Пекин и Вашингтон не готовы воевать из-за Пелоси. Китайские и американские авианосцы лишь взбаламутили воду вокруг Тайваня, - НГ

00:46 03.08.2022

Владимир Скосырев

2 авг. 22



Американцы решили потрепать нервы председателю КНР Си Цзиньпину, не подтверждая, посетит ли Тайвань спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Игра могла кончиться плохо, ведь две державы держат в соседних акваториях военные корабли и проводят учения ВВС. Но желания воевать нет. Косвенное подтверждение – обращение Си к Отделу единого фронта ЦК КПК с призывом завоевывать умы и сердца тайваньцев. Это означает, что ставка делается на мирное воссоединение острова. В то же время в ответ на провокацию США Пекин может усилить поддержку КНДР и РФ.



Наверное, вояж Пелоси войдет в историю дипломатии как пример двойной игры с целью выведать, какие силы потенциальный противник готов пустить в ход.



Самолет Пелоси преземлился на Тайване в 17.42 по московскому времени. Сама спикер, одетая в медицинскую маску, сфотографировалась у трапа со встречавшими ее тайваньскими официальными лицами.



По дипломатической линии реакция Пекина была однозначной. Министр иностранных дел Ван И сказал, что США хотят создать инцидент в Тайваньском проливе. С другой стороны, представитель дипломатического ведомства внесла успокоительную ноту, заявив, что стороны поддерживают контакт.



Контакт, безусловно, важен. Ведь обе державы сосредоточили в водах Тихого океана немалые силы. Госсекретарь США Энтони Блинкен повторяет, что виноват Пекин, он-де безосновательно раздувает напряженность: спикер Палаты представителей имеет право посетить Тайвань.



Между тем в беседе с "НГ" научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин отметил: "Поездка Пелоси нарушает ряд документов, подписанных двумя странами. Первый – коммюнике 1978 года, когда устанавливались дипломатические отношения. Там ясно написано, что впредь все отношения между США и Тайванем будут неофициальными. Пелоси – третий по иерархии человек в политическом руководстве США. Поэтому ее нельзя представить как неофициальное лицо. Естественно, реакция Китая острая. Возможны временный отзыв посла или ноты протеста. Китайцы будут проводить еще более антиамериканскую политику, может быть, даже больше поддерживать КНДР или Россию.



Вряд ли дело дойдет до войны. Это никому не выгодно. Конечно, китайские журналисты писали, что нужно установить контроль над воздушным пространством Тайваня. Но это высказывания отдельных лиц, не государства, и способ оказать давление на позицию противоположной стороны, а не подготовка к военным действиям. Скорее всего Китай будет еще больше отдаляться от США по разным направлениям и сближаться с оппонентами США на международной арене".



Зачем же специально раздражать Китай? Возможно, тут имеют место внутриполитические факторы. Демократы хотят показать, что проводят не менее жесткую линию по китайскому вопросу, чем экс-президент Дональд Трамп, чем республиканцы, заключил Лукин.



В связи с этим не может не привлечь внимания сообщение Reuters о том, что сейчас в море к востоку от Тайваня находится американский авианосец Ronald Reagan. Его сопровождают крейсер с управляемыми ракетами и эсминец. Также поблизости находится десантный корабль Tripoli.



По сведениям тайваньской газеты China Times, два китайских авианосца – "Ляонин" и "Шаньдун" – вышли в море. Мало того, китайские боевые самолеты во вторник летали над средней линией в Тайваньском проливе, разделяющей остров и материк. Такие же маневры на воде неоднократно совершали военные корабли КНР. По сведениям других СМИ, Тайвань в ответ поднимал в воздух истребители Mirage.



Любопытно, но на самом острове обнаружились активисты, выступающие в отличие от правительства Тайбэя против визита Пелоси. Они пришли с плакатами "Уезжай!" или "Отвратительная американка" к помещению, где размещена Американо-тайваньская ассоциация. Участников протеста было немного, но очевидно, что люди, сочувствующие Пекину, на острове есть. Именно на них делает ставку КНР. Недаром генсек КПК Си Цзиньпин провел учебное заседание с сотрудниками Отдела единого фронта ЦК партии. Задача отдела – работать с беспартийными. Си призвал их активизировать работу с патриотическими элементами на Тайване, в Гонконге и за рубежом. Это может служить еще одним свидетельством, что ставка сделана не на присоединение силой, а на мирное воссоединение острова.