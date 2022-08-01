Стало известно, почему Пекин "проглотил" визит Нэнси Пелоси на Тайвань, - "МК"

00:18 03.08.2022

Стало известно, почему Пекин "проглотил" визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Мнение эксперта: "У США нет таких огромных ресурсов, чтобы спровоцировать Третью мировую войну"



Самолет председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. 3 августа Пелоси проведет переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. О том, почему Китай не предпринял решительных действий, мы поговорили с политологом, президентом "Евразийского Института Молодежных Инициатив" Юрием Самонкиным.







В военных частях Национальной освободительной армии Китая был введен высший уровень боевой готовности. Китайские перехватчики вылетели на боевое патрулирование к опознавательной зоне Тайваня. В результате самолет с Нэнси Пелоси беспрепятственно приземлился в международном аэропорту Тайбэя.



- Почему в Пекине заявляли, что будут "решительно защищать свой суверенитет". А в результате лишь выразили "решительный протест"?



- Потому что это палка о двух концах, - говорит Юрий Самонкин. - Коллективный Запад в лице Соединенных Штатов Америки применяет интересную тактику еще со времен Корейской войны. Действует по принципу: разделяй и властвуй. Отсекает часть единого народа, усиливает там свое влияние для эскалации военного конфликта. Так было в отношении Украины и России. А теперь происходит и в отношении Тайваня. США считают, что на острове должны проводить независимые демократические выборы. Противопоставляют тем самым Тайвань официальной позиции Пекина.



Сейчас Запад любыми путями стремится сохранить свое глобальное лидерство. Не получается в рамках специальной военной операции на Украине, они предприняли попытку растормошить, спровоцировать Китай. Если сейчас пойдет жесткий ответ со стороны Председателя КНР Си Цзиньпиня, встанет вопрос о присоединении Тайваня к Китаю, Запад естественно закрутит очередную информационную "гайку", которую он любит применять в отношении неугодных стран.



Обратите внимание, сейчас идут кадры по телевизионным каналам, как встречают Нэнси Пелоси в Тайбэе. Люди стоят в антиковидных масках с символикой Украины. Какие-то странные совпадения, не правда ли?



- Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси намерена провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.



- Провокация как раз связана с посадкой самолета и какими-то дипломатическими шагами в отношении представителей Тайбэя. Наши западные "партнеры" пошли ва-банк. Предприняли попытку проверить на прочность Китай. Такую тактику они применяли и во время Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, и во время начала государственного переворота на Украине в 2014 году. Ничего не меняется.



Сейчас, на мой взгляд, Китай выдерживает сильную, спокойную дипломатическую позицию. И, так или иначе, как мне кажется, думает о возвращении Тайваня, но с позиции опыта Гонконга. Когда там шли массовые протесты против усиления влияния Пекина в автономном округе, но китайская дипломатия выдержала.



Американцы сейчас пытаются, с одной стороны, бить нас через Украину, поставляя все новое вооружение. С другой стороны, действуют против Китая. Но у них нет таких огромных ресурсов, чтобы спровоцировать Третью мировую войну.



- В Китае обсуждают розовый костюм Нэнси Пелоси. В Поднебесной считается, если женщина одевается розовое в столь "взрослом" возрасте - это проявление несерьезности.



- Так и есть. Даже не считая костюма, этот визит- проявление несерьезности, недальновидности. Неприятно смотреть, когда официальные дипломатические лица, первые чиновники государства облачаются в костюмы, не соответствующие имиджу. На мой взгляд, это просто клоунада.



Светлана Самоделова