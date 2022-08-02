Чем опасен конфликт Китая и Тайваня для мировой электроники. Разбор

13:43 03.08.2022 Apple, Google, Nvidia, Intel, AMD - ведущие IT-корпорации мира, мощь которых зависит от маленького острова - Тайваня. Разбираемся, чем опасен китайско-тайваньский конфликт для мировой электроники, и почему это выгодно США.



В 1962 году разразился Карибский кризис, вызванный размещением СССР на территории Кубы ядерных боеголовок. Это был ответ на действия США в Турции, где годом ранее американцы установили свои ракеты, способные долететь до Москвы всего за 20 минут.



И вот, спустя 60 лет, история повторяется. Правда на этот раз вместо СССР на арене выступает коммунистический Китай, а кризис уже Тайваньский. Разжечь костер Третьей мировой войны вновь решил "мировой полицейский", отправив на Тайвань, который Китай считает своей территорией, спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Преследуя неведомые простому обывателю цели, Пелоси решила посетить остров вопреки заявлениям КНР, тем самым нарушив политику "одного Китая".



За ее полетом на Flightradar24 следили около 3 млн человек (абсолютный рекорд), затаив дыхание и ожидая решительных действий со стороны Китая. На момент написания материала военного конфликта не случилось, но IT-сектор уже начал давать сбои. Политика - не наш профиль, а вот чем грозит "Тайваньский кризис" IT-индустрии, постараемся разобрать в деталях.



Ценность Тайваня



Площадь острова составляет чуть более 36 тысяч км² - это меньше Московской области (45 900 км²). Материковый Китай больше Тайваня в 267 раз по площади, а по населению превосходит его в 63 раза. Казалось бы, о чем волноваться? Но как только звучит аббревиатура "TSMC", все становится на свои места.



Тайвань - регион, где сильно развита промышленность, особенно производство микроэлектроники. TSMC является мировым лидером в полупроводниковой области, производя для нужд Apple, AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm и прочих гигантов процессоры, платы и другие микросхемы. Ранее компания производила процессоры и для российских заказчиков ("Байкал Электроникс" и МЦСТ), но из-за санкций с 28 февраля производство таковых прекратилось. Что сейчас происходит с отечественной электроникой, рассказали здесь.



Вместе с другой крупной компанией UMC, TSMC контролируют более 50% полупроводниковой продукции в мире и получают свыше 60% от всей имеющейся выручки в данной области. Основными IT-игроками Тайваня являются следующие корпорации:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC);

United Microelectronics Corporation (UMC);

MediaTek (чипсеты для смартфонов, связь, хранение данных);

Nanya, Winbond - накопители и оперативная память;

PSMC - логический микросхемы;

AU Optronics - жидкокристаллические панели;

Asus - ноутбуки и компьютерное "железо", мониторы, смартфоны и т. д.;

Acer - ноутбуки, ПК-комплектующие;

Gigabyte - ПК-комплектующие;

Foxconn, Yageo - электронные компоненты;

HTC - смартфоны, VR-оборудование.



Это уже не говоря о D-link, роутеры которой стоят едва ли не в каждой второй квартире, A4Tech и Genius, славящихся классной компьютерной периферией. Realtek, VIA Technologies, ASRock, AOC, ADATA, BenQ и многие другие (весь список) - знакомые всем любителям ПК и смартфонов бренды. Этакий полупроводниковый концентрированный коктейль, располагающийся на небольшом участке земли.



Очевидно, что любая нестабильность в регионе оказывает серьезное влияние на технологическую стабильность во всем мире.



Напряженность нарастает



Что будет, если мощности главного производителя чипов TSMC пострадают и прекратят работу? Очевидно, ничего хорошего это не сулит. Если несколько десятков лет назад миром правила нефть, то в 21 веке важнейшим ресурсом является микроэлектроника. Причем мало уметь проектировать различного рода чипсеты, необходимо иметь доступ к оборудованию, на котором проект реализуется в реальность.



Сейчас главным производителем чипов для едва ли не всех IT-компаний в мире является TSMC. Именно благодаря новейшим разработкам в области литографии и самому большому заводу тайваньцы в силах удовлетворить имеющийся спрос. TSMC на несколько лет опережает ближайших конкурентов и первой внедряет передовые технологии. Например, в этом году компания готовится запустить производство чипов по 3-нанометровому техпроцессу, чем сразу намерены воспользоваться Apple и Intel.



