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Оборот на восток: российские компании начали занимать в юанях
12:13 03.08.2022

Первым облигации в китайской валюте разместил "Русал"

Александр Лесных

Компания "Русал" разместила корпоративные облигации, номинированные в юанях. Причем расчеты по ним будут производиться именно в китайской валюте, а не в рублях, как планировалось ранее. Это создает прецедент для всего российского рынка: экспортеры получают надежный инструмент валютного фондирования, подталкивая государственный курс на отказ от расчетов в валютах недружественных стран, а частные инвесторы - альтернативу долларовым и евровым инструментам, покупка которых несет серьезные геополитические риски. Подробности - в материале "Известий".

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Пятилетний эксперимент

Осуществленный "Русалом" выпуск юаневых облигаций определенно не стоит воспринимать как событие, в корне меняющее всю финансовую структуру биржевых заимствований в России: общий объем пятилетнего выпуска составил 2 млрд юаней, или 17,6 млрд рублей. Здесь важно другое: само размещение прошло с переподпиской в 2,5–3 раза, из-за чего ориентир по купону был снижен до 3,9% с первоначальных 4,75–5%.

Это означает, что биржевые игроки с огромным интересом встретили новый инструмент и готовы протестировать его работу на практике. Дело в том, что объемы торгов китайской валютой на Мосбирже продолжают ставить рекорды, а вот инструментов для ее инвестирования по-прежнему нет (не считая банковских депозитов в юанях, которые, вопреки расхожему мнению, такими инструментами не являются). Поэтому собеседники "Известий" уверены, что если опыт "Русала" окажется успешным для всех сторон, аналогичные размещения могут последовать и со стороны других крупнейших российских компаний.

- На мой взгляд, успешное размещение облигаций "Русала" в юанях может стать примером для других компаний, которые хотели бы выпустить облигации в иностранной валюте, - говорит управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Руслан Николенко.

Собеседник "Известий" из инвестиционного Telegram-канала РДВ соглашается с тем, что такой механизм заимствований может быть интересен другим компаниям, бизнес которых напрямую связан с экспортом в Китай и/или имеет потребность в заемном капитале или рефинансировании.

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Управляющий директор ИК "Иволга Капитал" Дмитрий Александров добавляет, что раньше заимствования в долларах или евро производили, как правило, экспортеры, получающие выручку в этих валютах. Такой механизм создавал естественный хедж: понимая свои будущие доходы, компания может уверенно планировать и погашения по облигациям. Поэтому, чтобы механизм фондирования в юанях работал эффективно, занимать в нем должны либо компании, экспортирующие товары и услуги в Китай, либо стоимость хеджирования специальными инструментами должна стать достаточно низкой, чтобы в этом была экономическая целесообразность.

- Тем не менее российский рынок все еще остается достаточно ограниченным в части объемов размещений на фоне общего кризиса и отсутствия иностранных инвестиций, так что компании будут искать возможности для выхода на более емкие рынки капитала. Появление "Русала" в юанях на карте рынка создаст бенчмарк, на который будут ориентироваться будущие эмитенты, - уверен он.

Пока посмотрим сами

В любом случае пока что такие перспективные размещения продолжат работать только на внутренний рынок: компании будут занимать средства именно у российских частных инвесторов, банков и фондов. И хотя для тех из них, кто раньше инвестировал в еврооблигации, номинированные в долларах и евро, юаневые бумаги станут хорошими инструментами, о привлечении изначально китайского капитала через такие облигации говорить пока рано.

- Несмотря на то что облигации номинированы в юанях, это все-таки локальные облигации, обращающиеся на внутреннем рынке. Вероятность того, что китайские потребители узнают о существовании компании, на мой взгляд, достаточно низкая, - говорит Руслан Николаенко.

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Но вполне возможно, что в будущем появятся и опции, за счет которых российские компании смогут привлекать и входящий юаневый капитал. Такому сценарию как минимум способствует то, что Россия очень последовательно и дружественно себя вела по отношению к инвесторам и каждый раз находила способ расплатиться с партнерами, несмотря на блокировки со стороны недружественных государств, напоминает Дмитрий Александров.

- На мой взгляд, намерения и возможность РФ платить в любых условиях очевидна инвесторам, и это создает элемент доверия, - сказал собеседник "Известий".

По совокупности всех факторов начало размещения облигаций в юанях на российском рынке может стать стратегически значимым шагом, и его точно стоит признать своевременным, считает основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.

По словам эксперта, это создает универсальный инструмент как для крупнейших компаний, так и для частных инвесторов: и тем и другим его наличие поможет в определенной степени избежать инфраструктурных рисков. И это, скорее всего, будет правильным шагом в долгосрочной перспективе, учитывая разворот российской экономики на восток.

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Но в то же время ни тем ни другим не стоит бросаться в этот омут с головой, а прежде всего - проверить его работоспособность. Ведь, как отметил собеседник "Известий" из РДВ, чтобы не повышать валютные риски, компании-заемщику в юанях важно иметь входящий денежный поток в этой валюте, а не исходящий.

По той же причине определенная ограниченность круга компаний, направляющих продукцию на экспорт в Китай, тоже будет препятствием для масштабной эмиссии таких облигаций. Соответственно, повышенный спрос при низком предложении будет давить на юаневые ставки в таких инструментах и отсекать часть потенциальных инвесторов.

- Резкого роста размещений корпоративных облигаций в юанях не будет, скорее всего, инвесторы захотят оценить доходность. При этом при сохранении финансовых ограничений из-за санкций линейка доступных инструментов в китайской валюте, очевидно, расширится, - подытожил Федор Сидоров.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659517980


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