Покупателям нефти предрекли борьбу за каждую бочку

17:02 03.08.2022

Покупателям нефти предрекли борьбу за каждый баррель

Дежурный саммит ОПЕК+ обещает принести неприятные сюрпризы



3 августа состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором участники альянса должны в дежурном порядке согласовать уровень повышения своей коллективной добычи - на этот раз на сентябрь. Однако существует и интрига. Нефтяные министры могут на время отказаться от дальнейшего увеличения производственных мощностей, которые пока не способны выдавать на-гора постоянно растущие объемы квот, что рискует привести к усилению дефицита "черного золота" на мировом рынке.



Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне министерского саммита альянса, не стал рассматривать параметры добычи нефти, а лишь обозначил статистические данные организации. Выяснилось, что участников альянса и прежде отстают от заявленных объемов производства: в июне суточная отдача месторождений стран-экспортеров составила 39,722 млн баррелей, что на 2,839 млн "бочек" ниже зафиксированного в протоколах уровня.



Кроме того, эксперты технической панели ОПЕК+ подтвердили прогноз роста спроса на нефть в 2022 году в объемах 3,4 млн баррелей в сутки, уточнив, что в 2023 году ежедневные потребности планеты в "черном золоте" могут вырасти еще на 2,7 млн "бочек".



Стоит отметить, что нынешнее заседание альянса является первой встречей нефтяных министров после смерти Мухаммеда Баркиндо, до последнего времени занимавшего должность генерального секретаря ОПЕК, страны которой составляют костяк расширенного состава международной добывающей организации. Новый генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гайс, который представляет Кувейт, судя по всему, благоволит России. По его словам, наша страна является одним из крупнейших производителей энергоресурсов в мире и имеет очень важное значение для всей организации, поэтому производители сырья, в первую очередь, из государств Персидского залива, не будут вступать в конкурентную борьбу с Москвой.



По предварительной информации, на встрече 3 августа участники ОПЕК+ сохранят и пролонгируют производственный режим, установленный ранее на июль и август, который предполагает ежемесячное увеличение добычи с сентября по ноябрь на 648 тысяч баррелей в сутки. "Впрочем, привычная резолюция не означает, что страны-экспортеры на самом деле открою свои краны на соответствующие объемы", - считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Альянс не скрывает, что не в состоянии угнаться за растущими производственными квотами. Из всех участников организации только Кувейт, Алжир и Объединенные Арабские Эмираты располагают необходимыми ресурсами для 100-процентного соблюдения плана. Даже Саудовская Аравия, являющаяся наравне с Россией сопредседателем ОПЕК+, производила на 114 тыс баррелей в сутки меньше установленных в рамках альянса объемов.



Более того, источники ряда европейских и американских изданий сообщают, что в процессе переговоров делегаты ОПЕК+ могут принять решение о сокращении осенних добывающих лимитов, а также отменить решения об повышении производства, принятые на июль и август.



"России увеличить добычу не позволяют санкции со стороны ЕС и США. Другие участники альянса не способны соблюдать анонсированные договоренности в связи с внутренними проблемами, а также из-за существенного недостатка инвестиций в новые сырьевые проекты", - полагает Юшков.



По словам эксперта, совокупность таких обстоятельств рискует привести к дальнейшему усилению нехватки "черного золота", с которой уже сейчас сталкиваются основные мировые потребители энергоносителей и непредсказуемому подорожанию стоимости сырья, поскольку покупателям фактически отвоевывать друг у друга друг бороться за каждый баррель.



Николай Макеев