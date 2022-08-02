 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.08.2022
00:46  Пекин и Вашингтон не готовы воевать из-за Пелоси. Китайские и американские авианосцы лишь взбаламутили воду вокруг Тайваня, - НГ
00:30  Качественный состав руководства Казахстана оптимизма пока не вызывает, - Данияр Ашимбаев
00:27  Экс-муфтия Киргизии Токтомушева заставили вернуть притыренные деньги хаджа
00:25  В условиях санкционной войны Индия расширяет торгово-экономические связи с Россией
00:18  Стало известно, почему Пекин "проглотил" визит Нэнси Пелоси на Тайвань, - "МК"
00:15  Европа без воды? Гражданам Германии рекомендовали реже мыться и отказаться от мяса
00:04  Третья мировая из-за Тайваня? - Виталий Гранкин

Вторник, 02.08.2022
20:44  Пресс-секретарь Назарбаева перестал называть экс-президента "Елбасы"
15:21  Пелоси в Тайване. Америкосы проверяют товарища Си "на слабо", - Н.Вавилов
14:48  Эксперты: Аномальная жара станет нормой для стран Центральной Азии
14:34  Появились подробности ликвидации главного террориста Айман аз-Завахири: "Адский огонь". Новым главой Аль-Каеды станет Саиф аль-Адель.
14:31  Европа прекратила импорт угля из России
14:28  Foreign Affairs: Европа громко кричала о суверенитете. Но он оказался выдумкой
14:27  В Росправительстве нашли замену российским рабочим. Северокорейцы работают лучше, - МК
14:25  Bloomberg: Германия на грани катастрофы. Осталось всего три месяца
14:23  Таджикистан не может получить оплату за поставленную в Афганистан электроэнергию
14:22  Казахстанскую фигуристку Наурызову дискриминируют из-за партнера россиянина? - Э-К
14:21  Как в Кыргызстане появился и работает черный валютный рынок
14:16  Экс-президент РФ Медведев пишет о геноциде русских в Казахстане?
14:14  Папа Римский собрался с визитом в Нур-Султан. В программе:
14:09  Конфедерация Польши с Украиной - война и смерть, - Анджей Ротманн
13:06  В Ираке политикой опять занялась армия. Исход очередного кризиса может оказаться кровавым, - НГ
11:54  Живущий в Австралии таджикский ученый Одиназода признал вину по обвинению в призывах к терроризму
11:30  Завод сыновей казспикера Нигматулина скрыл от экологов факт крупной аварии
09:24  Китай и Тайвань усиливают военные угрозы в ожидании визита Пелоси. Пекину придется реагировать, чтобы не потерять лицо, - МК
07:12  Китай до и после XX съезда КПК - прогнозы развития
07:10  Кроты или страусы? Немного о западных спецслужбах, - Николай Сорокин
06:34  Это не коррупция? Дочь каз-вице-премьера Султанова купила сразу пять квартир в элитном ЖК
06:32  В Актобе скандал - Инвесторы из Словакии не хотят по-хорошему отдавать государству Ледовую арену
06:28  О проблемах трансграничных рек в Восточном и Центральном Казахстане, - С.Маселов
06:27  Новая пандемия или попытка нажиться на страхе? - А.Бектенова
06:20  Байден уверяет, что убил очередного главу "Аль-Каиды" - аз-Завахири
06:13  Несмотря на всю критику спец-борт с амер-фурией Пелоси уже летит на Тайвань
06:06  Осакаровку в Сарыбел. КазОномасты продолжают все переименовывать
01:19  ШОС становится полновесной организацией, способной бросить вызов англосаксонскому миру, - Айнур Курманов
01:07  Такер Карлсон: экономика США в упадке, а Байден заврался
01:04  Бутан и Непал: балансирующие державы
01:02  Почему в "набеге на Россию" побеждают таджики
00:25  Кишинев и Бухарест готовятся объявить Тирасполю войну
Понедельник, 01.08.2022
22:23  Алжир хочет вступить в БРИКС
21:32  КазЖелезнодорожники вышли на забастовку в Мангистауской области
21:25  Торжество китайского милитаризма. Вооруженные силы Китая отметили свое 95-летие демонстрацией военного могущества КНР
21:23  Война с равнодушием: как российские военные помогают детям в Средней Азии
21:16  Что творится в мире и не осудит ли история скоропалительное решение по Афганистану? - Мирослав Дмитров
21:04  "Хезболла" вмешалась в войну с российскими энергоносителями, - И.Субботин
21:02  Российский газ останется в недрах до лучших времен, - А.Комраков
20:46  Узбекистан разве пешка на большой геополитической шахматной доске? - С.Шералиева
18:19  Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима Махамбетского района
13:16  За что я сижу? Записки казахстанского китаиста Сыроежкина
13:03  Рецессия Шредингера: что случилось с экономикой США
13:01  Куда утекли мозги: как живется русским эмигрантам на новых родинах
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Третья мировая из-за Тайваня? - Виталий Гранкин
00:04 03.08.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
И для Китая, и для США небольшой остров стал ценностью, ради которой идут почти на все. Это результат цепочки странных событий.

