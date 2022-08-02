Почему опять победят республиканцы и Трамп? Логика американских выборов, - В.Овчинский

11:52 03.08.2022 2 августа 2022

Почему победят республиканцы и Трамп?

логика американских выборов

Владимир Овчинский Юрий Жданов



27 июля 2022 года опубликованы результаты опроса CNN о штурме Капитолия 6 января 2021 года и роли, которую в нем сыграл Дональд Трамп. CNN задает вопрос: как может кто-то с такими цифрами снова быть избранным президентом в 2024 году?



Опрос CNN



Пройдемся по некоторым цифрам :



* 45% американцев считают, что действия Трампа 6 января были незаконными;



* 34% считают, что Трамп действовал неэтично, но не противозаконно;



* 61% считают, что публичные заявления Трампа способствовали политическому насилию в тот день;



* Всего 23% считают, что Трамп сделал все, что было в его силах, чтобы остановить беспорядки, когда они уже начались;



* Только 32% считают, что Трамп сделал больше, чем тогдашний вице - президент Майк Пенс, чтобы действовать в интересах страны в тот день (67% говорят, что Пенс сделал больше.)



Десять главных претендентов на пост президента от республиканцев в 2024 году

Почти полстраны считает, что Трамп действовал незаконно! Примерно каждый четвертый считает, что он сделал все возможное, чтобы остановить беспорядки, как только они начались! Примерно 6 из 10 считают, что в тот день он поощрял насилие!



В CNN считают, что это ужасные цифры. Типа, совсем плохо.



"Похоже, что американская общественность, в целом, уже определилась с Трампом и 6 января. Они считают, что он спровоцировал это, усугубил ситуацию и, возможно, даже нарушил закон".



Так как же тогда говорить о нем как о серьезном кандидате в президенты в 2024 году?



Ответ скрыт в цифрах опроса CNN.



Респондентов спросили, считают ли они то, что произошло 6 января, кризисом, серьезной проблемой, незначительной проблемой или не проблемой.



В целом, почти 7 из 10 описали это либо как кризис (27%), либо как серьезную проблему (42%).



Но когда вы посмотрите на то, что республиканцы говорят о том дне, цифры будут совсем другими. Только каждый третий сказал, что это либо кризис (10%), либо серьезная проблема (26%). Большинство республиканцев заявили, что 6 января было либо незначительной проблемой (36%), либо вообще не было проблемой (27%).



О чем это говорит? CNN делает вывод: "республиканцы придают гораздо меньшее значение тому, что произошло 6 января - и тому, что это значит для страны - по сравнению с общественностью в целом".



Это, в свою очередь, означает, что 6 января имеет меньшее значение для республиканцев, когда они решают, кого выдвинуть на пост президента. К этому моменту почти 3 из 4 республиканцев и независимых сторонников республиканцев говорят, что партия должна очень или в некоторой степени принимать кандидатов, которые считают, что выборы 2020 года были украдены.



Главный вывод CNN: взгляды республиканцев на 6 января (и выборы 2020 года) означают, что Трамп может победить на предварительных выборах. Но цифры, которые приведены выше, должны беспокоить каждого республиканца по поводу того, сможет ли Трамп победить на (других) всеобщих выборах.



Ставка республиканцев – независимые избиратели



В статье Карла Делфельда (Центр экономической безопасности Хэя Сьюарда) "Республиканцы принимают к сведению: выборы решают независимые избиратели", опубликованной 31 июля 2022 года в National Interest, делается вывод: чтобы сохранить Америку как ведущую мировую державу, первоочередная задача Республиканской партии - сосредоточиться на том, что объединяет и имеет наибольшее значение для американцев. В этих целях республиканцы должны создать широкую коалицию с участием независимых избирателей.



Делфельд пишет, что "по мере того, как ноябрьские выборы неуклонно приближаются, Республиканская партия не без оснований все более уверенно подходит к промежуточным выборам 2022 года, а затем идет вслед за Белым домом в 2024 году". Опрос New York Times/Siena показывает, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена составляет всего 33 процента, а более чем две трети независимых от двух партий избирателей не одобряют действия президента, поскольку заоблачная инфляция и болезненный откат на фондовом рынке подрывают доверие.



Без сомнения, считает Делфельд, есть много республиканцев, которые были бы рады вернуть себе Палату представителей, Сенат, а затем захватить Белый дом.



"То, что сейчас есть у Республиканской партии, - это возможность быть гораздо более амбициозной и добиться убедительного перевеса в победе, ведущем к правящему мандату.



Это означает выдвижение правильного кандидата в президенты в сочетании с мощной повесткой дня: отпор политике идентичности, разжигание устойчивого экономического бума, основанного на частных инвестициях, обуздание долга и расходов, а также укрепление финансовой, экономической и национальной безопасности Америки. Это может привести к длительной смене поколений и сигнализировать рынкам, союзникам и противникам о том, что бренд динамической стабильности американской сверхдержавы в наш век соперничества между США и Китаем сильнее, чем когда-либо".



Решающая победа республиканцев в 2024 году означает получение явного большинства голосов избирателей, движимых талантливым и компетентным кандидатом и повесткой дня, привлекающей независимых избирателей, которых Делфельд называет "независимыми республиканцами".



