39 человек получили ранения.



Кульминация террористической карьеры аз-Завахири наступила 11 сентября 2001 года, когда почти 3000 человек погбли в результате нападения на башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагона. Четвертый угнанный авиалайнер, направлявшийся в Вашингтон, разбился на поле в Пенсильвании после того, как (по официальной версии) пассажиры оказали сопротивление захватчикам самолета.



С тех пор аз-Завахири выпускал многочисленные видео- и аудиозаписи, призывая единоверцев присоединиться к "джихаду" против Соединенных Штатов и их союзников. За некоторыми из его записей последовали теракты, напоминает CNN. Например, в мае 2003 года в результате почти одновременных взрывов террористов-смертников в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) погибли 23 человека, в том числе девять американцев, через несколько дней после того, как была обнародована запись, предположительно содержавшая голос Завахири.



Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере до 25 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке. В отчете Организации Объединенных Наций за июнь 2021 года предполагалось, что доктор Айман аз-Завахири находится где-то в приграничном районе Афганистана и Пакистана и что он возможно, слишком слаб, чтобы его показывали в пропагандистских материалах.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

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