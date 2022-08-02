Мы живем в мире, которым управляют идиоты.., - Иван Охлобыстин

11:42 03.08.2022

Мы живем в мире, которым управляют идиоты

случится может все что угодно

Иван Охлобыстин



Так-с что на повестке? А а! Шольц вдруг похвалился, что отправляет на Украину оружие, которого нет даже у Германии.



Вопрос: почему нет?



Или Шольц зачудил на нервной почве. Или это называется - испытание и проводится на удаленном от жилых районов полигоне. Вдруг рванет "неиспытанное", и дома, а то и квартала нет?! А то и района, а то и области?



Странно легко немцы оружием делятся. Не по-немецки как то?



Нет, с экономической стороны, все понятно. Импорт, экспорт. Так и должно быть. У меня у самого, среди прочих и немецкое ружье есть.



Но там же деньги. А у свидомых какие деньги? Разве что за них Америка заплатила?



Может Бидон перед сном в туалете отдал двусмысленное распоряжение относительно тактического, ядерного оружия друзьям на Украине. Кому передать - сын знает. Заодно и от сына СМИ отвлекутся. А то прилепились с этими украинскими проститутками!



Бац, клац, тарарац, и у Зеленского ядерная бомба! Одна. Маленькая, но ядерная.



Мы живем в мире, которым управляют идиоты! Случится может все что угодно.



Конечно, все что ни случится, пойдет нам только на пользу, но бедные украинцы!



Или непосредственно по спонсорам банкета жахнем!?



Вот о чем сейчас думает столбовая, из "ненапуганных", российская интеллигенция.



И нет в этих мыслях ни зла, ни страха, только смиренное приятие действительности.



Такое можно прочувствовать в то мгновение, когда с ремнем в руках идешь пороть сына второгодника.



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комменты



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КомментарииНаписать свой комментарий

Александр

Прокофьев

Сегодня в 10:51

Тамошние идиоты - их заботы. Настоящая проблема - собственные идиоты...



karan

sarmanov

Сегодня в 11:06

И подлецы-предатели...

Управляют.



Евгений-511

Волобуев-311

Сегодня в 11:12

Но там же деньги. А у свидомых какие деньги?

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А то у России есть деньги?

Все, абсолютно все, деньги в России присваивает себе ворье, фглонисты, частные банкиры, незаконно выпускающие себе рубли, и, как правило, не являющиеся гражданами России. Потому что все рубли проходят стадию выпуска и на этой стадии разворовываются.

См. САМОЕ КРУПНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА http://zavtra.ru/blogs/samoe_krupnoe_ograblenie_v_istorii_chelovechestva



Кирилл

Пахомов

Сегодня в 11:16

Ну так это давно известно на Востоке. Мы, люди, почти все - идиоты. Но жить-то как-то в круге жизни, самсаре надо. И потому древние мудрецы разделили общество на два, а позже и на четыре класса по степени идиотизма. Это четыре варны, или касты. Высший класс, брахманы - идиоты в самой малой степени, поскольку они общаются с как бы высшим Разумом и совершенной духовной чистотой. Ну, а святые, мало общающиеся с остальными идиотами- так и вовсе не идиоты. Ну и дальше вниз, по нисходящей: кшатрии, вайшьи и шудры. Несложно угадать - к какой варне относится нынешнее либеральное руководство на самом деле. Это - очень не философы и святые. )))



Кирилл

Пахомов

Сегодня в 11:18

От слова "совершенно".)