В девятнадцати штатах проводятся открытые президентские праймериз, на которых независимые кандидаты могут выбрать участие либо в республиканских, либо в демократических праймериз. К ним относятся критические штаты Колорадо, Висконсин, Вирджиния, Нью-Гэмпшир и Джорджия. Затем, на выборах 2024 года, этих избирателей снова можно будет забрать.



Делфельд задает вопрос: почему так важны независимые избиратели, не зарегистрированные ни как республиканцы, ни как демократы?



Во-первых, их очень много. Согласно недавнему опросу Gallup, 43 процента считают себя независимыми, в то время как республиканцы и демократы занимают всего 27 процентов. Ситуация становится все более изменчивой, потому что более резкие и радикальные партийные линии меняют эту значительную избирательную базу, которая думает независимо, стремится быть моложе и не следует слепо за лидерами партии.



Во-вторых, для победы кандидату обычно требуется большинство независимых кандидатов, и уж точно для решающей победы. В то время как исследование Pew Research показало, что большинство независимых американцев исторически склонялись к тому или иному пути, все больше независимых компаний могут быть захвачены по нескольким причинам.



Прежде всего, это стремительная инфляция, неконтролируемые федеральные расходы и долги. Другой причиной является растущее мнение о том, что Демократическая партия оторвана от практических интересов простых американцев. Независимые избиратели хотят, чтобы Вашингтон противостоял проблемам, а не просто отмахивался от них.



Все это может быть хорошей новостью для республиканцев, а может и не быть, полагает Делфельд, в зависимости от кандидата в президенты и от того, выдвигает ли партия кандидата и повестку дня, которые активизируют базу и объединяют независимых избирателей.



Согласно Bangor Daily News, штат Мэн добавил около 60 тысяч новых зарегистрированных избирателей после последних выборов губернатора с участием демократов, что почти в два раза больше новых, ранее независимых избирателей, чем республиканцев за этот период.



Вирджиния - это отдельная история. Губернаторские выборы 2021 года в Вирджинии, которые привели к небольшой победе республиканца Гленна Янгкина над демократом Терри Маколиффом, подчеркивают важность независимого голосования. Из 30 процентов избирателей, которые идентифицировали себя как независимые, Янгкин набрал 54 процента на президентских выборах 2020 года (тогдашнему президенту Дональду Трампу удалось набрать лишь 38 процентов голосов независимых).



Фоном для этих растущих политических волнений и экономической тревоги является соперничество сверхдержав - между Китаем и Соединенными Штатами. С 2000 года доля Китая в мировой экономике увеличилась с 3 до 17 процентов, а доля Америки - с 28 до 23 процентов. Американский бренд динамичной экономики, политической стабильности и военной мощи находится под давлением, в то время как Китай считает Америку разделенной, рассеянной и находящейся в относительном упадке.



Чтобы сохранить Америку как ведущую мировую державу, считает Делфельд, первоочередная задача Республиканской партии - сосредоточиться на том, что объединяет и имеет наибольшее значение для американцев. "Это означает руководство с оптимизмом, чтобы превратить тревогу в амбиции, сосредоточив внимание на трех вещах: приведение в порядок финансов Америки; обеспечение дорожной карты для большей экономической и финансовой безопасности; более разумная, более прагматичная внешняя политика".



Следующим шагом является возвращение под контроль неконтролируемых федеральных расходов и долга. В 2021 финансовом году федеральные расходы составили впечатляющие 30 процентов ВВП. За последние пять лет Вашингтон добавил к государственному долгу США 10 триллионов долларов. Это явно неустойчиво.



По мнению Делфельда, "консервативный интернационалистский" подход республиканцев к международным отношениям берет на себя меньше обязательств, но последовательно выполняет их, завоевывая доверие и авторитет. Он ведется за счет экономических рычагов и развертывает более гибкие и технологически продвинутые вооруженные силы, которые сдерживают Китай, укрепляют свободу судоходства и создают благоприятный баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе.



Делфельд заключает: "независимые восстали и будут играть решающую роль этой осенью, как в процессе выдвижения кандидатов в президенты, так и в выборах 2024 года. Это может помочь Республиканской партии, если она ничего не примет как должное и обратится к большему количеству независимых для создания большой коалиции".



***



Карл Делфельд во – многом прав. Но и он попал под воздействие мощнейшей антитрамповской пропаганды. На самом деле, найти замену Трампу именно сейчас, в максимально конфронтационный предвыборный период практически невозможно.



С большой долей вероятности можно предположить, что именно обвинения Трампа во всех смертных грехах и являются главным объединительным скрепом республиканцев. Когда демократы делают упор на штурм Капитолия, они не Трампа обвиняют, а всех республиканцев, считающих, что результаты выборов президента у них украли.



Иными словами – у них украли Трампа! Которого они и обязаны вернуть!



Именно идея торжества справедливости, помимо иного, чем предлагают демократы, решения экономических и внешнеполитических проблем, и может стать объединительной основой союза республиканцев с независимыми избирателями.



А это – путь к победе республиканцев во главе с Трампом и на ноябрьских выборах этого года, и на президентских выборах 2024 года. Источник - завтра

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