Европа без воды? Гражданам Германии рекомендовали реже мыться и отказаться от мяса

00:15 03.08.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 02.08.2022



Обычная вода становится все более значимым политическим фактором в соседствующих с Россией (Калининградская область) странах Евросоюза. В конце июня во франкоязычном сегменте глобальной сети появилось видео, в котором генеральный директор одной из глобальных корпораций и крупнейшего производителя продуктов питания Nestlé Питер Брабек-Летмат заявил: использование воды должно быть приватизировано и контролироваться элитой. Никто не должен иметь к водным ресурсам свободного и бесплатного доступа.



Через несколько дней после этого, 30 июня, парламент Литвы одобрил введение платы за использование в стране обычной речной и озерной воды. Включая плату за полив огородов. Жители, которые используют воду из рек, озер и других поверхностных водоемов больше 10 куб. м в сутки, теперь должны регистрироваться в специальном реестре Агентства охраны окружающей среды. И вести за свои же деньги учет используемых свыше 10 куб. м объемов воды в сутки, а также платить за всю использованную сверх нормы воду.



Регистрироваться должны и владельцы небольших ГЭС. Расход воды нужно считать в течение месяца, а потом делить результат на количество дней. Нововведение вступает в силу с 1 января 2024 г. Соответствующие поправки к законам были инициированы министерством охраны окружающей среды, но имеют отношение не столько к экологии, сколько к политике "новой нормальности" и т. н. зеленой повестке. Поэтому они сразу вызвали возмущение людей, считающих, что скоро их заставят платить и за воздух.



Почти одновременно с властями Литвы поучить население, как экономить воду, решили в Польше. Во второй половине июля мэрия Варшавы запустила кампанию "Уважайте воду", призывающую жителей сократить потребление воды. Сотни муниципалитетов по всей Польше выступили с призывами ограничить использование воды во время жаркого лета. Среди советов мэрии – предложения закрывать кран во время чистки зубов, пользоваться посудомоечной машиной вместо мытья посуды вручную, выбирать душ вместо ванны, поливать сады и цветы собранной дождевой водой или водой, оставшейся после мытья фруктов и овощей.



При этом мэр польской столицы Рафал Тшасковский уверяет: о дефиците воды речи не идет, просто поляков, которые переживают за отопительный сезон, высокую инфляцию, резкий рост цен, надо научить экономить и воду. Такая же кампания запущена во Вроцлаве. В дополнение к методам, навязанным варшавянам, во Вроцлаве призывают сокращать количество пищевых отходов и покупать меньше одежды (пищевая и швейная промышленность "требуют больших объемов воды").



Пока в Польше людей экономить воду за счет одежды и объедков, уверяя, что ее дефицита не предвидится, Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) предупреждает: уровень Вислы уже опустился к отметке 30 см, что всего на 4 см выше рекордно низкого уровня, зафиксированного в 2015 и 2018 годах. Государственное агентство предупредило: период жаркой и сухой погоды, когда температура в некоторых местах достигала в июне около 38 °C, привел к тому, что более половины территории Польши оказалась перед серьезным риском засухи.



В Варшаве приостановили паромное сообщение. Специалисты сообщают: ситуация еженедельно ухудшается с середины мая и в августе лучше не станет. Последний месяц лета будет достаточно сухим с небольшим количеством осадков. И самое важное - подобная длительная засуха может за несколько месяцев привести к засухе гидрогеологической, глубоко под землей, где забирается питьевая вода для водопроводных сетей.



Аналогичные проблемы в Германии. Еврокомиссия указала, что почти половине территории Евросоюза грозит засуха, которая, вероятно, приведет к снижению урожая. Во второй половине июля немецкий Союз городов и муниципалитетов предупредил о нехватке воды в ряде регионов ФРГ. Из-за аномально высоких температур вырос спрос на воду в промышленности, сельском хозяйстве, в частных домохозяйствах. По словам представителей Союза, полив садов, наполнение бассейнов и установки для полива газонов могут довести инфраструктуру снабжения до предела.



Между тем в Германии до сих пор действует масочный режим (наследство "пандемии"), который усложняет передвижение по городу. К тому же люди потребляют больше воды, чем обычно, – из-за духоты в общественном транспорте. Власти призывают граждан к "фундаментальному переосмыслению того, как следует обращаться с драгоценным водным ресурсом" и размышляют о "лучшем распределении воды". Подумывают о том, чтобы сохранять у себя массы очищенных сточных вод, которые сбрасывают в реки, уходящие в Северное и Балтийское моря.



Другие решения, вроде создания "зеленых климатических оазисов в городах" или замены черного асфальта "более легким", и вовсе кажутся оторванными от жизни. Как следствие, гражданам Германии рекомендовано отказаться от мяса, реже мыться, ездить на велосипеде и понемногу забывать о благах цивилизации.



Между тем в появившемся в начале июля докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания" отмечается, что глобальные меры по искоренению голода и неполноценного питания не дают ожидаемых результатов. В 2021 году число голодающих в мире достигло 828 млн человек. В ООН это и называется "устойчивым развитием".



По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода станет более важным стратегическим ресурсом, чем нефть и газ. Сегодня в мире один человек потребляет в среднем в 2 раза больше воды, чем в 1900 году. Доля таких компаний, как Suez, Veolia, RWE и др., в мировом контроле водных ресурсов возросла с 9% потребителей в 2005 году до 30-40% в 2015 году. Сейчас как минимум треть населения земного шара получает воду от картеля Всемирного банка по контролируемым им ценам, и этот процент растет.



Сегодня в Евросоюзе совокупность объективных факторов (засушливое лето, пожары) и субъективных факторов ("зеленая повестка" как часть "новой нормальности") превращает обычную воду в инструмент политики.