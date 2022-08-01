В условиях санкционной войны Индия расширяет торгово-экономические связи с Россией

00:25 03.08.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



В обход запрета на импорт российской нефти на территорию Европы



Сегодня российская статистика перестала публиковать оперативные данные по внешней торговле и международным инвестициям (в том числе по их географической структуре), но по косвенным признакам можно заключить, что торгово-экономические связи России переориентируются с Запада на Восток. И под восточным направлением имеется в виду, прежде всего, Китай.



Пекин заявил, что он не поддерживает санкции против России. Внешнеторговый оборот между Китаем и Россией по итогам первых двух кварталов текущего года, как следует из китайской статистики, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост был обеспечен российским экспортом в Китай. Причем за счет нефти, исключительно за счет ее удорожания. А вот российский импорт из Китая сильно просел.



Никто не спорит, что мы должны искать различные способы поддержания и наращивания наших торгово-экономических отношений с Китаем, но делать ставку только на него не стоит. С моей точки зрения, на сегодняшний день явно недоиспользован потенциал такого нашего партнера, как Индия, которая является третьей экономикой мира. Вот оценочные данные МВФ по доле ведущих стран в мировом ВВП по итогам прошлого года (%): Китай – 18,62; США – 15,74; Индия – 6,90; Япония – 3,84; Германия – 3,32; Российская Федерация – 3,07.



А теперь посмотрим, какой была географическая структура внешней торговли России в прошлом году. Ведущим торговым партнером был Китай. Внешнеторговый оборот России и Китая составил 140,71 млрд долл., или 17,9% всего товарооборота Российской Федерации. В первой десятке торговых партнеров мы видим такие страны, как Германия (7,3%), Нидерланды (5,9%), Белоруссия (4,9%), США (4,4%), Турция (4,2%), Южная Корея (3,8%), Великобритания (3,4%), Казахстан (3,3%), Франция (2,8%).



А Индия только на 13-м месте (после Польши и Японии). Ее товарооборот с Россий составил в прошлом году 13,56 млрд долл. с долей, равной 1,7%.



Налицо явное несоответствие уровня российско-индийской торговли экономическому потенциалу Индии, причем страны, которая является нашим соседом, членом группы БРИКС и ШОС. На протяжении всей истории российско-индийских отношений они были добрососедскими, но сейчас Запад делает все возможное, чтобы сделать Индию своим союзником. В 2007 году появилось международное объединение Quad, участниками которого являются США, Япония, Австралия, Индия. На саммите Quad 24 мая в Токио было видно, как три участника встречи (президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Японии Фумио Кисида) мягко затягивают индийского лидера Нарендру Моди в свою компанию.



В конце мая Вашингтоном было обнародовано решение об учреждении Индо-Тихоокеанской экономической структуры (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Ее целями объявлены укрепление глобальных цепочек поставок, инфраструктура, декарбонизация и борьба с коррупцией. Партнерами США по инициативе стали 12 стран: Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Как видим, здесь есть Индия, но нет ни России, ни Китая.



Против Китая Индию даже не надо заставлять дружить: отношения двух стран традиционно напряженные. А вот заставить Индию дружить против России вряд ли получится. Нью-Дели предпочитает военную независимость и в международном военно-техническом сотрудничестве проводит курс на поддержание баланса между странами Запада и Россией.



По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, на начало сего года объем портфеля заказов на поставку российского оружия Индии составил около 15 млрд долл., а за все годы существования РФ сумма оружейных заказов Индии оценивается в 70 млрд долл. Несмотря на сильное неудовольствие Вашингтона, в 2018 году между Москвой и Нью-Дели была заключена сделка на 5,43 млрд долл. на покупку пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 для ВВС Индии. И это несмотря на то, что годом раньше Конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который налагает экономические санкции на страны, покупающие российскую военную технику. Хочешь не хочешь, а Вашингтону приходится закрывать глаза на нарушение Индией санкционного режима против России. Индия нужна американцам как союзник.



