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От 300 до 25 тыс сомони. Какие пенсии получают в Таджикистане?
11:56 03.08.2022

Пенсионеры в Таджикистане жалуются на маленькие пенсии, которых не хватает на элементарное выживание.

Мирзобек Буриев, 68-летний житель Душанбе, вышел на пенсию пять лет назад. Первоначальный размер его пенсии составил 266 сомони. Сейчас, после того, как пенсию несколько раз повышали, он получает 337 сомони.

"Что можно купить на 337 сомони? Один мешок муки и одну баклажку масла. Исходя из цен на рынке пенсия должна быть как минимум 500-600 сомони, чтобы хоть кое-как хватало на хлеб с чаем", - говорит Буриев.



И это при том, что пенсия у Мирзобека Буриева на 17 сомони выше средней пенсии в Таджикистане. За последний год размер пенсий пенсионеров в стране был поднят в среднем на 28 сомони. Но цены на большинство предметов первой необходимости за последний год выросли в несколько раз.

Дилмурод Давлатзода, глава Агентства социального страхования и пенсионного обеспечения Таджикистана, говорит, что пенсия определяется с учетом заработной платы. "Работники коммерческих банков получают самые высокие пенсии за счет самых высоких зарплат. Например, у сотрудников "Точикбанкбизнеса", у некоторых сотрудников Нацбанка, зарплата которых была высокой, размеры пенсии составляют от 12 до 18 тысяч сомони. Сейчас лимита нет, есть и пенсионеры, которые получают до 22-25 тысяч сомони", - сказал он.

Но в отличие от этой категории "белых воротничков", которые получают и высокие зарплаты, и большие пенсии, люди, занятые в сельском хозяйстве и всю жизнь проработавшие под палящим солнцем, получают сейчас самую низкую пенсию – 97 сомони в месяц.

Тема больших пенсий в Таджикистане и ранее вызывала много споров. Многие спрашивают, как такое возможно, что у одних пенсия составляет всего 200 сомони, а у другой группы пенсия более 10 тысяч сомони. После таких вопросов Агентство социального страхования и пенсионного обеспечения Таджикистана заявило, что больше не будет раскрывать размеры пенсий и их получателей, которые получают наибольшие пенсии в стране. В настоящее время в Таджикистане насчитывается около 160 тыс граждан пенсионного возраста. Из этого числа 32 тыс, несмотря на свой пенсионный возраст, все еще работают и получают только заработную плату.

Источник - Радио Озоди
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