Сегодня, вроде бы, обошлось - но в 2022-м что-то прогнозировать трудно.

Китайская народная республика все-таки не стала сбивать самолет Нэнси Пелоси, который следовал на Тайвань. Мощный военный кулак, занесенный над островом, не ударил. Как и американский флот, подтянутый к Тайваню для защиты спикера Палаты представителей Соединенных Штатов. Мировая война, о возможности которой говорили некоторые аналитики, все же не началась.

Казалось бы, из-за чего такие страсти? Визит вполне формальный, никакими крупными решениями и даже декларациями не сопровождающийся. Пелоси - лишь третье лицо в американской иерархии. Визиты деятелей такого калибра на Тайвань случались и раньше. Правда, давно. В предыдущий раз - четверть века назад. Но никаких признаков того, что США хотят сейчас изменить статус Тайваня, нет.

Однако, судя по всему, перемен захотела КНР. И она показывает, что готова ради этого на очень многое.

Здесь надо понимать, что Тайвань (официально называющий себя "Республика Китай") - остров, который в 270 раз уступает континентальному Китаю по территории, в 60 раз по населению и почти в 20 раз по экономическому потенциалу. Конечно, это все равно много. ВВП на душу, определенный по паритетам покупательной способности, достигает в Тайване, по разным подсчетам, $50-60 тыс. - как в богатейших странах мира. А товарооборот лишь в 7 раз меньше объема торговли материкового Китая.

США хотят начала сражения за Тайвань
Но именно КНР и является крупнейшим хозяйственным партнером острова - на нее приходится примерно четверть тайваньского экспорта и очень крупная доля инвестиций. В экономической плоскости два Китая сотрудничают друг с другом даже теснее, чем оба - с Америкой.

Почему же между Пекином и Вашингтоном такое напряжение из-за Тайбэя? Эта сегодняшняя ситуация порождена цепочкой довольно странных и не очень вероятных событий.

В 1949-м, проигрывая гражданскую войну с коммунистами Мао Цзэдуна, глава китайских националистов-гоминьдановцев Чан Кайши перевез на Тайвань несколько лучших дивизий, военную технику, золотой запас, любимые книги и два миллиона своих сторонников, которые составили пятую часть жителей острова. Изгнанная с континента Республика Китай локализовалась там.

Но никто не верил, что надолго. В 1950-м председатель Мао готовился к броску на остров и имел все основания рассчитывать на успех. Соединенные Штаты, которые долго поддерживали Гоминьдан, махнули на Тайвань рукой. Мао Цзэдун не выглядел слепой сталинской марионеткой и казался американцам человеком, с которым можно кое о чем договориться. Эта надежда сработала позже, в начале 1970-х, но тогда рухнула в самый последний момент.

В середине 1950-го, совсем незадолго до намеченного Мао Цзедуном штурма Тайваня, Северная Корея вторглась в Южную. Мао, хоть и неохотно, был вынужден встать на ее сторону. Уступки, сделанные ему Сталиным на тяжелых переговорах в начале того года, требовали оплаты. А Соединенные Штаты ввели свой флот в Тайваньский пролив, взяли остров под защиту и отказались от дипломатического признания КНР. Китайское место в Генассамблее ООН и в ее совете безопасности до 1971-го занимали представители Чан Кайши. Островная "Республика Китай" выжила как неожиданный и побочный продукт Корейской войны.

Фото с сайта [a href="http://www.kremlin.ru/"]www.kremlin.ru[/a]
Китай с Россией практичен, а она с ним - романтична
Вторым сюрпризом стало тайваньское экономическое чудо, вполне очевидное уже к началу 1970-х годов.