В декабре 2021 года Россия начала поставки в Индию ракетных систем С-400 "Триумф", прошли переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди. А тогдашний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия может стать первой в списке иностранных государств на покупку новейших ракетных систем С-500.



Москва и ряд ее крупных торговых партнеров (Пекин, Анкара, Тегеран и др.) давно говорят о необходимости дедолларизации расчетов по взаимной торговле. И о переходе на расчеты в национальных валютах. Примечательно, что Россия в торговле с Индией на этом направлении продвинулась заметно дальше, чем в торговле с Китаем. Так, в поступлениях по экспорту России в Китай на российский рубль в 2021 году пришлось 8,3%, а в поступлениях по экспорту России в Индию этот показатель составил 53,4%. В оплате российского импорта из Китая на рубль пришлось лишь 4,1%. А в оплате импорта из Индии – 16,0%.



Санкционная война против России нанесла удар по российско-индийской торговле. В начале марта стало известно, что около 500 млн долларов платежей по поставкам товаров между нашими странами заблокированы системой СВИФТ. Это дало импульс к полному переходу во взаимной торговле на национальные валюты и к прямым расчетам через российские и индийские банки.



В санкционной войне Индия оказалась среди немногих стран, которые нарастили закупки российских товаров. Это в первую очередь нефть. В мае 2022 года Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но еще уступая Ираку. В мае импорт нефти в Индию составил 4,98 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2020 года.



Индия также скупает огромные объемы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы. Закупки угля и сопутствующих товаров с 27 мая по 15 июня 2022 года выросли более чем в шесть раз по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили 331 млн долл. За указанный промежуток времени объем торговли нефтью между Россией и Индией вырос более чем в 31 раз – до 2,22 млрд долл.



В июне 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиков фосфорных удобрений в Индию. Российская компания "ФосАгро" поставляет свою продукцию в Индию по цене 920-925 долл. за тонну, что ниже цен на удобрения из Китая, Саудовской Аравии, Марокко и Иордании



Растут также поставки товаров из Индии в Россию. После того как некоторые западные компании покинули Россию, многие индийские фирмы закрепляются на освобождающемся рынке. Прежде всего, это продовольственные товары и бытовая химия. Пока российским гражданам мало известны такие индийские бренды, как Vermisheli и Everest (диапазон продовольственных товаров от макаронных изделий и до специй), Nafed (крупы), Sundrop (масла), Baggrys (овсяные хлопья), Girnar (чаи), Elan Vital (сладости и печенья без содержания сахара и глютена) и др. В области одежды это индийские бренды Flying Machine, Peter England, Allen Solly, Van Heusen. Они способны заместить ушедшие из России Zara и H&M. Индийские потребительские товары имеют вполне европейскую упаковку и более привлекательное соотношение цена / качество.



Известные индийские фармацевтические компании рассчитывают расширить свое присутствие на российском рынке. Планируют выйти на российский рынок индийские компании, производящие электронику и бытовую технику, среди них – Micromax, выпускающая смартфоны, и Intex.



В Индии имеется громадное количество малых и средних компаний. Таких компаний, которые не завязаны на рынки США, Европы и других недружественных для России стран. Они не боятся вторичных санкций. В этом одно из главных отличий Индии от Китая, у которого торговые отношения с Россией находятся в руках крупных корпораций, одновременно работающих на американском и европейском рынках.



Кстати, сейчас руководством Индии отрабатывается еще одна схема закупок российской нефти. Ряд европейских компаний заключили с "Лукойлом", "Роснефтью" и другими российскими нефтяными компаниями соглашения на поставку нефти. Здесь есть нюанс. Санкции запрещают импорт российской нефти не вообще, а на территорию Европы. Импортные контракты можно будет исполнять в случае, если поставки будет переориентированы на другие территории. Индийские власти и бизнес сейчас как раз и ведут переговоры с европейскими трейдерами о переориентации российской нефти на рынок Индии. Источник - Фонд стратегической культуры

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