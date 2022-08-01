Качественный состав руководства Казахстана оптимизма пока не вызывает, - Данияр Ашимбаев

00:30 03.08.2022

Качественный состав руководства страны оптимизма пока не вызывает

Данияр Ашимбаев: Рейтинг правящей элиты от центра"Стратегии" по итогам II квартала любопытен тем, что в первом полугодии произошла серьезная перезагрузка правящей элиты



Данияр Ашимбаев, 1 августа 22



Рейтинг правящей элиты от центра"Стратегии" по итогам II квартала любопытен тем, что в первом полугодии произошла серьезная перезагрузка правящей элиты.

Последнее исследование проводилось по итогам III квартала прошлого года и на сегодня более трети представленных в нем лиц покинули свои места.

Опрос традиционно проводился по таким критериям, как "авторитетность", "эффективность" и "перспективность".

Понятно, что сегодня эти критерии применимы с большой натяжкой.

Многие новые кадры толком не известны ни общественности, ни экспертам. Уход старой гвардии привел к тому, что понятие "авторитетность" во многом обнулилось - их преемники ее просто не успели наработать. То же касается и перспективности - отсутствие системного видения качества обновленной элиты не дает серьезного представления о ее будущем.

Поэтому были применены другие критерии с упором не на личность, а на должность (понятия, конечно, в наших условиях достаточно смешанные, но позволяют больше оценить качество элиты через призму результатов ее работы).

Вновь был введен критерий информационной открытости - важный фактор узнавания и привыкания общества к руководству страны. Тут надо отметить, что министры и акимы в большинстве своем ведут себя как чиновники, а не как политики. Исключениями являются госсекретарь Ерлан Карин, спикеры палат парламента Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов, а также министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Но в целом оценки и состояния дел в отраслях, и эффективности работы на данном этапе очень низкие. Средний балл эффективности 53 лиц - 2,9. И это не по 5-ти, а по 7-балльной шкале! По 5-балльной шкале это чистая "двойка".

Топ списка по эффективности выглядит так:

1. Карин Е.Т.

2. Ашимбаев М.С.

3. Кошанов Е.Ж., Тлеуберди М.Б.

4. Годунова Н.Н.

5. Аймагамбетов А.К.

6. Нуртлеу М.А.

7. Казыхан Е.Х.

8. Бектенов О.А., Сагимбаев Е.А.

9. Балаева А.Г., Мурзалин М.К., Мусин Б.Б.

10. Жумангарин С.М.

11. Досаев Е.А.

12. Сулейменов Т.М.

13. Гиният А., Исабеков С.С., Койшыбаев Г.Т., Пирматов Г.О., Элиманов Ж.К.

Невооруженным взглядом видно, что никто из руководства правительства, включая премьера и его замов (кроме главы МИД Тлеуберди), не набрал 3 баллов. Алихан Смаилов - на 28-м месте. А ведь его предшественник в осеннем рейтинге был 10-м. Выше премьера оказался даже глава его канцелярии.

Судя по постоянной критике в адрес правительства, перспективы его осенью выглядят крайне удручающими. Кстати, очень низкие рейтинги и 2 важных представителей президентского блока - омбудсмена Азимовой и главы АСПИР Иргалиева. Они в пятерке аутсайдеров. Ниже всех - министр науки и высшего образования Саясат Нурбек; экспертная среда негативно оценила его назначение.

Зато работу президентской администрации эксперты оценили намного выше (кроме зама по правовой работе Жиенбаева, который слишком уж держится в тени во время обсуждения важных вопросов конституционной реформы). Впрочем, такой же балл у министра юстиции Мусина.

В общем, качественный состав руководства страны оптимизма пока не вызывает.