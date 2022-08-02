|Мы живем в мире, которым управляют идиоты.., - Иван Охлобыстин
11:42 03.08.2022
Мы живем в мире, которым управляют идиоты
случится может все что угодно
Иван Охлобыстин
Так-с что на повестке? А а! Шольц вдруг похвалился, что отправляет на Украину оружие, которого нет даже у Германии.
Вопрос: почему нет?
Или Шольц зачудил на нервной почве. Или это называется - испытание и проводится на удаленном от жилых районов полигоне. Вдруг рванет "неиспытанное", и дома, а то и квартала нет?! А то и района, а то и области?
Странно легко немцы оружием делятся. Не по-немецки как то?
Нет, с экономической стороны, все понятно. Импорт, экспорт. Так и должно быть. У меня у самого, среди прочих и немецкое ружье есть.
Но там же деньги. А у свидомых какие деньги? Разве что за них Америка заплатила?
Может Бидон перед сном в туалете отдал двусмысленное распоряжение относительно тактического, ядерного оружия друзьям на Украине. Кому передать - сын знает. Заодно и от сына СМИ отвлекутся. А то прилепились с этими украинскими проститутками!
Бац, клац, тарарац, и у Зеленского ядерная бомба! Одна. Маленькая, но ядерная.
Мы живем в мире, которым управляют идиоты! Случится может все что угодно.
Конечно, все что ни случится, пойдет нам только на пользу, но бедные украинцы!
Или непосредственно по спонсорам банкета жахнем!?
Вот о чем сейчас думает столбовая, из "ненапуганных", российская интеллигенция.
И нет в этих мыслях ни зла, ни страха, только смиренное приятие действительности.
Такое можно прочувствовать в то мгновение, когда с ремнем в руках идешь пороть сына второгодника.
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комменты
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КомментарииНаписать свой комментарий
Александр
Прокофьев
Сегодня в 10:51
Тамошние идиоты - их заботы. Настоящая проблема - собственные идиоты...
karan
sarmanov
Сегодня в 11:06
И подлецы-предатели...
Управляют.
Евгений-511
Волобуев-311
Сегодня в 11:12
Но там же деньги. А у свидомых какие деньги?
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А то у России есть деньги?
Все, абсолютно все, деньги в России присваивает себе ворье, фглонисты, частные банкиры, незаконно выпускающие себе рубли, и, как правило, не являющиеся гражданами России. Потому что все рубли проходят стадию выпуска и на этой стадии разворовываются.
См. САМОЕ КРУПНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА http://zavtra.ru/blogs/samoe_krupnoe_ograblenie_v_istorii_chelovechestva
Кирилл
Пахомов
Сегодня в 11:16
Ну так это давно известно на Востоке. Мы, люди, почти все - идиоты. Но жить-то как-то в круге жизни, самсаре надо. И потому древние мудрецы разделили общество на два, а позже и на четыре класса по степени идиотизма. Это четыре варны, или касты. Высший класс, брахманы - идиоты в самой малой степени, поскольку они общаются с как бы высшим Разумом и совершенной духовной чистотой. Ну, а святые, мало общающиеся с остальными идиотами- так и вовсе не идиоты. Ну и дальше вниз, по нисходящей: кшатрии, вайшьи и шудры. Несложно угадать - к какой варне относится нынешнее либеральное руководство на самом деле. Это - очень не философы и святые. )))
Кирилл
Пахомов
Сегодня в 11:18
От слова "совершенно".)