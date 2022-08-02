Казахстан. В 40% сел по-прежнему нет центрального водопровода

11:36 03.08.2022

96% казахстанцев обеспечены питьевой водой – такие данные озвучил министр национальной экономики Алибек Куантыров, сообщает корреспондент "Хабар 24".



Заявление главы ведомства вызвало вопросы в обществе, ведь жалоб на отсутствие водоснабжения меньше не становится.



Оказалось, министр имел в виду численность населения. То есть почти все казахстанцы получают воду в той или иной степени: через колодцы, подвоз или собственные скважины.



Однако 40% сел по-прежнему не имеет центрального водопровода.







Даурен Жамбайбек, директор Департамента регионального развития МНЭ РК: - Водоснабжение там… Если есть местное месторождение, то хорошо. Если нет, то люди оттуда уезжают. У нас каждый год сколько-то сел упраздняется.



Провести воду во все населенные пункты страны попросту невозможно, да и незачем, убеждены в Министерстве нацэкономики. Рациональнее переселять людей в села покрупнее, чем подводить к ним инфраструктуру, считает эксперт.