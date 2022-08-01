В Киргизии хотят снять художественное кино про жизнь и подвиги действующего президента

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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06:40 03.08.2022

Продюсер "Семетея" планирует снять фильм про Атамбаева и Жээнбекова
29 июля 2022 - Бакыт Басарбек

Продюсер "Семетея" планирует снять фильм про Атамбаева и Жээнбекова

Продюсер и сценарист Омурзак Толобеков известен зрителям своими кинолентами не только на родине, но и за рубежом. Например, такими фильмами, как "Президент и бомж", "Любовь миллионера", "Революция отменяется", где снимались известные российские артисты Лев Прыгунов, Бари Алибасов и Александр Панкратов-Черный. Теперь он заканчивает работу над кинокартиной "Семетей - сын Манаса". Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что он намерен снять фильм и про Атамбаева и Жээнбекова. Редакция vb.kg обратилась к Омурзаку Толобекову по этому поводу, а также задала ему ряд вопросов.

Омурзак Жолдошевич в СМИ и соцсетях появилась информация, что вы собираетесь снимать фильм про политическое столкновение Атамбаева и Жээнбекова. Правда ли это?

Как вы знаете после того, как закончились съемки фильма "Семетей - сын Манаса", мы представили его прокатчикам Турции и России. Как только пройдем все согласования, дай бог, покажем этот фильм в конце сентября широкой общественности.

После "Семетея" мы планировали экранизировать третью часть эпоса "Сейтек", но из-за трудностей съемок такого жанра, как эпос, решили пока отложить эту идею. Потом нас заинтересовал роман "Сломанный меч", но потом мы вдруг поняли, что произошедшие события из этого произведения встречаются и в наши времена. То есть вы помните, как не помышлявшего никогда о власти и никому не известного пастуха Шералы Нузуп-бий сажает на престол Кокандского ханства. Сам же, при этом, намереваясь править страной. Заканчивается это тем, что Шералы приказывает убить Нузупа. Аналогичная ситуация произошла у Атамбаева и Жээнбекова и поэтому мы поняли, что не обязательно уходить вглубь истории. Все похожее произошло совсем недавно.

Практически, такой же вариант событий произошел и в соседнем Казахстане, где Токаев низверг своего патрона и покровителя Назарбаева с трона и теперь повсеместно имя элбасы стирается и предается забвению.

В нашем же случае противостояние Жээнбекова и Атамбаева закончилось тем, что последний попал в тюрьму. Мне, кстати, еще до этого предлагали снять четвертую часть фильма "Президент и бомж" и отразить в нем историю Атамбаева и Жээнбекова. Так что теперь мы постараемся осуществить нашу идею.

Продюсер "Семетея" планирует снять фильм про Атамбаева и Жээнбекова

В окружении Атамбаева и Жээнбекова были интересные лица. Их персонажи появятся в вашем фильме?

Короля делает свита. Поэтому такие персонажи как Икрам Илмиянов, Асылбек Жээнбеков, Раим Матраимов, Сапар Исаков, Фарид Ниязов, а также Омурбек Бабанов обязательно должны будут появиться в фильме.

Вы же понимаете, что насколько вы изобразите обоих бывших президентов, настолько вас будут критиковать сторонники как Атамбаева, так и Жээнбекова. Особенно если вы примете чью-либо сторону.

Сторонники Атамбаева говорят, что Соке предал своего покровителя. Сторонники второго заявляют, что Соке поставил интересы народа выше дружбы.

Мы же хотим в своем фильме изобразить ситуацию объективно и беспристрастно. Пусть история и зрители сами рассудят и дадут свою оценку.

То есть ваш фильм закончится тем, что Жээнбеков сажает в тюрьму Атамбаева?

В кино часто реальные сюжеты авторы фильма меняют на свое усмотрение. Потому это и называется художественное творчество. В нашем фильме концовка напрашивается сама собой - народ освобождает Садыра Жапарова из тюрьмы и ставит его во главе государства.

В вашем фильме будет только про политический конфликт?

Не совсем. Конечно же мы постараемся осветить в фильме и жизнь простых людей, особенно в том плане, как на них отразились все эти события.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659498000


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