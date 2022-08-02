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Пелоси в Тайване. Америкосы проверяют товарища Си "на слабо", - Н.Вавилов
15:21 02.08.2022

2.08.2022

Николай Вавилов: Китай может начать блокаду Тайваня
Армия Китая готова к любому развитию событий в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая прибудет туда уже через два часа, обстановка накаляется, сообщает Global Times.

По данным Taiwan News, встреча между делегацией Конгресса во главе с Пелоси и спикером Законодательного собрания Тайваня Ю Сикунем запланирована на 8.50 утра 3 августа.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь вчера предупредил, что "Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет сидеть сложа руки" и предпримет "решительные контрмеры" для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая. Сегодня НОАК начала учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань. Reuters сообщило, что несколько самолетов НОАК пролетели близко к "срединной линии" Тайваньского пролива.

Интересно, что США официально тоже признают Тайвань частью Китая, но неофициально имеют особые отношения с островом.

Тайваньские СМИ сообщают, что власти Тайваня пытались отозвать приглашение Пелоси на остров из-за связанного с этим риска, но она настояла на поездке под предлогом того, чтобы совершить что-то "историческое".

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Китаевед Николай Вавилов считает, что период муссонов создает сейчас максимально неблагоприятные условия для проведения масштабной военной операции против Тайваня. Вашингтон это осознает и проводит хорошо спланированную провокацию с участием высшего руководства и при масштабном участии вооруженных сил. Внутриполитическая ситуация как в США, так и в Китае толкает высшее политическое руководство на бескомпромиссные радикальные шаги в отношении противоположной стороны. На кону - авторитета власти Си Цзиньпина. Если он никак не отреагирует, то это будет означать, что "он слабак".

Вавилов полагает, что визит Пелоси не приведет к масштабной войне, но станет рубиконом, который подготовит условия для такого конфликта в ближайшем будущем. Пекин воспользуется ситуацией для передислокации войск и создаст условия для будущей блокады Тайваня, что будет обыграно как мудрость военно-политического руководства, так как в китайской культуре лобовое столкновение считается большим недостатком.

Автор:
Евгений Чернышев

Источник - nakanune.ru
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