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Саакашвили меняет политику на свободу, - Юрий Рокс
06:05 03.08.2022

02.08.2022

Между властями Грузии и экс-президентом может быть заключено соглашение
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
Михаил Саакашвили опять оказался в центре всеобщего внимания.
Власти Грузии не верят в то, что экс-президент Михаил Саакашвили, согласно сообщениям его адвокатов и близких, уходит из политики. Об этом напрямую заявили несколько представителей правящей "Грузинской мечты", в том числе ее председатель Ираклий Кобахидзе. По их мнению, это очередной трюк Саакашвили, рассчитанный на то, чтобы как-нибудь вырваться из заключения.
Ираклий Кобахидзе, утверждая, что Саакашвили в очередной раз что-то замышляет, ссылается на формального председателя "Национального движения" (НД) Нику Мелия, который проговорился, назвав действия экс-президента "стратегией собственной защиты". Из слов Мелия следовало, что сообщения об уходе экс-президента из политики направлены именно на то, чтобы усыпить бдительность властей, и что это сформированная линия защиты интересов заключенного.

"Мелия выдал тактику адвокатов Саакашвили. Так что это простой тактический маневр, который понятен даже детям. Интересно, почему секрет выдал формальный председатель НД Никанор Мелия? Наверное, внутри этой партии серьезный раскол и поляризация", – считает Кобахидзе. Что же касается возможного лечения Саакашвили за рубежом, то Кобахидзе заявил, что общество утомила эта тема. Председатель ГМ сказал, что в стране около 10 тыс. заключенных и все они должны пользоваться одинаковыми правами.

Разговоры об уходе Михаила Саакашвили из грузинской политики начались несколько дней назад. Его сын Эдуард после встречи с отцом неожиданно заявил журналистам, что приезд экс-президента в Грузию был ошибкой. "Я знаю, что были люди, которые советовали ему воздержаться от поездки, и, как показало время, они были правы", – сказал Эдуард Саакашвили. Он также сообщил, что экс-президент устал от грузинской политики, перестал ею интересоваться и ограничивает себя только лишь информацией вокруг Украины.

Спустя несколько дней это же, по сути, повторил бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе. Он проведал Саакашвили в клинике "Вивамед", в которой экс-президент проходит лечение. По словам Вашадзе, они беседовали об Украине, отставке правительства в Италии, затрагивали другие темы, кроме вопросов, связанных с Грузией. "Это его перестало интересовать… Сейчас он больше занят проблемами своего здоровья. Экс-президента надо отправить на лечение за рубеж. Это очевидно. Над этим работает немало людей на международном уровне", – заявил Вашадзе. По его словам, если Саакашвили действительно решил уйти из грузинской политики, то это очень многое изменит для "Национального движения", а в истории Грузии закроется значительная глава.

С тем, что даже временный уход Саакашвили из грузинской политики смешает существующие расклады, согласен представитель оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. "Власть не сможет использовать его фигуру в качестве пугала. "Грузинская мечта" не сможет больше акцентировать внимание электората на "страшном" возвращении во власть Михаила Саакашвили. Уменьшится поляризация. Но это решать именно Саакашвили, который остается пленником властей", – заявил Манджгаладзе.

Лидер еще одной оппозиционной партии, "Граждане", Алеко Элисашвили убежден, что разговоры об уходе Саакашвили из политики являются признаком того, что между ним и властями готовится сделка. "Он пообещает не вмешиваться во внутренние дела Грузии, а власть разрешит ему уехать за рубеж лечиться", – сказал Элисашвили. Он называет такой ход событий полезным и для "Национального движения", в котором после ухода Саакашвили может начаться процесс партийного оздоровления.

Свою точку зрения Элисашвили объяснил тем, что Саакашвили не является лидером будущей Грузии, более того, он исчерпал себя как политик на родине и, по сути, стопорит политические процессы, что играет на руку властям. "От того, что Саакашвили перестанет вмешиваться в местную политику, выиграют все – и власть, и оппозиция, и народ", – резюмировал Элисашвили.

Напомним, что Михаил Саакашвили, объявленный в розыск властями Грузии за ряд правонарушений, нелегально вернулся на родину 29 сентября 2021 года. Спустя несколько дней об этом стало известно, и экс-президент был задержан и доставлен в тюрьму города Рустави. К уже возбужденным против него делам добавилось еще одно – незаконное пересечение границы. По нескольким эпизодам грузинский суд ему уже вынес обвинительные заключения и приговорил в общей сложности к восьми годам лишения свободы. Сегодня в суде рассматривается его дело о хищении 9 млн лари (чуть больше 3 млн долл.) из государственного бюджета. По состоянию здоровья Саакашвили отказывается присутствовать на заседании суда, поэтому процесс был отложен до 20 сентября.

Источник - НГ
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