Национал-бюрократическая партия Гоминьдан была очень похожей на китайскую компартию. Гражданская война между ними стала битвой двух почти однотипных сил. Поэтому мало кто ждал от Тайваня каких-то рыночных подвигов. Однако они состоялись. Можно спорить, что было главным - американские рекомендации или собственное желание извлечь уроки из неудач на континенте. Но Тайвань достаточно быстро стал сначала среднеразвитой, а потом и богатой землей, подлинным примером для увязшего в социализме материкового Китая.

Когда в конце 1970-х Дэн Сяопин начал там реформы, ему было кому подражать. А эксперты, исходя из тайваньского опыта, предрекали Сяопину быстрый успех - и не ошиблись.

Третьей тайваньской неожиданностью оказалась демократия. Президент Чан Кайши умер в 1975-м, его сын и преемник Цзян Цзинго - в 1988-м, и главой Тайваня стал его заместитель Ли Дэнхуэй.

Ли был полной противоположностью пришедшим с континента националистам-гоминьдановцам, ветеранам антияпонской войны. До 1945-го Тайвань оставался колонией Японии и энергично японизировался. Ли Дэнхуэй окончил университет Киото, служил в японской императорской армии и был типичным выходцем из местных коллаборантских кругов.

Конкуренция на Тайване двух таких разных элитных групп требовала поиска нестандартной формулы их сосуществования. И Ли ее нашел. В 1996-м он устроил первые свободные президентские выборы и победил на них. С тех пор на острове демократия. У власти сменяют друг друга Гоминьдан и Демократическая прогрессивная партия. Нынешняя глава острова Цай Инвэнь - первая женщина-президент Тайваня - избрана от демократов-прогрессистов.

Эксперты полагали, что континентальный Китай, успешно воспроизведя тайваньские экономические реформы, повторит затем и демократическую трансформацию. Но глубоко ошиблись. В XXI веке, особенно начиная с десятых его годов, режим в КНР только ужесточается. Разрыв между континентом и островом растет. Способ сосуществования материка и Тайваня, сложившийся после частичного их примирения в 1970-е, поставлен под вопрос.

Полвека назад Америка установила отношения с КНР и перестала называть Тайвань Китаем. Но не отказалась от военных и торговых связей с ним. Сказался и легендарный рационализм Пекина. Официально там считают Тайвань лишь одной из китайских провинций и удовлетворяются тем, что почти все страны мира в формальном порядке согласны с этой позицией.

На деле же на фактическую независимость острова смотрели сквозь пальцы, установили с ним теснейшие хозяйственные отношения и настаивали только на одном - чтобы он и не думал объявить себя отдельным государством. За любую подобную попытку ему была твердо обещана война. И тайваньцы с этим смирились. Хотя большинство жителей и больше половины политического класса давно уже мечтают отделиться от Китая и объявить остров самостоятельным государством, решиться на это они не могут.

Стоп-кадр видео
"Если дойдет до реальной драки, КНДР будет просто сметена"
Однако в последние годы на континенте явно хотят изменить устоявшиеся правила игры и все чаще говорят о силовом решении. Идейная и политическая пропасть между материком и островом растет. Для Пекина этот ушедший не в ту сторону остров сделался буквально занозой. Но именно поэтому в нарастающем по многим направлениям американо-китайском конфликте Тайвань стал одним из главных объектов открытого противоборства. По тем же причинам в него на тайваньской стороне втягиваются Япония, Корея и часть европейских стран.

Это не первое тайваньское обострение за семьдесят с лишним лет. До сих пор всегда обходилось. И сегодня, вроде бы, обошлось. Но в 2022-м мировая атмосфера накаляется так радикально, что даже на несколько дней вперед что-то прогнозировать трудно.

Виталий Гранкин
2 августа 2022

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659474240


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 июля 2022 года №970
- Предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года рассмотрены в Правительстве
- Государственный советник встретился с президентом Международной Тюркской академии Дарханом Кыдырали
- Качественный состав руководства страны оптимизма пока не вызывает
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Новая пандемия или попытка нажиться на страхе?
- Сарыбел, Туран – новые названия районов
- К 2050 году население Казахстана может превысить отметку в 27 млн
- Партия "AMANAT" возвратила в госсобственность 27,9 тысяч га пастбищ в Костанайской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  