"Случайный пост" Медведева довел правящую "элиту" Казахстана до настоящей истерики, - Айнур Курманов

06:51 03.08.2022 02.08.2022 Алма-Ата



Айнур Курманов



Пост, появившийся утром во вторник на 10 минут на странице Дмитрия Медведева "ВКонтакте", вызвал нешуточную реакцию в СМИ и социальных сетях Казахстана. Наибольшую активность, как и следовало ожидать, проявили провластные блогеры и политики.



Напомним, речь идет о публикации на странице экс-президента России, где Казахстан был назван "искусственным государством" и говорилось, что после "освобождения Киева и всех территорий Малороссии", Россия пойдет отвоевывать другие свои земли.



Пост, появившийся утром во вторник на 10 минут на странице Дмитрия Медведева "ВКонтакте", вызвал. нешуточную реакцию в СМИ и социальных сетях Казахстана. Наибольшую активность, как и следовало ожидать, проявили провластные блогеры и политики.



Напомним, речь идет о публикации на странице экс-президента России, где Казахстан был назван "искусственным государством" и говорилось, что после "освобождения Киева и всех территорий Малороссии", Россия пойдет отвоевывать другие свои земли.



Несмотря на то, что помощники Дмитрия Медведева уже сообщили, что его страница была взломана, это не остановило штатных и профессиональных русофобов всех мастей. Первым отреагировал, как уже всем известно, Азат Перуашев, глава праволиберальной парламентской партии "Ак жол" ("Светлый путь"), члены которой постоянно ратовали за переименование всех русских названий городов и принятие закона о "голодоморе".



В этот раз он разразился истерикой о том, что в ответ Казахстан мог бы потребовать у России возврата дани за 500 лет как данника Золотой Орды, но не делает этого. Поэтому такие выражения об искусственности казахстанского государства несправедливы.



Подобные словесные излияния номинального руководителя марионеточной партии были продиктованы животным страхом правящей элиты, который и ретранслировался через этого политика, выдвинутого еще Назарбаевым.



Выразилось это в следующем его выражении:



"Появление таких вбросов – уже не шутки. Это не "словесный понос" несдержанных телеведущих или отдельных местечковых депутатов. Речь об экс-президенте соседней страны, то есть о персоне, вроде бы с большим политическим опытом".



При этом акжоловцы клятвенно пообещали добиться от МИД и правительства официального реагирования на пост экс-президента России, но данные потуги оскорбленных парламентариев натолкнулись на логику чиновников внешнеполитического ведомства, которым попросту нечего было сказать по подводу данного поста, который был убран со страницы в течение 10-ти минут.



Так, глава пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров несколько охладил горячие головы, признав, что у Нур-Султана попросту нет возможных рычагов воздействия на Москву.



"‎Вы хотите, чтобы мы прокомментировали удаленный пост? Может, дождемся комментариев от них и не будем бежать впереди паровоза? Если пост удален, то ждите объяснений от него сперва. Если ничего не будет, тогда обращайтесь к нам", – ответил на запрос журналистов и депутатов Смадияров.



Тем временем отреагировали "цепные псы" Акорды – придворные национал-патриоты. Так, деятель национал-экологического движения "Антигептил" Мухтар Тайжан, заявлявший неоднократно об уходе из политики, вдруг осмелел и заговорил о необходимости прихода к власти истинных радикальных националистов. Видимо, себя имел ввиду.



Нацик Мухтар Тайжан во время Майдана в Киеве



"‎Смогут ли наши власти адекватно отреагировать, сомневаюсь. Там собрались слабые и трусливые люди, так как последние 20 лет туда отбор шел по другим качествам – лояльности Назарбаеву и его семье и подхалимажу начальству. Нужна смена элит, у руля власти вместо компрадоров и приспособленцев должны встать националисты в правильном понимании этого слова – патриоты Казахстана", – пишет на своей странице в фейсбуке Тайжан.



Другой нацик – Арман Шораев, бывший в политсовете правящей партии Нур-Отан, возглавлявший телеканал КТК, работавший в главном государственном телеканале "Хабар", являвшийся в одной из кампаний начальником предвыборного штаба Нурсултана Назарбаева, и ближайший соратник старшей дочери Елбасы Дариги традиционно и ожидаемо обвинил Россию в многолетнем геноциде казахского народа. Якобы в течения 300 лет колонизации со стороны Москвы погиб цвет нации.



"Вы пытались истребить мой народ, вы убивали его, морили голодом, миллионами, сотнями тысяч, но мы выжили, мы выстояли. Я могу сказать, все твои страшилки – хрень собачья", – истерит Шораев.



