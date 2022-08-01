 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дело о смерти казахстанки в Грузии: суд вынес приговор
06:36 03.08.2022

В Нур-Султане завершился процесс по делу погибшей в прошлом году в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой. Суд вынес приговор Мурату Мейрбекову, передает корреспондент Zakon.kz.
Дальнего родственника Асель Мурата Мейрбекова обвиняли в торговле людьми и изнасиловании.

Суд приговорил признать Мейрбекова Мурата Бахытовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120, п. 2 ч. 4 ст. 128 Уголовного кодекса РК "Торговля людьми" и назначить наказание по ч. 1 ст. 120 УК "Изнасилование" пять лет и три месяца лишения свободы и по п. 2 ч. 4 ст. 128 Уголовного кодекса РК – 11 лет и три месяца лишения свободы. Путем частичного сложения окончательно назначить 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор может быть обжалован либо на него может быть подано ходатайство прокурора в течение 15 суток со дня оглашения приговора.
Судья Кыдырбек Алхожаев
Срок отбывания наказания Мейрбекову, по его словам, будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей с 15 мая 2021 года из расчета один день за один день.

В основу обвинительного приговора положены не только показания подсудимого, но и потерпевших, свидетелей, экспертные заключения и объективные доказательства по делу. Установлено, что Мейрбеков совершил особо тяжкое преступление на территории Республики Грузия по факту изнасилования и торговли людьми. Его вина в совершении преступления нашла полное подтверждение.
Судья Кыдырбек Алхожаев
Суд также частично удовлетворил гражданский иск в пользу родителей Асель – Айсулу Айтпаевой и Алтая Айтпаева: суд решил взыскать с Мурата Мейрбекова в счет компенсации морального вреда по 5 млн тенге каждому.

17 мая мать Асель Айтпаевой заявила, что ее дочь убили.

27 мая сторона подозреваемого высказала свое мнение.

Мадина Мамырханова

Источник - Zakon.kz
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