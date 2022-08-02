"Оскорбление лично Си Цзиньпина". Оценена вероятность разрыва отношений КНР и США после визита Пелоси

16:57 03.08.2022

"Это оскорбление не просто китайского руководства, но и лично Си Цзиньпина"



Бесконечно можно смотреть как горит огонь, течет вода, и как борт Нэнси Пелоси летит на Тайвань. Весь мир с интересом и тревогой наблюдал за реакцией Китая, но стоит ли бояться решений Пекина? Своим мнением насчет последствий скандального визита спикера палаты представителей США в Тайбэй с нами поделился первый вице-президент "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.



– Сложно предсказать, чего можно ждать от Китая, так как страна достаточно закрытая в механизме принятия решений. Наверное, стоит ждать усиления кризиса вокруг Тайваня, усилится давление на Тайбэй. Сейчас уже начинается не только военно-политическое, но и экономическое давление на остров.



Пекин, конечно, разгневан визитом Пелоси, рассматривает это как оскорбление для себя, но Китай действует в рамках. В этих рамках сбивать самолет со спикером не предусмотрено (в среду лайнер с Пелоси на борту благополучно покинул Тайвань и долетел до Японии. – "МК").



Дальше будет усиление давления на Тайвань, тем более что на острове есть две основные политические партии. Одна партия поставила в качестве конечной цели независимость острова, что вызывает у Китая резкое неприятие. Другая же партия, которая руководила Тайванем в течение многих десятилетий, выступает, наоборот, за переговоры с Пекином и против независимости острова. Но в любом случае Пекин будет осуществлять максимальное давление, учитывая, что издержки от политики тайваньского руководства будут достаточно сильными. Ощутимые экономические, политические издержки, и общество качнется в сторону оппозиции, что уже происходило на Тайване.



Тайваньские власти будут апеллировать к местному патриотизму, к поддержке со стороны США, но какой-то разрядки в обозримом будущем не видно.



Отношения между Штатами и Китаем, несомненно, отброшены. Но визит Пелоси не был неожиданностью для китайцев. Политические отношения и до этого были сложными, но, с другой стороны, есть очень серьезные экономические отношения.



Интересный факт, но при Трампе закрыться от глобального мира старалась как раз Америка, а Китай подчеркивал, что он глобалист. Это связано с тем, что глобальный мир и свобода торговли для Китая чрезвычайно выгодны, так как это своего рода современная мастерская мира. Китайские товары повсюду, поэтому у Пекина есть интерес в управляемых противоречиях с Соединенными Штатами. Китай заинтересован в том, чтобы торговать, а не воевать.



КНР сейчас в достаточно сложном внутриэкономическом положении. Объективное затухание темпов экономического роста наложилось на антиковидные меры, локдауны, нулевую терпимость к пандемии, что в свою очередь еще больше снизило темпы роста. В этой ситуации Китай вынужден действовать из реалий. С одной стороны, поддерживать престиж, а это значит оказывать максимальное давление на Тайвань. И в то же время не доводить дело в отношениях с Америкой до неуправляемого варианта.



В Китае есть интерес в укреплении позиций товарища Си, потому что президент идет на третий срок. Сейчас визит Пелоси воспринимается как оскорбление не просто китайского руководства, но лично Си Цзиньпина. Поэтому отношения с Америкой, конечно, испорчены, но не до такой степени, чтобы речь шла о разрыве.



Кроме того, и американцы ведут себя двойственно: президентская власть несколько дистанцировалась от визита Пелоси, в прессу даже попадали утечки, что Белый дом уговаривал спикера палаты представителей быть сдержаннее, хотя эти уговоры не стали решительными.



С другой стороны, демократический электорат как раз выступает с точки зрения демократии прав человека. И Пелоси в сложившейся ситуации действовала в интересах этой стороны. Тем более, что демократы сейчас растеряны контактами Байдена с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом, которого обвиняют в организации убийства журналиста Хашогги. Поэтому сейчас визит на Тайвань – это демонстрация того, что демократы по-прежнему отстаивают демократию, права и так далее.



Администрация же дала понять китайцам, что визит Пелоси не будет фактором принципиального изменения политики США в отношении Тайваня. Дальнейшего сближения с островом не происходит, Америка по-прежнему рассматривает официальный Тайвань как часть Китая. Думаю, в Китае это тоже прекрасно понимают, поэтому они не рассматривают визит Пелоси как основание для разрыва отношений.



Полина Коноплянко