Москва тихо ловит и депортирует в Таджикистан памирских "активистов"

22:01 03.08.2022

В Москве пропал уроженец ГБАО. Родные считают, что его вместе с Вазирбековыми тайно вывезли в Таджикистан



Родные еще одного уроженца Горно-Бадахшанской автономной области утверждают, что он исчез после освобождения из СИЗО в Москве и, не исключено, что бы похищен таджикскими спецслужбами и доставлен в Душанбе.



Руслан Пулодбеков, житель Рошткальинского района ГБАО, в конце июля был задержан сотрудниками полиции города Москвы за нарушение миграционного законодательства. По словам близких, Руслан Пулодбеков 29 июля покинул изолятор временного содержания и исчез. Они не исключают, что Руслана вместе с активистами памирской диаспоры в Москве Оразом Вазирбековым и Рамзи Вазирбековым тайно вывезли в Таджикистан.



Ораз и Рамзи Вазирбековы "исчезли" из московского аэропорта Домодедово в ночь на 29 июля. На следующий день на видео, которое было опубликовано в воскресенье на YouTube-канале под названием "Бехдошт ТВ", они заявили, что добровольно приехали в Таджикистан" и здесь им сообщили, что "у следственных органов есть несколько вопросов к нему в связи с событиями в городе Хорог". Родные Вазирбековых заявляют, что они не планировали поехать в Таджикистан и видео о якобы их добровольном возвращении на родину было инсценировано таджикскими силовиками.



Близкие Руслана Пулодбекова считают, что власти Таджикистана преследовали его за то, что был близким другом Амриддина Аловатшоева, одного из активистов бадахшанской молодежи в Москве. Напомним, Амриддин Аловатшоев пропал 11 января, сообщалось, что он был задержан вместе с друзьями в российском городе Белгороде. Через два дня сопровождающих его лиц освободили, не сообщив им о его дальнейшей судьбе. 2 февраля генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что один из активистов бадахшанской молодежи в Москве Амриддин Аловатшоев "экстрадирован" в страну и находится в Душанбе. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода, в свою очередь, заявил, что Аловатшоев добровольно вернулся в Таджикистан, где был арестован.



Амриддин Аловатшоев был обвинен по пяти статьям УК РТ, в том числе, в захвате заложника и незаконном лишении свободы, и приговорен к 18 годам колонии.



Руслан Пулодбеков, по словам родных, до задержания и экстрадиции Амриддина Аловатшоева всегда находился рядом с ним. По их словам, Руслан не был гражданским активистом, события в ГБАО в соцсетях не комментировал.



Интернет-портал Pamir Daily News, который пишет о событиях в ГБАО, сообщает, что за последние полгода не менее 5 уроженцев Горного Бадахшана были похищены в России и доставлены в Таджикистан.