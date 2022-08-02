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Туранская валюта или евразийская? Оба проекта денежной интеграции не противоречат друг другу, - А.Разуваев
11:47 03.08.2022

Туранская валюта или евразийская? Оба проекта денежной интеграции не противоречат друг другу, -
Александр Разуваев

Сегодня в Ташкенте впервые пройдет заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием глав министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта. Для Узбекистана, как импортера, сегодня крайне значителен вопрос прямых поставок нефти на фоне дефицита этого сырья на рынке и роста цен на энергоносители. Ранее государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR и "Узбекнефтегаз" договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере, подписав соответствующую дорожную карту.

Однако, главное другое, на фоне падения доверия к доллару и евро вероятно будет поднят вопрос расчетов в национальных валютах. Перевести внешнюю торговлю между Россией и Турцией на рубль и турецкую лиру господин Эрдоган предлагал еще в далеком 2016 году. Вместе с тем, это конечно промежуточный шаг. В идеале для Турции и Азербайджана иметь единую туранскую валюту, которая объединит основные тюркские страны – туранский манат. Однако, проект вряд ли найдет понимание у России, т.к. Казахстан и Киргизия входят в ЕАЭС. Идея единой валютой для стран ЕАЭС в свое время активно обсуждалась, но после того, как Россия оказалась под санкциями была положена в долгий ящик.

Вместе с тем, оба проекта денежной интеграции не противоречат друг другу. Само русское слово деньга имеет тюркские корни и созвучно казахскому тенге. Вероятно, рано или поздно основные игроки придут к согласию, и Евразия получит единую валюту, которая объединит Россию, Беларусь, тюркские государства и очень вероятно, что Иран. Персидский Таджикистан под вопросом, слишком слабая экономика. Для Армении присоединиться к валютному союзу это вопрос экономического здравого смысла.

Ну и мне, конечно, вместо евразийского евро, этот термин часто использует президент Беларуси Александр Лукашенко, больше всего нравится название алтын. А Евразийский ЦБ я бы разместил в Казани, столице современного русско-тюркского мира.

Источник - завтра
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