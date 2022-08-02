Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы

12:20 03.08.2022

Вопросы установления границ исторического центра Алматы находятся на особом контроле. Об этом рассказал руководитель Управления земельных отношений города Ардак Самамбетов, сообщает Zakon.kz.



В целях недопущения точечной застройки установлены границы исторического центра, в пределах которого определены 20 участков, подлежащих изъятию и выкупу для государственных нужд. На их месте проведут благоустройство, озеленение. В настоящее время четыре участка уже выкуплены.

Ардак Самамбетов



Так, по его словам, изъят земельный участок южнее ул. Левитана, западнее пр. Гагарина в целях строительства поликлиники.



Кроме того, для обеспечения качественным медицинским обслуживанием населения выделен земельный участок площадью 1,3 гектара южнее пр. аль-Фараби и восточнее ул. Сыргабекова под строительство поликлиники на 500 посещений и сквера.



Вместе с этим южнее ВОАД, пр. аль-Фараби, ул. Саина, ул. Жандосова установлен запрет на деление земельных участков сельскохозяйственного назначения и строительство зданий малой этажности в полосе горных прилавков.



Также стало известно, что в целях увеличения государственного земельного фонда зарезервировано 22 земельных участка общей площадью 19,54 гектара.



До конца 2022 года планируется завершение выкупа земельных участков по проекту строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, а также пробивки улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би и пробивки проспекта Абая до границы города (Абайские дачи).



Самамбетов рассказал, что в 2023 году планируется реализация проекта по оказанию государственных услуг через портал РГИС (Региональная геоинформационная система). В предстоящем году будет реализован проект "Автоматизированная система учета временных землепользователей".



В следующем году УЗО намерено завершить выкуп земельных участков по проектам: строительство разворотной эстакады по проспекту Рыскулова в Медеуском районе, пробивка улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города, пробивка проспекта Рыскулова от улицы Ф. Онгарсыновой до границы города, пробивка улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города и строительство метрополитена (станция "Калкаман").



Анастасия Московчук