В конце он буквально требует от властей принятия скорейших мер в отношении Дмитрия Медведева:



"Я думаю, что здесь наша Генпрокуратура, наше Министерство иностранных дел должно сделать все, чтобы этот идиот принес извинения. A то, что его якобы взломали – это все бред "сивой кобылы".



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Другие провластные издания, как например Arbat.media, попытались и вовсе представить Дмитирия Медведева алкоголиком, повторив сплетни московских либералов, опустившись до личных оскорблений.



"Стоит отметить, что в социальных сетях и СМИ уже годами говорят об алкоголизме Медведева. Российский политолог Станислав Белковский в интервью изданию "Гордон" говорил, что алкогольная зависимость бывшего премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева стала одной из причин его отставки", – пишет издание в статье под красноречивым заглавием: ""Сосед-алкаш": что говорят в Казахстане о скандальном посте Медведева".



К слову, ирония в том, что сам Белковский тяжело болен алкоголизмом.



Другие окололиберальные казахстанские издания как The-village-kz.com и Esquire.kz привели мнения Ксении Собчак и блогера Ильи Варламова, но в названиях статей также упомянули о провокационности поста. Другое статусное издание "Караван", принадлежащее Дариге Назарбаевой и входящее в ее медиа-холдинг, также ограничились сухим перечислением произошедшего события, но привели слова Токаева на Санкт-Петербургском форуме в июне, которое теперь тиражируется всеми официальными казахстанскими СМИ.



"А еще в июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Касым-Жомарт Токаев сообщил, что у него есть "некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов в адрес Казахстана", которые президент назвал некорректными и неточными. Также он заявил: "Все розни наносят ущерб нашим народам и самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, "на чью мельницу воду льют" вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране", – пишет "Караван".



На этом фоне были и трезвые голоса некоторых популярных блогеров. Так, журналист газеты "Время" Михаил Козачков, имеющий в телеграме свой телеграм канал с 78 тысячами подписчиков, указал, что страна погрязла в социально-экономических проблемах и конфликтах, которые игнорируются чиновниками. И попытка на информационной волне развенчания Медведева их замолчать – не получится.



"На самом деле, у нас внутри страны проблем хватает и безо всяких Димонов. Если копнуть поглубже, то в каждом регионе есть свои горячие точки, но власти их упорно не замечают. Вот, например, в Алматы больше 15 лет не могут разобраться, кому принадлежит целый жилой комплекс, построенный в элитном районе города. Люди купили там квартиры за огромные деньжища, но получить жилье не могут до сих пор", – пишет блогер.



А некоторые провластные блогеры по указанию сверху выбрали другую тактику, а именно ответного шантажа и намеков, что Нур-Султан не будет участвовать в совместных индустриальных проектах. Так, политолог, ранее связанный с западными фондами, и ярый защитник американских военно-биологических лабораторий на территории Казахстана Марат Шибутов призвал отказаться от сотрудничества с Росатомом в деле строительства АЭС на юге республики.



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"Плюс не сильно понятно, как "Росатом" будет строить АЭС при санкциях ЕС и США на промышленное оборудование – в первую очередь, нет поставок станков с ЧПУ и запчастей к ним, что ставит под удар все технологические мощности, плюс под санкциями поставки трансформаторов, электроники, вентиляторов, кабелей, холодильных установок и еще сотен видов промышленной продукции.



Конечно, потенциальным клиентам "Росатома" со стороны корпорации хотелось бы услышать какие-то ответы на эти вопросы, но пока одно молчание. Хотя думаю, тем же узбекам ответы нужны уже прямо сейчас – такие большие проекты не должны иметь риски срывов. На этом фоне южнокорейские и китайские компании, которые строят АЭС, выглядят уже несколько предпочтительней", – пишет политолог и блогер по совместительству.



Фактически данный выпад надо рассматривать именно как неформальный ответ Москве через ручного "политолога", озвучившего недовольство Нур-Султана.



Вообще, данная история со "случайным постом" Медведева оказалась вольно или невольно могучим сигналом компрадорской и продажной правящей элите Казахстана, решившей сыграть на стороне Запада, и которая уже не может его игнорировать. Самое смешное, что власти РК не могут даже ничего официально сказать в ответ, так как нет никакого реального повода, и вынуждены использовать своих придворных нациков, "политологов" и "блогеров" для выражения своего страха и ненависти к России. Источник - politnavigator.net

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