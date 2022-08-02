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Талибский командир Мулла Джан заявил, что за неделю может захватить весь Таджикистан
21:57 03.08.2022

Один из командиров талибов заявил, что они cпособны захватить Таджикистан за неделю - "Хашт-е-Собх"

Один из высокопоставленных командиров радикального движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане) заявил, что если Душанбе не прекратит вмешательство во внутренние дела Афганистана, то талибы могут захватить Таджикистан за неделю. Реакции властей Таджикистана на это заявление не последовало.

Афганская газета "Хашт-е собх" ("8 утра") 2 августа со ссылкой на свои источники написала, что такое заявление сделал заместитель командира корпуса талибов "Омари" мулла Мохаммад Джан Хамза (известный как "Мулла Джан") в Тахоре в присутствии одного из министров правительства "Талибана". Афганская провинция Тахор граничит с Хатлонской областью Таджикистана.

"Мулла Джан", паштун по национальности, предупредил, что "если Таджикистан не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а Россия не будет стоять за спиной Таджикистана, то талибы захватят эту страну "в течение недели", - сообщает "Хашт-е собх".

Сообщается, что мулла Мохаммад Джан Хамза сыграл важную роль в захвате талибами афганской провинции Тахор.

Реакции Душанбе на заявление командира талибов не последовало. Власти Таджикистана, как правило, не реагируют за заявления ответственных лиц "Талибана", поскольку страна до сих пор не признала власть талибов в Афганистане и между Душанбе и Кабулом нет дипломатических отношений.

"Мулла Джан" не первый высокопоставленный представитель талибов, которые предупреждают власти Таджикистан не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

6 мая Гульбеддин Хикматияр, бывший премьер-министр и основатель Исламской партии Афганистана, перед пятничной молитвой в Кабуле раскритиковал Таджикистан за поддержку Национального фронта сопротивления в Панджшере. Его выступление было связано с атаками сил сопротивления в Андарабе и Панджшере, в результате которых талибам был нанесен сокрушительный удар.

Хикматияр обратился к таджикским властям с предупреждением не предоставлять свою территорию для убежища сил сопротивления. По его словам, Таджикистан предоставил базу для поддерживаемого США Фронта национального сопротивления в Фархоре. Он сказал, что аналогичным образом Афганистан предоставит убежище политической оппозиции Таджикистана.

Талибы захватили власть в Кабуле в августе 2021 года и заявили о создании Исламского Эмират Афганистан. Президент Эмомали Рахмон раскритиковал правительство Талибан, заявляя, что в сформированном талибами правительстве не представлены таджики, которые составляют более 46 процентов населения страны.

Спустя почти год одна страна не признала правительство талибов в Афганистане. По словам аналитиков, это связано с тем, что талибы проигнорировали призывы со всего мира сформировать инклюзивное правительство, прекратить внесудебные казни и преследования несогласных, уважать право женщин и девочек на работу и учебу и серьезно относиться к правам человека в стране.

Источник - rus.ozodi.org
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