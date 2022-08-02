Афганистан погасил долг за электроэнергию перед Узбекистаном

11:48 03.08.2022

Энергетическая компания Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" полностью расплатилась за 2 151,3 млн кВт·ч электроэнергии, полученной из Узбекистана в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.



По данным министерства, в соответствии с контрактом, заключенным между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и компанией "Da Afghanistan Breshna Sherkat", Узбекистан в текущем году должен поставить 2 210,0 млн кВтч электроэнергии, в результате чего в Афганистан будет поставлено 770,2 млн кВтч электроэнергии.



"Сегодня расчеты за поставленную компанией электроэнергию производятся компанией на системной основе", – говорится в уведомлении министерства, где отмечается, что электроэнергия из Узбекистана перестала поступать с 14 апреля текущего года в связи с подключением Афганистана к энергосистеме Таджикистана в летний сезон.



В мае этого года представитель Министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана Ахтар Мухаммад Нусрат заявил, что страна должна не менее 100 миллионов долларов за электроэнергию, закупленную в Узбекистане и Таджикистане, и объяснил это проблемами с переводом денег в банки стран Центральной Азии из-за войны на Украине.



В уведомлении Минэнерго Узбекистана от 1 августа не упоминается, как решилась эта проблема.