Без тайваньцев эти и другие бренды не просто не смогут отчитаться о приросте производительности в своих новых продуктах - новое оборудование не будет выпущено вовсе. Никаких новых iPhone, MacBook, мощнейших CPU от "синих" и топовых видеокарт от "зеленых".



Придется надолго затянуть пояса, даже если Samsung, GlobalFoundries или SMIC запустят свое производство на полную катушку - не хватит сил удовлетворить спрос. А еще литография у TSMC более качественная, чем у ближайшего соперника Samsung - плотность транзисторов при одинаковом техпроцессе у первой выше на 37%.



Вооруженного столкновения между КНР и Тайванем пока не произошло. Однако бесследно инцидент подобного масштаба не прошел, и падение акций тайваньских компаний прямо это подтверждает. Гиганты TSMC и UMC вмиг потеряли до 3% стоимости, что вызвало цепную реакцию, обрушив стоимость ценных бумаг американских брендов. Nvidia, Qualcomm, Intel, Micron Technology и другие подешевели на 0,7−1,9%. Европейские компании также попали под раздачу: ASML, ASMI, BESI потеряли от 2% до 3%.



Есть ли альтернатива Тайваню



Если все рухнет, фактически единственным производителем современных чипов останется Samsung с его 7 и 5 нм. SMIC на материковом Китае сразу же откажется под санкциями США и с ней не будут сотрудничать мировые бренды, а GlobalFoundries не выпускает чипы с техпроцессом меньше 12 нм. То есть как таковой альтернативы TSMC нет, и в случае нарастания конфликта, мир погрузится в полупроводниковый хаос как минимум на 2−3 года.



Это понимают и в США, ведь за 32 года объем производимых микросхем в стране снизился с 37% до 12% от мирового объема. Американское правительство намерено выделить ведущим чипмейкерам 52 млрд долларов на постройку новых заводов, причем с запретом развертывания в КНР и России.



Таким образом США намерены сместить акцент с Азии, создав условия для возведения полупроводниковых фабрик на своей территории. Intel уже заявила, что потратит 100 млрд долларов на мега-завод в Огайо. Прекрасная инициатива, но первые чипы с конвейера сойдут не ранее 2025 года.



Возможный шанс для КНР



В случае войны китайскую SMIC обложат санкциями со всех сторон. Однако, как показывает практика с Россией, ограничения с легкостью снимаются, если это жизненно важно для США. При самом печальном исходе полупроводниковый кризис может заставить США отказаться от удушения чипмейкера с материкового Китая, что позволит SMIC стать новым лидером по производству микросхем. На то есть все предпосылки.



Согласно исследованиям аналитиков из TechInsights, SMIC использует наработки TSMC при производстве 7-нанометровых ASIC-чипов. Скопировала ли компания технологии конкурента или тайваньцы их сами любезно предоставили, неизвестно, но факт остается фактом.



КНР в силах производить передовые микросхемы на собственных мощностях, а значит, при должной поддержке властей и достаточных инвестициях способна в кратчайшие сроки нарастить мощности и удовлетворить повышенный спрос. Кстати, именно благодаря SMIC отечественные процессоры "Байкал" и "Эльбрус" получили второй шанс на жизнь.



Ответ на провокацию еще последует



Война между КНР и Тайванем пока отложена, будем надеяться, что навсегда. Однако американская пощечина Си Цзиньпину вышла уж слишком громкой, чтобы власти Китая сделали вид, что ничего не произошло. Вместо военных действий Китай решил действовать другим путем - через блокаду и санкции.



Под видом учений Китай может полностью заблокировать остров как по морю, так и закрыть воздушное пространство. Это серьезно ударит по IT-индустрии, а сам Тайвань, не имея сухопутного коридора, долго продержаться не сможет.



Пока КНР ввел санкции в отношении острова, приостановив поставки песка и отменив импорт цитрусовых и рыбной продукции из Тайваня.



Что касается США, то первым ударом под дых сделал ведущий мировой производитель аккумуляторов из Китая CATL. Компания отложила намерения возвести на американской территории многомиллиардный завод по изготовлению АКБ. Для понимания: доля CATL на мировом рынке батарей составляет почти 35%. С учетом того, что современный транспорт переходит с ДВС на электродвигатели, ответ Китая довольно болезненный для США.



Что еще произойдет в ближайшее время, и последуют ли новые провокации со стороны США, предвидеть сейчас невозможно. Так или иначе, но любая напряженность будет негативно сказываться в первую очередь на IT-индустрии.



Павел Колесников Источник - hi-tech.mail.ru

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