Пресс-службу президента Кыргызстана возглавил скандально известный журналист Дайырбек Орунбеков

20:52 03.08.2022

3 августа 2022, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Новый глава пресс-службы президента прокомментировал свое назначение



Вновь назначенный руководителем службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков на своей странице Facebook объяснил, почему решил вернуться на госслужбу.



По его словам, он чувствует особую ответственность, которая на него возложена.



Теперь уже официальный представитель Садыра Жапарова признал, что прежде работал с разными политиками и политическими группами, в том числе одиозными. "Но, с кем бы я не сотрудничал, это был мой личный выбор", - пояснил он.



Дайырбек Орунбеков добавил, что теперь у него лишь одна обязанность - служить в интересах государства.



"Я приложу все усилия, чтобы между обществом и властью не было информационного столкновения, чтобы был профессиональный диалог", - отметил он.



Новый глава пресс-службы президента уточнил, что не обещает быть лояльным ко всем. "Не обещаю, что буду со всеми дружить и сиюминутно решать разногласия в информационном поле и разрушать стереотипы. Но я уверен, что смогу конструктивно сотрудничать с коллегами и надеюсь на их поддержку", - написал Дайырбек Орунбеков.



Отметим, ранее Дайырбек Орунбеков был активистом и участвовал в митингах в поддержку признавшего себя виновным в коррупции бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он критиковал журналистов-расследователей за их материалы о коррупции и контрабанде на таможне, заявляя, что после публикаций выросли цены на товары из Китая. СМИ также писали о связях Дайырбека Орунбекова с фейк-фермами, пишущими посты и комментарии в поддержку семьи Матраимовых.



Ранее он руководил отделом ГП "НК "Кыргыз темир жолу".



Дайырбек Орунбеков стал первым журналистом, на которого Генеральная прокуратура подала иск о защите чести и достоинства Алмазбека Атамбаева, потребовав с него 2 миллиона сомов. Он проиграл во всех инстанциях. В отношении него возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда. В марте 2017 года к журналисту применили амнистию.